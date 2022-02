Ofensiva parlamentaria contra Barbón por el informe de la oficialidad desvelado

La revelación de que el Gobierno regional tenía en su poder –contratado por la consejería de Cultura– un informe que advertía las consecuencias de la oficialidad y que no fue entregado al resto de partidos, ni siquiera a los que negociaban la reforma estatutaria para elevar la proteccion del asturiano, ha desatado una auténtica ofensiva parlamentaria con la que deberá lidiar el Gobierno del socialista Adrián Barbón.

LA NUEVA ESPAÑA reveló esta semana que desde hacía dos años el Ejecutivo poseía un documento, contratado por el Gobierno y realizado por juristas de prestigio, en el que se señalaban las consecuencias de una declaración de oficialidad. Destacaba especialmente la obligatoriedad de su estudio en distintas estapas educativas y la necesidad de que los funcionarios de la administración acreditasen su conocimiento. El informe, que dormía en un cajón de la consejería de Cultura, fue reclamado por el Partido Popular pese a que la consejera del ramo, Berta Piñán, había afirmado que no existían documentos relativos a los efectos de una declaración de oficialidad en el marco de una reforma del Estatuto.

El Partido Popular prepara una ofensiva parlamentaria sobre el Ejecutivo. Los populares fueron la formación que conoció la existencia del citado informe sobre la oficialidad coordinado por el catedrático de Derecho Constitucional Miguel Presno Linera. Pese a las afirmaciones del Ejecutivo de que no había documentos jurídicos sobre la oficialidad, los populares lograron dar con un contrato para la elaboración de un informe al respecto, así que lo solicitaron.

La revelación en LA NUEVA ESPAÑA del contenido del documeno –se constata que la oficialidad conllevará de facto el reconocimiento del derecho de uso por parte de los asturhablantes, lo que obligará a la administración a formar a su personal o contratar traductores– ha desatado el malestar del resto de partidos. Los que eran partidarios de la oficialidad afean al Ejecutivo que hubiese mantenido escondido desde 2020 un documento que habría sido relevante en el marco de la negociación de la reforma Estatutaria; los contrarios al reconocimieno oficial sospechan que el Gobierno intentó ocultar los efectos de la declaración de la oficialidad a la vez que hablaba de un “modelo amable” que no había sustentado en ningún otro informe jurídico. El Gobierno del Principado ha dicho que el informe es “sólo la opinión de los autores” y que no era conocido por el Ejecutivo. Y además, que el texto se refería a un modelo de oficialidad no compartido por el PSOE, que siempre abogó por una declaración que no conllevase obligaciones.

“Traición”, dice el PP

El Partido Popular prepara una serie de acciones en la Junta General para exigir al Gobierno explicaciones sobre este informe. “Esta situación es realmente grave”, ha dicho la presidenta del PP, Teresa Mallada. “Las consecuencias de ese estudio, pagado con dinero público, no gustaban al Gobierno y lo que dice es que la oficialidad amable no existe y es la FSA la que decide si gusta a o no gusta”, indicó para añadir que este asunto supone una “traición” a los asturianos.

Los populares interpelarán a los responsables del Ejecutivo, en especial del área de Cultura, para que den explicaciones. Pero también lo harán los grupos parlamentarios de Ciudadanos y Foro. Los primeros recalcan que en varias ocasiones requirieron al Ejecutivo informes o soporte jurídico sobre sus afirmaciones de cara a una posible oficialidad. “Le preguntamos a Barbón si la administración tendría que estar obligada a atender en asturiano, y además el Presidente aseguró que el coste de la oficialidad no estaba calculado”, señalan fuentes de Ciudadanos, partido que solicitará información, registrará preguntas y plantea una interpelación sobre este asunto.

También Foro Asturias, formación que negociaba la oficialidad con el PSOE, pedirá comparecencias parlamentarias para explicar la existencia de un informe que, según los foristas, se negaba en las reuniones para iniciar la reforma del Estatuto de Autonomía.