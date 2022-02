“Gobernará Vox, es una noticia terrible”, afirma Adrián Barbón

Mientras el PP asturiano celebraba la victoria de sus compañeros de Castilla y León sin alusiones a los nuevos escenarios de la gobernabilidad, el presidente del Principado, Adrián Barbón, concentró anoche su valoración en la puerta que el resultado le abre a Vox en el Gobierno de la comunidad vecina. A su juicio, es “una noticia terrible. Al final el presidente Mañueco, al que doy mi enhorabuena, cambia un Gobierno que dependía de un pacto con Ciudadanos por un acuerdo que los números le llevarán a tener que hacer con la ultraderecha de Vox”.

El también secretario general de la Federación Socialista Asturiana, abundó en uno de sus mensajes recurrentes durante la campaña electoral. “Lo dije en esta campaña y será así. O gobernaba el PSOE o gobernaría Vox. La ultraderecha obtiene casi un 18 por ciento del voto y 13 diputados, y lo ha dejado claro: estará en el Gobierno. De hecho, Abascal ya ha exigido la Vicepresidencia”, remarcó. Tras reconocer la victoria popular y la derrota del candidato socialista, Luis Tudanca, Barbón quiso resaltar que el ascenso de dos diputados en el rendimiento electoral del PP se traduce en porcentaje de votos en “un 31,51 por ciento y una subida de solo 0,02 puntos”.

PP. Por su parte, la presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, habla de “objetivo cumplido. El PP ha ganado las elecciones y la izquierda no gobernará en Castilla y León. Los resultados electorales demuestran que los castellanos y los leoneses han apostado por la estabilidad, por la seriedad y por la capacidad de Alfonso Fernández Mañueco, refrendando su gestión. Los electores han castigado a Ciudadanos por tratar de hacer caer el Gobierno de coalición, han perdido la confianza en el PSOE y han ignorado a sus socios comunistas de Podemos. La victoria de Fernández Mañueco tiene un mérito especial porque la campaña del resto de los partidos se centró únicamente en intentar, –se ha demostrado que infructuosamente–, derribar al candidato popular. Los castellanos y los leoneses han confiado en el proyecto del PP y esto viene a reforzar la idea de que estamos ante un cambio de ciclo político en España, una tendencia que, estoy convencida, culminará con la llegada de Pablo Casado a La Moncloa. Para Asturias, la victoria de Alfonso Fernández Mañueco es una muy buena noticia porque es un enorme aliado de nuestra tierra en la defensa de intereses comunes como la ganadería, la industria o las infraestructuras”.

Ciudadanos. El coordinador de Ciudadanos en Asturias, Nacho Cuesta, se queda con que su partido “mantiene la representación en el parlamento de Castilla y León, así que seguiremos trabajando desde las Cortes para que exista una opción liberal y progresista en todos los parlamentos de España. La llama del liberalismo sigue viva y estamos convencidos de que somos mas necesarios hoy que nunca”.

Podemos. La coordinadora autonómica de Podemos en Asturias, Sofía Castañón, llega a la conclusión de que “la irresponsabilidad del PP refuerza a la ultraderecha. La ciudadanía de Castilla y de León no se merece arriesgar los servicios públicos y los derechos civiles más elementales por los cálculos electorales de Pablo Casado”. En cuanto a la cosecha de su partido, “es evidente que no son los resultados que queremos. Justo por eso queda mucha tarea y más que nunca hay que volcarse en construir una propuesta en la que se reconozca la gente. Pueblo a pueblo. Nos reafirmamos en la necesidad de tener proyecto de país para Asturias, nos vamos a volcar en ello.”

IU. La portavoz de Izquierda Unida en la Junta, Ángela Vallina, vaticina con preocupación que “la reorganización de la derecha dificultará, con el refuerzo de Vox, los acuerdos amplios con el resto de fuerzas democráticas”. Según su versión, “el PP ha hecho un mal negocio” con estos comicios anticipados cuyo resultado es, a su juicio, “una mala noticia para la democracia”. Los populares, abunda, refuerzan a “la extrema derecha, que va a ser su principal adversario en poco más de un año y logran además una victoria pírrica: el proyecto de Casado puede provocar la sustitución del PP por Vox como actor determinante, lo que va a suponer un gran fracaso del PP como partido de Estado”. Afirma que “el PP se convierte en rehén de Vox” y asume que “no son unos buenos resultados para el PSOE, que pierde representación, ni para Unidas Podemos” y lamenta que el Gobierno “seguramente pasará de la derecha a la derecha extrema”.

Foro Asturias. El portavoz y secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, prefiere centrarse sobre todo en el crecimiento de las opciones que representan las alternativas a las mayoritarias. “La subida considerable de los partidos de la España vaciada y del regionalismo tradicional que representa UPL demuestra el hartazgo de la ciudadanía con los partidos tradicionales, y especialmente con el PP y el PSOE, que son incapaces de defender los intereses de Castilla y León y también de Asturias”. A su juicio, “se vuelve a poner de manifiesto que la estrategia partidista del PP de anticipar elecciones arriesga la estabilidad institucional y supone un fracaso en términos electorales, ya que el PP en lugar de acercarse a una mayoría absoluta se va a tener que echar en brazos de la extrema derecha”. Pumares ve “con especial preocupación precisamente el aumento de votos de Vox, que dificulta enormemente la gobernabilidad y pone en riesgo derechos que costó mucho esfuerzo conseguir y consolidar. Estaremos, por ello, muy atentos a la evolución del nuevo gobierno en la comunidad limítrofe y a sus consecuencias y seguiremos actuando de freno a los populismos tanto de derechas como de izquierdas”.

Vox. El portavoz de Vox en la Junta, Ignacio Blanco, se muestra “muy contento por el resultado y por la contribución de muchos asturianos en la campaña. Es un gran resultado para Vox y la confirmación de que el PSOE, IU y Podemos no cuentan con apoyo de los españoles. Los resultados son una derrota para Pedro Sánchez y para Barbón, que participó activamente en la campaña. Tengo que volver a agradecer al presidente del Principado por su campaña en la que decía que ‘o gobernaba el PSOE o Vox’, pues era evidente que antes que el PSOE los castellanoleoneses preferirían a Vox en el gobierno. Nos ha ayudado mucho la campaña de Barbón. Vox es la única fuerza política en alza, no sólo en Castilla y León, sino también en Asturias y en toda España. Los castellanoleoneses nos quieren en el gobierno, y no sólo para llevar a efecto nuestro programa, pues estamos decididos a defender también las reivindicaciones de las plataformas de la España Vaciada. Esto es el camino de Vox a la presidencia del Gobierno”.