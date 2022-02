“Estoy con las víctimas de abusos y me parece bien que se investiguen, pero no que lo haga el Parlamento para buscar el acoso y derribo a la Iglesia”

Jesús Sanz Montes (Madrid, 1955), religioso franciscano, es arzobispo de Oviedo desde 2009. En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Ejecutiva. Una vez más, y van una cuantas, sus cartas semanales han generado polémica. Las dos últimas han versado sobre las propiedades de la Iglesia –las controvertidas inmatriculaciones– y la investigación de los abusos de menores en el ámbito eclesiástico. Atiende a LA_NUEVA_ESPAÑA en su despacho del Arzobispado, en vísperas de desplazarse a Orihuela para participar en la toma de posesión de José Ignacio Munilla como obispo de Orihuela-Alicante.

–Inmatriculaciones y pederastia. Dos encontronazos seguidos con el Gobierno central. Hay gente que le acusa de hacer mucha política. ¿Es usted consciente?

–Sí. Y además quiero seguir tratando de política. Pero en el sentido más genuino y etimológico de la palabra. Yo hablo de la polis, no de los partidos. La polis es el pueblo del que yo también formo parte, y en el que tenemos cosas compartidas, como la vida, la libertad, la familia, la educación... De esas cuestiones de la polis, siempre tendré el derecho y el deber de hablar, y hablaré políticamente de modo correcto. No entro al debate partidista, donde hay nombres y siglas. Si entrara, entonces sí estaría tomando una posición que no me es debida, como si fuera una oposición nunca conquistada en ningunas urnas. Yo no me presento a las elecciones.

–Sus críticas no llevan nombre, pero parece que siempre se refieren a los mismos.

–Si hablo de la vida, hablo en contra de la muerte, de todo aquello que se esté legislando que favorezca la muerte de un no nacido, un anciano o un enfermo terminal. Si hablo de la familia, hablo de la familia tal y como la entiendo y como la entiende la tradición a la que pertenezco. Con el respeto que supone el hacerlo en una sociedad plural. No porque haya otras visiones yo tengo que censurar mi propia visión de la familia. Y acusaré y señalaré las definiciones, las praxis y las legislaciones que atenten contra mi concepto de familia. Y así en la educación, la libertad de expresión y el manejo de la cosa pública en cualquier gobernanza.

–¿Se ha apropiado la Iglesia de más de mil bienes que no le pertenecen?

–Esa es la especie que se ha hecho correr. Hasta el siglo XIX no había un registro de la propiedad. Había dos instituciones que tenían pacíficamente propiedades antes de que el registro de la propiedad apareciese en la escena: el Estado y la Iglesia católica. Esas propiedades de la Iglesia pertenecen al pueblo, al pueblo de Dios, porque han sido lugares de culto, de enseñanza, de acogida, de educación para el tiempo libre, de acompañamiento a los más pequeños o a los más ancianos, lugares para intentar recuperar a personas que se pierden: toxicomanías, dependencias varias... Esas propiedades la Iglesia las tenía pacíficamente, pero no podía exhibir un título de propiedad, como tampoco podía hacerlo el Estado.

–Y qué ha pasado…

–Que el Gobierno deja en el Parlamento un listado inmenso, de más de 38.000 bienes patrimoniales de la Iglesia católica, y lo que hacemos es ver, una o por una, cuáles nos pertenecen. No quisiéramos tener nada ajeno. Y aparece casi un millar de propiedades en las que hay incidencias, y eso incluye muchos factores. En lo que no es nuestro lo hemos dicho de manera leal y con toda transparencia. Por eso no nos parece que haya sido leal ese titular repetido por parte de las gobernanzas varias y de sus terminales mediáticas de que la Iglesia ha robado o la Iglesia tiene que devolver. No es justo. La Iglesia no tiene que devolver nada porque no se había apropiado de nada.

–En una de sus cartas dice que la reciente visita de Pedro Sánchez a la Conferencia Episcopal le ha gustado poco.

–En la Conferencia Episcopal las puertas no es que sean giratorias; es que están siempre abiertas. Puede acudir el que llama con algún motivo y con buenas maneras. Pedro Sánchez llamó y nosotros le acogimos a través de nuestro presidente y del secretario general. Era la primera vez que esto se producía, y sí que nos sorprendió. Pero le dimos la bienvenida y le enseñamos las dependencias. Nos extrañaron la insistencia y la urgencia en hacer la visita. Puede haber otros intereses en los que yo no entro, pero que no son muy difíciles de deducir.

