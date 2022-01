Los ganaderos culpan de la ola de incendios al “abandono del pastoreo”

Nueva jornada de incendios en toda Asturias, a la espera de las lluvias previstas para la madrugada de este martes. Los fuegos forestales llegaron al medio centenar, aunque fueron reduciéndose en número e intensidad. Los ganaderos reaccionaron frente a quienes les señalan como causantes de la ola de incendios y culparon de la misma al “abandono del pastoreo”, que “propicia el crecimiento desmesurado de la vegetación”. Como ya lo hiciera el presidente Adrián Barbón, el consejero de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca, Alejandro Calvo, cargó contra los causantes: “Los incendios provocados son un delito grave y un atentado contra nuestro medio rural y nuestro patrimonio natural. Estamos entrados en la extinción y tenemos activadas las vigilancias preventivas, pero también estamos coordinados con las Fuerzas de Seguridad en la persecución de los incendiarios”.

A primera hora de este lunes había 50 incendios en 23 municipios, sobre todo en Aller (4), Cangas del Narcea (5), Lena (5) y Laviana (5). Requerían la intervención de los Bomberos los declarados en Irrondo de Besullu (Cangas del Narcea), Orillés (Aller), Ablaña (Mieres) y La Cerezal de Rellanos (Tineo). La Brigada de Tineo fue trasladada a otro de los incendios de Aller, en Coya.

Incendios activos a las 19.00 horas del lunes 3 de enero Allande: 2

Aller: 6

Amieva: 1

Cangas del Narcea: 4

Grado: 1

Lena: 8

Llanes: 2

Mieres: 2

Peñamellera Baja: 1

Ponga: 2

Riosa: 1

Salas: 1

Teverga: 1

Tineo: 1

Yernes y Tameza: 1

A primera hora de la tarde de este lunes, el número incendios se había reducido a 43. En Lena se registraban hasta siete fuegos, otros seis en Aller y cinco en Cangas del Narcea. Los Bomberos se centraban, aparte de en los ya citados, en los fuegos de Trones (Cangas del Narcea), Llamigo (Llanes), Mota Cetín (Ponga, donde estaba uno de los medios aéreos, el otro en Orillés, Aller) y Taja (Teverga). A las siete de la tarde, los incendios se habían reducido a 35.

Quejas ganaderas

Este lunes también volvieron a oírse voces culpando a los ganaderos de los fuegos, con el fin de generar pasto, y reclamando de nuevo lo acotamientos, Los ganaderos por su parte culparon a la administración. Ramón Artime, de Asaja, rechazó categóricamente las insinuaciones que les culpan de los incendios, indicando que la culpa esdel “bandono del pastoreo”. Y es que “si esa superficie estuviera pastada por vacas, ovejas y cabras el riesgo de incendios sería menor”. Y trajo a colación “la problemática del lobo, principal causa de la desaparición de la ganadería, propiciando además el abandono irreversible de importantes zonas de hábitats Natura 2000”.

Mercedes Cruzado, secretaria general de Coag, regresaba a ganadería con un silo, con dos incendios a la vista. “Es lamentable lo que algunos están haciendo”, indicó. Y añadió que la culpa es, por supuesto, “del que causa el incendio, pero también del que obliga a que el monte esté como está”. Y es que “ahora es intocable, no se puede mover una rama, ni coger una vara, ni limpiar un río. Antes se dejaba el ganado por el monte y lo iba limpiando. Ahora es imposible, con el lobo comiendo a la puerta de las ganaderías”. Sobre los causantes de los fuegos, dijo que algunos pueden ser quemas que se descontrolan, pero la mayoría “son desaprensivos que queman no sé con qué objetivo, porque arde terreno en el que nunca pastó ni pastará una vaca”. Añadió que “los ganaderos tenemos mucho que hacer, no vamos a poner en peligro todo lo que tenemos provocando incendios”. Y en cuanto a quienes culpan de los fuegos a haberse levantado los acotamientos indicó que “se mantienen en Cantabria y también está ardiendo”.