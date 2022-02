La Junta repitió votaciones por errores, pero nunca vivió una polémica como la del Congreso

La Junta General del Principado no ha vivido una polémica con las votaciones como la que sacudió el Congreso de los Diputados este jueves, aunque no son raras las equivocaciones o errores a la hora de votar. La posibilidad de repetir una votación, no obstante, queda a criterio del presidente del parlamento autonómico, si es que hay una petición formal por parte del grupo que se considere afectado.

Cuando la diputada Ana Coto votó a favor de dictamen final del Presupuesto autonómico de 2020, en contra del criterio marcado por la gestora estatal de Ciudadanos, sobrevoló por unos breves segundos en la Cámara la duda de si se trataba un error. Pero no lo era y no hubo petición ninguna por parte de la formación naranja para repetir aquella trascendental votación. La parlamentaria y científica asumió públicamente que se saltaba la disciplina de voto de su partido, para ser coherente con la negociación previa, y dimitió acto seguido para dar por finalizada su breve singladura política. El parlamento asturiano se ha caracterizado por mantener un criterio flexible cuando algún grupo pide la repetición de la votación si se percata del error de alguno de sus diputados. La decisión final compete al presidente de la Junta y en algún caso se ha llegado a repetir alguna votación, aunque son muchas más las veces que los grupos desisten de plantear esa reclamación. Sin ir más lejos, en la votación del Presupuesto de 2022, que tuvo lugar el pasado 30 de diciembre, hubo varios diputados, de distintos partidos, que se equivocaron, pero no pidieron que se repitiera el acto de votar. “No es inusual que haya fallos, sobre todo cuando se acumulan muchas votaciones”, admitía ayer uno de los parlamentarios autonómicos. La aprobación del voto telemático en la presente legislatura, a consecuencia del covid, ha introducido alguna rigidez a la fórmula de votación. En primer lugar, para poder votar de forma telemática, el diputado debe acreditar que está inmerso en algunos de los casos previstos, embarazo, paternidad, ingreso hospitalario o enfermedad grave y presentar la documentación que lo acredite ante el Registro de la Junta, con dos días de antelación al Pleno. Una vez realizado el voto, solo se podrá cambiar o retirar antes de que finalice el horario establecido para la votación telemática, nunca después, y en caso de que haya empate no se repite dicha votación, sino que el asunto decae. Personal o técnico La diferencia entre un error humano o un fallo técnico. Esta parece ser la clave del futuro de la reforma laboral a la espera de que se aclaren las circunstancias del voto del diputado del PP, Alberto Casero. Así se deduce de la jurisprudencia sobre este asunto en el Tribunal Constitucional (TC), que en 2006 anuló una votación en el Parlamento vasco en la que se discutían los presupuestos tras constatar que una diputada de la oposición, Irene Novales, no pudo ejercer su derecho al voto por un problema electrónico. No se volvió a votar, pues las cuentas ya habían sido ejecutadas. En el caso de Novales también hubo dudas sobre lo ocurrido: si la no participación de la diputada recurrente en la votación se había debido a que no había funcionado correctamente el sistema de voto electrónico instalado en su escaño, como sostenían ella y su grupo parlamentario; o por el contrario, tal como mantenían los servicios jurídicos de la Cámara, a la falta de la debida diligencia de dicha diputada, que no había introducido en el tiempo concedido la tarjeta para efectuar la votación. El entonces presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, se negó a repetir una votación que con la participación de la socialista no habría logrado sacar adelante el proyecto de presupuestos. En su fallo, el TC constató que la decisión de Atutxa “vulneró” los derechos de Novales y del grupo socialista. El fallo cargó especialmente contra el presidente de la Cámara al afirmar que no era lógico entender que, ante un problema técnico, y sin quedar “fehacemiente demostrado” que se tratara de una negligencia de Novales, “la única reacción presidencial fuera la negativa a la comprobación de la anomalía en ese momento y a la repetición, en su caso, de la votación controvertida, con las graves consecuencias que ello implicaba para el resultado de la misma y para el conocimiento de la auténtica voluntad de la Cámara”. Dijo el TC que “recae sobre los órganos de la Cámara, y en especial sobre su presidente, la tarea de demostrar que la diputada tuvo una conducta negligente”. Y señaló que actuó correctamente: “Ningún interés puede suponérsele en crear una situación en la que ella y su grupo fueron los principales perjudicados”.