–¿Y le gustó o le disgustó?

–Todo lo que pueda tener un cierto oportunismo o un interés demagógico no me suele agradar, porque ves una intencionalidad que puede terminar siendo espuria. Le enseñaron la capilla. Creo que no cantaron el Te Deum, pero estuvieron en la capilla preciosa de Rupnik y le enseñaron el resto de las dependencias. Teóricamente, se iba a escenificar una firma, precisamente en este listado de bienes en el que habían trabajado bilateralmente el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal. Lo que luego ocurrió fue que nos desayunamos con que se filtró a algunos medios de comunicación y se habían facilitado ya los titulares para anunciarlo.

–¿Pecó de ingenuo el cardenal Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal?

–No sé si pecó de ingenuidad. Una semana antes fue recibido por el ministro Bolaños. Normalmente, los presidentes se encuentran con los presidentes. Nos extrañó que el que no era presidente, sino ministro de la Presidencia, nos convocase. Y se aceptó con elegancia y educación que el cardenal Omella acudiera a la cita. No creo que pecara de ingenuidad, porque el cardenal Omella es listo, en el sentido más amable de la palabra, y es cauto. Te llaman, y vas. Te anuncian una visita, y la acoges.

–Aclaremos las cosas: ¿Usted está a favor de investigar los casos de pederastia en el ámbito eclesiástico o de correr un tupido velo?

–Correr un tupido velo, jamás. La pederastia es uno de los crímenes más abominables, lo cometa quien lo cometa y lo sufra quien lo sufra. Por lo tanto, al lado de las víctimas siempre. Y en contra de los victimarios, siempre. Por eso estoy a favor de cualquier tipo de transparencia que facilite la clarificación, el descubrimiento y la erradicación de este crimen abominable.

–La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo ha llamado errores de la Iglesia...

–Pues la pederastia es un delito civil, un pecado moral y un crimen. Las tres cosas. Es una conducta que destruye la inocencia, mancha la dignidad y criminaliza la pacífica convivencia en un mundo que es complicado.

Si el Papa quiere trasladarme estoy disponible: no lo entendería como ascenso ni como penalización

–¿Existe una estimación de los casos de abusos sexuales a menores en la Iglesia de Asturias?

–En toda sede episcopal está lo que se llama el archivo secreto, al que solamente tienen acceso el obispo del lugar y su canciller secretario. Cuando he tenido que acceder a ese archivo, jamás ha habido ninguna anotación de este tipo de delitos, pecados y crímenes. En la diócesis de Oviedo no tenemos ese trasfondo histórico. Cuando han salido a la luz, y en alguna he tenido que ir yo con la candela, se ha abordado hasta el final. Y en esta diócesis ha habido dos casos, los dos me han tocado a mí y los dos han sido heredados. El primero se trataba de una calumnia, y por tanto lo archivó la fiscalía correspondiente. Y el segundo no era calumnia, y tuve que ir hasta el final con todas las consecuencias, no siempre con el aplauso de los de dentro y de los de fuera. Se procedió en nuestro tribunal a hacer un recorrido jurídico y canónico, que terminó en la mesa del papa Francisco, a quien no le tembló la mano para firmar inmediatamente el decreto de expulsión del sacerdocio y las consecuencias que luego ha tenido.

–¿Puede aclarar de quiénes habla? Uno es el padre Chus…

–Jesús María. Padre Chus no me gusta llamarlo porque puede que sea padre de... no precisamente de sus virtudes. Fue sacerdote. Por cierto, la ley canónica es más severa que la civil a la hora de enjuiciar hechos con menores, porque la mayoría de edad para la Iglesia, según nuestro derecho canónico vigente, se sitúa en los 18 años. Todo lo que ocurre de 18 años para abajo es trato con menores. En la legislación civil son los 16 años.

–¿Y el otro caso?

