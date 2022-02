Lo que deja la pandemia: la casa para vivir, y también para el ocio y el negocio

Camino de salir de la sexta ola y con la incertidumbre de si llegará y cuándo la séptima, lo que no hay dudas es que la pandemia del covid ha influido en los hábitos y costumbre diarias, en la forma de enfrentarse a la cotidianidad, de afrontar las relaciones sociales. En resumen: de vivir.

Muchas cosas han llegado para quedarse y otras se perderán a medida que se diluya la pandemia y se asiente de nuevo la normalidad, si no completa, casi. En líneas generales, si hay algo que permanecerá, tal y como apunta Jacobo Blanco, decano del Colegio de Sociólogos y Politólogos de Asturias, es la necesidad de seguridad. “La gente quiere sentirse segura. De repente vimos que el mundo tal y como lo conocíamos se hundía a nuestro alrededor y hemos empezado a darle mucha importancia a sentirnos seguros, queremos que nos lo garanticen en la familia, en el empleo, en la calle... No queremos contratiempos”.

En cuanto a la vida cotidiana, ha habido un redescubrimiento de la vivienda, que en parte se asumirá y permanecerá.

La casa no es solo ya el lugar donde vivir, el hogar, sino también es un lugar para el ocio y para el negocio. En la misma hemos pasado a celebrar, a disfrutar del tiempo libre (plataformas de televisión, encargo de comida a domicilio), y también a trabajar. Ambas cosas no se realizan ya de forma tan intensa como en el confinamiento, pero algo ha quedado de esos hábitos.

“Hemos descubierto que el contacto físico permanente no es tan necesario, ni para trabajar ni para celebrar. Se ha producido una vuelta a la vivienda, como antiguamente, que era el lugar donde también se trabajaba”, reseña Blanco. La modernidad sacó al hombre de casa a trabajar a la oficina. Pero ahora, este vuelve con la oficina al hogar.

“Hace dos años no se nos ocurriría pensar que podríamos sacar tanto trabajo adelante desde casa. Ahora la posibilidad está ahí y la tenemos en cuenta”. De momento, el porcentaje de los que mantienen el teletrabajo es del 8% y los expertos consideran que bajará y tocará suelo en el 2%.

“Creo que esto ha llegado para quedarse, si no continuamente, se flexibilizará la forma de teletrabajar y se contará con esa opción que hay en muchas profesiones –son en torno al 20%– de poder hacer las tareas en el hogar”, recalca el sociólogo.

Como el contacto físico permanente se ha revelado no tan necesario, esto también ha influido en la forma de disfrutar del ocio y el entretenimiento. No se trata de aquellos vermús por videoconferencia de los domingos entre grupos de amigos y familiares que no podían verse por el confinamiento, sino de que la casa se ve ahora como un escenario más para comer cenar, disfrutar de una película en familia con los amigos..

Y esto lleva a “esponjar” el espacio, a buscar sitios más amplios para vivir (con terrazas, jardines), a reclamar más zonas verdes en las ciudades, a “huir” al campo... “Hay un cambio en el urbanismo, se está viendo, y esto lo deja también la pandemia”, reseña Jacobo Blanco.