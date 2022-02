Hubo un tiempo en el que los famosos de turno, toreros, futbolistas, boxeadores, cantantes de música ligera…veían cumplidas sus aspiraciones en la vida el día que, por fin, podían comprar un Mercedes. Y se podría creer que hoy, en los tiempos del postureo en TikTok e Instagram, las aspiraciones de las celebridades son otras. Pero lo cierto es que, a pesar de todo, Mercedes-Benz sigue siendo una de las marcas automovilísticas con mayor número de admiradores en todo el mundo.

Lewis Hamilton, Garret McNamara, Mike Horn, Petra Nemcova, Maluma, Cristiano Ronaldo o Kim Kardashian comparten en las redes su pasión por Mercedes. Cambiamos por tanto toreros, boxeadores y folclóricas en el papel couché por surfistas, aventureros o influencers en Internet, pero lo demás sigue intacto.

La única diferencia entre ayer y hoy es que, afortunadamente, para la gente de a pie, el mercado de vehículos de ocasión es mucho más amplio que entonces y un Mercedes, manteniendo su exclusividad, ahora puede ser bastante más accesible.

Modelos exclusivos, al alcance de muchos

Bien lo sabe en Asturias ARTIME PREMIUM CARS, la división de vehículos de alta gama de ARTIME AUTOMINESA: "Un Mercedes sigue siendo exclusivo, pero ya no está al alcance solo de unos pocos. Lo que no cambia es la impresión que causa. Ante los ojos del resto, quien conduce un Mercedes demuestra tener éxito en la vida" y es que los automóviles, nos guste o no, son algo más que un medio de transporte, demuestran el estatus de sus propietarios.

"Adquirir un vehículo nuevo de estas características implica un desembolso económico ciertamente importante, pero un vehículo que tenga cinco años de antigüedad habrá sufrido una depreciación de entre el 50 y el 60%, si vamos a vehículos de ocho o diez años, hablamos de un valor entre 70 y el 80% por debajo del pagado al salir de fábrica", señala Tomás Rubiera. "Los vehículos de ocasión se convierten así en una inmejorable oportunidad de adquisición cuando no se dispone de un altísimo presupuesto", añade.

Precios acordes con la calidad

En cualquier caso, los precios de un Mercedez-Benz de segunda mano en Asturias tampoco son los de un utilitario. "Entre los 25.000 y los 30.000 euros podemos ofrecer al cliente un buen Mercedes Benz, con pocos kilómetros y solo algunos años, pero también hay opciones que alcanzan casi los 50.000 euros y nuevos costarían más del doble, todo depende de la exclusividad del modelo deseado, antigüedad, equipamiento y estado".

Excelentes ejemplos

Mercedes A200 New Model 163 cv del 2018. Gasolina automático con levas y solamente 22.700 km. Cuesta 29.800 euros, financiable hasta 120 meses. Viene con faros full led, navegador, asientos de cuero-tela calefactados, apertura y arranque sin llave, asistente de cambio involuntario de carril, asistente de frenada de emergencia, control y limitador de velocidad, climatizador automático bizona, modos de conducción Mercedes Dynamic, espejos eléctricos, sensores de luces y lluvia, sensores de parking delanteros y traseros con cámara de visión trasera, bluetooth, etc.. Más información: (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=575285370833972&id=100050575415690)

Mercedes CLA ShootingBrake 200d 136cv, del año 2017 con 68.000 kms. 24.900 euros, financiable hasta 120 meses. Viene con navegador, techo panorámico practicable, asistente de frenada de emergencia, asistente de atención, control y limitador de velocidad, portón trasero eléctrico, asientos tela-cuero calefactados, sensor de luces, climatizador manual, volante multifunción con control por voz, bluetooth etc.

Más información:

(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=567845398244636&id=100050575415690)

Mercedes GLA 122cv Gasolina Automático con levas. Del año 2019 con solo, atención, 8.000 kms. 31.800 euros, financiable hasta 120 meses. Paquete AMG, navegador, techo panorámico practicable, faros full led con función de larga automática, asientos deportivos AMG alcantara-cuero, cámara de visión trasera, Portón maletero eléctrico, sensores de luces y lluvia, llantas aluminio AMG, climatizador bizona, espejos eléctricos plegables eléctricamente, control y limitador de velocidad, arranque por botón, modos de conducción Mercedes dynamic select, Bluetooth, etc.

Más información:

(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=567232094972633&id=100050575415690)

Mercedes C220d 170cv automático con levas. Del año 2016. Tiene 64.800 km. Su precio: 26.800 euros, financiable hasta 120 meses. Súper equipado con faros full led, navegador, techo solar, asientos de cuero con calefacción, espejos eléctricos plegables, arranque por botón, control y limitador de velocidad, modos de conducción Mercedes Dynamic Select, cámara de visión trasera con sensores de parking, sensores de luces y lluvia, bluetoothetc.

Mas información:

(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=552041819824994&id=100050575415690)

Mercedes GLC 250 4Matic AMG 210cv gasolina 4x4 automático con levas. Es del 2019 y tien 21.000 kms. Su percio 47.800€ financiable hasta 120 meses. Super equipado con faros full led con función de larga automática, asientos deportivos eléctricos AMG alcantara-cuero, navegador, cámara de visión trasera, portón trastero eléctrico, arranque por botón, control y limitador de velocidad, modos de conducción Mercedes Dynamic, espejos plegables eléctricamente, sensores de luces y lluvia, sensores de parking delanteros y traseros, climatizador bizona, cristales privacidad, freno de mano eléctrico, etc. Más información:

(https://www.coches.net/mercedes-benz-clase-glc-glc-250-4matic-5p-gasolina-2019-en-asturias-50531223-covo.aspx)

Mercedes E350d 258cv Estate AMG automático con levas, del 2017 y con 78.800 kms. Su precio: 36.800€ financiable hasta 120 mese. Viene con paquete deportivo AMG, faros full led, navegador, asientos deportivos AMG cuero-alcantara, eléctricos con calefacción, cámara 360 grados, arranque por botón, espejos plegables eléctricamente, freno de mano eléctrico, control y limitador de velocidad, modos de conducción mercedes dynamic, sensor de luces y lluvia, sensores de parking, bluetooth, usb, etc. Más información: (https://www.coches.net/mercedes-benz-clase-e-e-350-d-estate-5p-diesel-2017-en-asturias-50649577-covo.aspx)

Si desea ver otros vehículos y mantenerse al día puede seguir a Autominesa Artime en Facebook; consultar su sección dentro del portal coches.net o, por supuesto, visitar las exposiciones de sus tres concesionarios.