–El recientemente fallecido Eustasio Sánchez Fonseca, Tito. Se trataba de una calumnia, como la denunciante reconoció ante la fiscalía de menores y la pericial psicológica que la juez quiso pedir. Y cuando aquella niña dijo que había mentido y que se había inventado todo aquello por otro tipo de motivaciones, la fiscal de menores y la juez archivaron el caso. Por más que luego se ha intentado reabrir a través de la denuncia a un medio de comunicación nacional que se dedica a recoger este tipo de casos.

–A usted le llega mañana mismo una denuncia de pederastia en su ámbito de competencia. ¿Qué haría?

–Estoy abierto a las investigaciones de los abusos. La Iglesia tiene un protocolo y una oficina en cada diócesis. La nuestra tiene más de un año. La preside el arzobispo, pero no la dirijo yo, sino una mujer laica que es psicóloga. Tenemos psiquiatras, psicólogos especializados, abogados, algunos magistrados como asesores externos, canonistas, sacerdote.. Cuando hay una denuncia la recibe esta persona independiente con respecto a la curia. Y si hay verosimilitud iniciamos un proceso. Cuando tenemos la certeza de que hay caso, lo ponemos en conocimiento de la fiscalía. Si la fiscalía lo asume, nosotros nos paramos. Si, por alguna razón, la fiscalía no lo considera, nosotros continuamos. Y esto termina en la Santa Sede, la Congregación para la Doctrina de la Fe, y en la mesa del papa Francisco. No estamos mirando para otro lado.

–Esa idea tienen algunos...

–No es cierto. Y no es de recibo esa especie de consigna de que la Iglesia roba o corrompe. Con la consecuencia de perder la autoridad moral y de desplazar la presencia en los colegios con inspiración religiosa. Esta intencionalidad no es inocente sino política y perversa. Y hemos de tener la libertad y la audacia para contarlo. Las actitudes que cabe esperar en cualquiera de nosotros como pastores son cercanía, compasión y, en la medida que nos corresponde, petición de perdón.

–¿La idea de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados?

–Me parece bien la investigación, me parece mal que lo haga un parlamento. Tenemos dudas fundadas de que no tiene recorrido jurídico. De haber llegado el caso, lo habríamos denunciado presentando el correspondiente el recurso. El Parlamento no está para chequear, para analizar, para focalizarse en las personas o en las entidades sociales y civiles. En un Estado de Derecho, para eso está la judicatura. Todos tenemos que vérnoslas con la ley, y los árbitros son los jueces.

–¿Y como ve la nueva opción de una comisión de expertos?

–No me parece mal una comisión independiente presidida por el Defensor del Pueblo. Lo estamos estudiando. Por parte nuestra, habrá una total colaboración. Pero dicho esto, añado que aquí hay un planteamiento sectario. Hay fundaciones y empresas que han estudiado la situación. Save the Children ni menciona ya a la Iglesia por ser tan escaso el número de victimarios clérigos. Y, según la fundación Anar, representamos el 0,2 por ciento de los casos. Entiendo que, porque preocupa la pederastia y se quiera estar al lado de las víctimas, pueda organizarse una investigación del cien por ciento de los casos. Lo que no es de recibo es focalizar y demonizar al 0,2 por ciento, dejando al pairo al 99,8 por ciento. Lo que se ve a las claras es una intencionalidad política de desgaste, de culpabilización y de querer señalar que la pederastia es un pecado cristiano en general y clerical en particular, lo cual ni es verdad ni es justo. Hay un acoso y derribo, orquestado con calendario y con hoja de ruta, por parte de los que están proponiéndolo.

Cualquier obispo podría suceder a los cardenales que están a punto de jubilarse

–El papa Francisco ha hecho interpretaciones del origen de la pederastia en la Iglesia. Habla de clericalismo: posición de dominio de los curas y religiosos. El papa emérito Benedicto XVI pone el acento en el colapso de la teología moral y el permisivismo sexual auspiciado por la izquierda (la francesa, por ejemplo) en los años 60 y 70 del siglo pasado. ¿Usted cómo lo ve?

–Son complementarias las dos cosas. Cuando tú has relajado tu honestidad, has perdido tu horizonte moral, te has ido poco a poco corrompiendo en tu corazón y en tu conciencia, el siguiente paso es proceder al abuso desde tu posición privilegiada, donde tienes un ascendiente sobre otras personas y utilizas tu preponderancia para la prepotencia. De tal manera que las visiones de Benedicto y de Francisco se complementan. Son famosos los artículos en “Le Monde” y en “Liberation” de importantes filósofos, algunos de mucho renombre, como Foucault, Sartre, como la misma Simone de Beauvoir, que pedían la despenalización de la relación sexual con menores.

