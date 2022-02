Castilla y León elige la música del nuevo ritmo político nacional

Castilla y León se juega hoy su gobierno, pero en realidad se discute el mapa político para los próximos meses. El Partido Popular y el PSOE acuden a los comicios castellano-leoneses con unos objetivos marcados próximos a un duelo al sol de todo o nada. El PP debe dilucidar el músculo con el que cuenta Pablo Casado para emprender la batalla en las elecciones generales de 2023, y Pedro Sánchez trata de demostrar que no ha acusado desgaste y que puede afrontar con tranquilidad una renovación. Pero actores secundarios introducen elementos de distorsión: por un lado, Vox tratará de ganar presencia hasta el punto de poder condicionar la victoria de los populares y forzarlos a una necesaria alianza para mantener el Gobierno; por el otro, las fuerzas vinculadas a los movimientos locales contestatarios con las políticas centralistas (la plataforma de la España Vaciada, Por Ávila o Unión del Pueblo Leonés) pueden arañar los suficientes diputados como para alterar el resultado final. Aunque se trata de unas elecciones de ámbito autonómico con aire plebiscitario, también las consecuencias pueden salpicar a Asturias. La relación entre los gobiernos regionales asturiano y castellano-leonés siempre han sido buenas, con independencia del diferente signo político. Ha habido sintonía y entendimiento en numerosas cuestiones, en especial aquellas que conllevaban la creación de frentes para problemas comunes. Pero la hipotética entrada de Vox en un gobierno de coalición podría trastocar esa proximidad. Los socialistas probablemente se lanzarían a una estrategia de “cordón sanitario político” con un Ejecutivo con presencia del partido de derecha extrema, para así penalizar la alianza de los populares. Siendo así, la capacidad de interlocución entre ambas comunidades podría verse alterada.

Una apuesta que se preveía ganadora…

El PP forzó la celebración de elecciones en Castilla y León convencido de que tenía todo de su mano para salir reforzado. En primer lugar, Ciudadanos, socio del Ejecutivo del popular Alfonso Fernández Mañueco, atravesaba sus peores horas: acosado por las bajas de afiliación, la fuga de dirigentes y el desgaste interno por decisiones políticas y estrategias de demolición del que fuera secretario de Organización del partido, Fran Hervías. Los populares, dispuestos a liquidar a los naranjas y quedarse con su electorado, pusieron fin al gobierno compartido y llamaron a las urnas. Percibían entonces un clima de agotamiento en el PSOE y consideraron que una victoria arrolladora en Castilla y León sería la antesala de una marea por todo el país (a continuación, en Andalucía) que llevaría a Pablo Casado a la Moncloa.

… que se fue trastocando poco a poco.

Pero el escenario hoy no es el mismo que entonces. El PP ha acusado varios errores y tropezones; los últimos, por ejemplo, la azarosa votación de la reforma laboral en el Congreso, o las declaraciones del exlíder y expresidente nacional José María Aznar que se interpretaron como una crítica al liderazgo de Casado. Aunque no se publican encuestas desde el pasado lunes, los sondeos han ido indicando un ascenso de los socialistas y una creciente desmovilización. Y al PP no le basta solo una victoria: necesita una victoria indubitada.

La excusa de Vox como ariete del PSOE.

Los socialistas han sido conscientes de cuál era el debate de fondo: la posibilidad de que el gobierno popular de Isabel Díaz Ayuso en Madrid se convierta en espejo para otros territorios. De ahí que los de Pedro Sánchez hayan basado gran parte de su argumentario en convertir estas elecciones en una dicotomía: o el PSOE o la entrada de Vox en un Ejecutivo autonómico. Lo cierto es que los sondeos parecen indicar que el PP necesitaría del partido extremo para conformar un gobierno, pero esa decisión abriría un abismo para los populares.

Un abrazo incómodo.

El PP es consciente de que un acercamiento a Vox es peligroso. Se trata de un partido que ha expresado su voluntad de ocupar el mismo espacio que los populares, que no ha dudado en buscar la confrontación y que, además, arrastra una penalización política. Una alianza con Vox supondría para el PP enfrentarse a toda la izquierda señalándole sin tapujos como un partido de esencias similares a los de Santiago Abascal.

La llamada al voto útil.