–¿Qué opinión le merecen?

–Que se pida a un Parlamento que despenalice semejante aberración indica que estamos en el caldo de cultivo de ese momento de la revolución sexual que comienza en los años 60 y que termina por salpicar algunas posturas morales de la Iglesia católica, con teólogos que empezaron a desbarrar, especialmente en Centroeuropa y Estados Unidos. De aquellos polvos vienen los lodos que luego se han seguido. La corrupción moral y la prepotencia, utilizando ese clericalismo de abuso de poder, da como resultado que también dentro de la Iglesia católica se hayan dado, lamentablemente, este tipo de delitos y pecados.

–¿Sabe que hay sacerdotes de su diócesis que consideran que usted se mete en demasiados charcos políticos, y casi siempre contra los mismos?

–A raíz de estas dos últimas cartas, he recibido cantidad de comunicaciones. Hay una abrumadora actitud de agradecimiento, abrumadora en el sentido de “nos sentimos acompañados”, “nos sentimos confirmados” y, sobre todo, “iluminados en momentos de confusión”. También recibo alguna crítica. Lo que ocurre es que mientras el abrumador apoyo y el agradecimiento tienen nombre y apellidos, la gente que me critica se esconde en el anonimato por temor, según se dice, o al menos se publica, a las represalias. Quien me conozca mínimamente sabe que, en la distancia corta y en la larga, conmigo se puede hablar. Máxime cuando se trata de compañeros en el ministerio. Aunque se tenga una posición teóricamente opuesta o contraria a la mía, en cuestiones que sean discutibles siempre se acepta y hasta te enriquece, porque te permite crecer y afinar. Yo escucho, después hablo y marcamos las posiciones. Si fuera un toma y daca interpersonal entre tu modo de ver y el mío, pues ahí queda el debate en una conversación que puede ser pacífica o muy viva. Pero cuando en el debate estamos enfrentando tu manera de ver las cosas y la que representa una larga tradición de muchos siglos, ahí tengo que ser firme. Firme, no maleducado. Firme, no grosero. Firme, no manipulador. Yo tengo que ser leal a lo que represento y a mis convicciones. De tal manera que entre los curas de esta diócesis de Oviedo, con motivo de estas dos cartas, y no son las únicas, la estadística es muchas palabras de gratitud y de ánimo, y alguna postura crítica. Porque se dice que yo hago política pero, como ya comenté, yo hago política y seguiré haciéndola en el sentido antes expuesto.

–O sea, usted dice que si sale a la palestra un sacerdote de su diócesis y dice que discrepa de usted, no habría represalias…

–Vamos, me duele que haya gente que piense eso, o que utilice eso para esconderse. Que, entonces, alegremente pueda decir que hago política, que estoy haciendo mi particular camino carrerístico o que teme represalias por mi parte. Lejos de mí. Por aquí pasan cantidad de sacerdotes porque me piden un encuentro o porque yo les llamo para charlar. Y tengo sacerdotes en una horquilla muy amplia: los hay acerados en una posición conservadora y otros en una posición progresista, mal dicho el adjetivo.

–Otros curas dicen, por lo bajini, que usted no está en sintonía con los posicionamientos políticos del papa Francisco, más amigo de convivir con los partidos de izquierda.

–No he hecho un seguimiento de las sensibilidades o apetencias políticas concretas del papa Francisco. Él es argentino, porteño, tiene una trayectoria en su vida personal, y su biografía da pistas al respecto. Cada uno es muy libre de posicionarse cultural o políticamente en lo que después ejercita poniendo la papeleta de su voto. Que el papa Francisco vota no sé a quién, o que yo sí sé a quien voto, eso pertenece a la esfera razonable y respetable de una cuestión coyuntural que no es dogma de fe. Jamás me he posicionado contra el papa Francisco en esta sensibilidad política que pueda tener. Y no me he sentido criticado, y menos aún amonestado, porque el papa se dirija a mí para hacerme algún comentario en este sentido.

–¿Le ha dicho el papa algo sobre esto?

–Hemos hablado muchas veces. Pero de estos temas no hemos hablado jamás. Tanto en la Conferencia Episcopal como en mi relación con el papa Francisco siempre evitamos tres temas porque pueden tener aristas de conflicto. Nunca hemos hablado de fútbol, de política ni de religión (risas).

–Dice usted que sabe a quién vota. ¿Puede saberse? ¿Ha variado en los últimos años?

–No suele variar en cuanto al conjunto de propuestas, de valores que pueden escucharse en las campañas electorales. Lo que ocurre es que, como sucede con el propio Jesucristo, y valga la comparación, cuando miras al Señor dices: “Es inabarcable”. Desde un sitio ves y escuchas una cosa. Te cambias de lugar y ves y escuchas otra, que es complementaria y no se contradice. Con las propuestas de los partidos observas que en un punto estás muy de acuerdo y en otro en las antípodas. Al final, o te abstienes y no votas, o votas a lo que te parece más próximo a tu posición particular. Y a veces te equivocas...

–Por ejemplo, un asunto que está muy en la calle, y no es de política ni de fútbol ni de religión. ¿Cómo ve la subida del salario mínimo interprofesional?

–Eso es de política...

–Es de economía doméstica, ¿no?

–Lo que ocurre es que lo vendes, lo empaquetas y lo distribuyes desde una clave política diferente, tanto al proponerlo como al criticarlo. Con lo cual, al final tiene su lectura política.

–¿Cómo vio los 40 minutos de visita sabatina de Yolanda Díaz al papa Francisco, llenos de regalos, sonrisas y complicidad?

–La vi en la antesala de mi propia visita, junto con otros obispos españoles. De tal manera que había todavía en el ambiente ese humus…

–¿Olía bien?

–Había un ambiente de cordialidad, de acogida, que luego comentamos con el Santo Padre. Y aquí va a perdonarme que no haga el mínimo comentario sobre lo que le preguntamos al papa ni sobre lo que nos contestó ni sobre lo que después compartimos en un delicioso diálogo.

–Usted mismo sí desveló que habían hablado con el papa con gran franqueza.

–Con mucha franqueza. Fueron dos horas y media de mucha cordialidad. Yo estaba justamente a su izquierda y era tema libre. Nosotros presentamos un informe a la Santa Sede de más de 800 páginas, pero no fuimos a hablar cada uno de su tocho, sino que tratamos de temas genéricos que tienen que ver con lo que en este momento preocupa y da esperanza a nuestra gente, nuestras comunidades y nuestras personas como pastores. Y de eso hablamos con enorme franqueza, fraternidad y buen humor.

–¿Quién organizó la visita de la vicepresidenta Díaz por parte de la Iglesia española?

–Por parte de la Iglesia española, nadie.

–¿Fue una interlocución directa con la Santa Sede?

–Me imagino que sería a través de la Embajada ante la Santa Sede. Porque el nuncio no intervino y nuestra Conferencia Episcopal, tampoco. Lo digo porque estoy en la Ejecutiva. Que un mandatario quiera visitar al Santo Padre se tramita a través de la Embajada. ¿Qué después la Santa Sede pidiera algún parecer? A mí no me consta. Ciertamente, a mí no me lo pidieron. Y no me consta que lo hicieran a la cúpula de la Conferencia, que somos la Ejecutiva, ni a la Nunciatura, porque esto también lo preguntamos.

–Si le hubieran pedido opinión, ¿qué habría dicho?

–Cuando me lo pidan, me lo pensaré. Como he comentado antes sobre las puertas siempre abiertas, que no giratorias, de la sede de la Conferencia Episcopal, lo correcto y educado si alguien llama es abrir. Pero vamos a ver para qué vienes y con qué talante, porque eso también importa.

–Usted acude a la toma de posesión de José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, como obispo de Alicante. Más que un ascenso parece un descenso para un obispo que parecía aspirar a una de las grandes diócesis que quedan vacantes. ¿Le ha sorprendido este nombramiento? ¿Le parece una señal de lo que espera a los obispos menos “alineados” con las directrices vaticanas de no confrontar?