Las posibles fugas de voto de los grandes partidos (bien a Vox, bien a otras fuerzas, en especial las locales y de la España Vaciada) han llevado a que tanto PSOE como PP hayan apelado al voto útil. En el último tramo de la campaña los populares han llegado a afirmar que preferirían perder un gobierno antes de coaligarse con Vox, pero esa es una afirmación que suena más a triquiñuela para reunir votantes que a un compromiso real. En todo caso, ese escenario quedará clarificado una vez que se abran las urnas: Vox ya ha asegurado que si logra más de diez escaños exigirá entrar en el Ejecutivo. “O el PP o el caos”, ha sido la proclama de los populares. También esa apelación a reunir el voto es lo que ha llevado a los socialistas a alimentar ese clima de objetivo común para frenar la extrema derecha. Lo han tenido más fácil tras la decisión de Yolanda Díaz de no convertir Castilla y León también en el espacio en el que echar a rodar su proyecto amplio de izquierdas.

Dos apuntes para un nuevo tiempo.

Hay dos elementos relevantes en estas elecciones. El primero, la prueba del nueve para los movimientos locales que reaccionan al supuesto abandono de las comunidades menos pobladas. Populares y socialistas no tienen claro a cuál de ambos partidos pueden castigar más por robarles votos, pero si consiguen un peso significativo en el parlamento castellano-leonés probablemente se asienten y se conviertan en partidos con aspiración de llegar también al Congreso de los Diputados. Si el hemiciclo ya está poco fragmentado, cuartearlo más hará endiabladas las alianzas para conseguir mayorías estables. El otro apunte se refiere al peso político del sector primario, generalmente resiliente y obviado en los grandes discursos. Ganaderos y agricultores han alzado la voz por la insostenible situación de sus cuentas de resultados debido al aumento de costes, y en Castilla y León suman un relevante peso específico. La disputa abierta en torno a las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las “macrogranjas” ha hecho que rebose el vaso de la paciencia de un sector acostumbrado a callar y resistir. De ahí que todos los partidos hayan tratado de mimarlo, pero queda por ver si las promesas se quedan solo en eso.

Lecturas desde Asturias.

Cabe hacer interpretación desde Asturias de lo que suceda hoy en la comunidad vecina. Primeramente, para comprobar cómo quedarán una vez que se forme gobierno las alianzas institucionales. Asturias y Castilla y León se han sumado en diversas ocasiones para defender causas comunes: las infraestructuras en el Noroeste, las políticas contra la despoblación, la financiación autonómica. No parece que esas relaciones vayan a cambiar si repiten victoria los populares, y menos si el PSOE lograse una carambola que le llevase a lograr la Presidencia. Pero el papel que juegue Vox puede ser determinante. También, al igual que en el conjunto de España, el resultado electoral tendrá una influencia determinante en el ánimo de los dirigentes del PP, que podrían pasar a un entusiasmo redoblado para combatir a los socialistas, o a una sensación de desánimo.

Todas las opciones abiertas.

Aunque el escenario más probable parece el de que se conforme una mayoría del PP y Vox, caben también otros, aunque menos probables. Pudiera ocurrir que la subida de la izquierda fuese lo suficiente como para convertir a la plataforma de la España Vaciada en un elemento determinante para elegir el futuro Gobierno. Cabe también que la derecha logre movilizarse lo suficiente como para lograr una victoria más holgada de lo prevista. Otra opción es que la suma de pequeñas formaciones (España Vaciada, Ciudadanos, Por Ávila o Zamora Decide) conformasen un bloque de peso suficiente como para alterar mayorías. Algunos pronósticos anticipaban un sorprendente ascenso de la España Vaciada, teniendo en cuenta la dificultad de las encuestas para detectar movimientos emergentes. Y, por último, también cabe que la sorpresa es que no haya sorpresas y el equilibrio de las fuerzas se altere poco. Sí hay un elemento que resulta relevante: Ciudadanos, aliado hasta ahora en el gobierno del PP, se enfrenta al abismo de su extinción. Unos malos resultados (incluso quedando sin representación) señalarían un camino tortuoso para el partido, cuyo electorado ya se fuga a otras formaciones.

Todo o nada.

En cualquier caso, populares y socialistas han echado los restos, con el riesgo que eso supone. Si el PP no logra lo esperado, el batacazo resentirá el liderazgo de Casado; si los socialistas no muestran músculo, los ánimos en los populares saldrán reforzados. Cuando esta noche se abran las urnas, de ellas saldrá mucho más que un gobierno para los castellano-leoneses.

Los candidatos

Alfonso Fernández Mañueco (PP)

Nacido en Salamanca en 1965 opta a renovar en la presidencia de la comunidad autónoma, cargo que alcanzó en 2019 tras ser alcalde

de Salamanca.

Luis Tudanca (PSOE)

Nació en Burgos en 1978. Pese a resultar en 2019 el ganador de las elecciones autonómicas, no pudo formar una mayoría de Gobierno.