–Don José Ignacio Munilla llevaba en San Sebastián lo que yo llevo en Asturias. Es decir, doce años. Entró diez días antes que yo. Él es vasco y donostiarra, y no lo ha tenido siempre fácil, porque las posiciones de Munilla eran muy conocidas. Su posición pastoral y social no siempre coincidía con la trayectoria precedente en aquella diócesis. Ha ido haciendo su labor de pastor como mejor ha sabido, con evidentes frutos en las vocaciones de su seminario y en el apoyo que ha recibido de tantas familias y de no pocos sacerdotes. También ha habido críticas, y había un sector, por no decir reducto, que seguía añorando lo que en la diócesis se ha vivido y lo que quisieran volver a escenificar.

–¿Sobre el traslado?

–Que lo lleven ahora a Alicante-Orihuela significa que triplica la población de la que tendrá que ser pastor. Lejos de parecerme un descenso o una penalización, me parece un regalo que merecidamente se le puede hacer a Munilla. Ciertamente, en Orihuela va a hablar poco eusquera, aunque ya me ha dicho que hay gente vasca, a veces emigrada por la fuerza, que le recibe con inmensa esperanza. Va a estar muy a gusto. Tiene un buen seminario, un clero bueno y bien formado, y una diócesis serena. Que llegue un obispo celoso, fogoso y con ideas que sabe contar, porque es mediático, es un regalo. Es buena persona, buen pastor y tiene una serie de valores que le permitirán hacer una buena labor.

Puede que el ciclo del Cholo Simeone esté apuntando alguna caducidad, no solo caducan los cardenales

–¿Teme que a usted le pase algo parecido: un traslado a una diócesis de igual o menor rango que Oviedo?

–Temor solamente tengo el santo temor de Dios. Usted hablaba de aspiraciones. En este momento está falleciendo un queridísimo obispo y amigo franciscano, en Colombia. Los obispos no aspiramos; expiramos cuando Dios pone la fecha. ¿Aspirar? Yo al menos no tengo aspiraciones, y mucho menos pretensiones. Ahora, si llega el momento en el que el Santo Padre quiera cambiarme de diócesis estoy totalmente disponible para ir a donde él crea que puedo hacer un servicio. Si sigo aquí, estaré feliz, que es lo que deseo. Si quieren cambiarme, que me lo digan. Yo lo escucharé y mi disponibilidad es meridianamente clara. Pero, cualquiera que sea el escenario, no lo entendería ni como una penalización ni como un ascenso.

–Están al borde de la jubilación los cuatro cardenales españoles que dirigen diócesis: Blázquez, Cañizares, Osoro y Omella. ¿Hay cantera para un relevo generacional solvente?

–Todos estos cardenales han superado la edad canónica de jubilación de los 75 años, algunos con muchas creces. El relevo no creo que tarde. Los que, como el cardenal Omella, tienen una responsabilidad de primer orden, calculo que seguirán al menos mientras les dure esa encomienda, pero no lo sé.

–¿Cantera hay?

–Cualquier obispo de los que estamos ahora mismo en España, o algunos de los españoles que están fuera de España, podrían suceder a estos cuatro hermanos. Eso depende del Santo Padre y de los círculos de colaboradores de los que se vale para nombrar o trasladar obispos.

–¿De qué depende que se acepte la dimisión de un obispo a la edad preceptiva, 75 años, o se le deje seguir hasta los 80, caso de Blázquez, que los cumple el 13 de abril?

–Depende de la salud, del ánimo y del desgaste que uno pueda tener a esa edad. También de la gestión que está realizando: si está concluida o en un proceso en curso. Hay algunos obispos a los que jubilan antes por alguna de estas razones.

–Y una última pregunta, deliberadamente dura y conflictiva. En una temporada en la que tiene la plantilla más cara y de mayor calidad, ¿cómo puede comprenderse la errática trayectoria de su Atlético de Madrid?

–Es una pregunta muy dolorosa, un golpe bajo (risas). Posiblemente el ciclo del Cholo Simeone esté apuntando alguna caducidad. Porque no solamente caducan los cardenales, también los entrenadores. Siempre queda el equipo, siempre queda la diócesis. Siempre quedará el Atlético de Madrid. Para los que estamos en una responsabilidad coyuntural, con fecha de caducidad, a la vista de los resultados tendremos que asumir las consecuencias. Y posiblemente esa buena plantilla que tiene ahora mismo el equipo no esté dando los resultados que cabría esperar y que los aficionados deseamos.