De la reticencia municipal a la opción de Siero por “abrir el debate”

Recorre la Asturias municipal una casi generalizable reticencia a tocar el mapa de los concejos, pero hay excepciones. El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, “Cepi”, se dice partidario de “abrir el debate”, de repensar “los servicios que damos a los ciudadanos” y de evaluar cuál es “la mejor fórmula para garantizar unos servicios de calidad”. La sensación de que resulta “difícil que pueda ser posible mantenerlos con la estructura actual” le lleva a promover el sometimiento a la consideración pública de los mejores modos de “buscar más eficacia y simplificación de la administración”, preguntándose “si hay maneras más eficientes de organizarse”… Parece que sí. “No sé cuál debe ser la fórmula”, avanza, si la fusión de municipios u otra en la que de algún modo “se mantenga el edificio del ayuntamiento como prestador de servicios, o incluso el alcalde”, y sabiendo que “el tema es muy sensible” convendría encontrar un sistema equilibrado en el que “la gente no sienta que se agrede a su territorio” y mejore los servicios que recibe.

No muy lejos de allí, en el concejo menos extenso de Asturias, la alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña (Independientes por Noreña), no ve la fusión por ningún lado y “de ninguna manera”. Por dimensión y situación geográfica, su municipio se menciona en todos los modelos teóricos integrado en Siero, pero la regidora deja claro que sí defiende “compartir servicios y colaborar entre ayuntamientos”, y rescata su visión absolutamente favorable al área metropolitana, “pero no estamos dispuestos a perder nuestra idiosincrasia. Cada pueblo tiene sus características”.

Grado y Yernes y Tameza. El Alcalde de Grado, José Luis Trabanco, es cauto al hablar de una posible fusión de municipios integrando, por ejemplo, el vecino municipio de Yernes y Tameza. El regidor, que apunta que no es un tema que hayan debatido internamente en el seno de IU, sí considera que sería necesario realizar previamente un estudio “y ver qué viabilidad tiene, porque es algo que hay que estudiar muy bien”. A título personal, eso sí, el alcalde moscón se muestra favorable a una posible unión intermunicipal “porque es verdad que algunos municipios tienen complicado subsistir económicamente y sería una forma de darle solución”.

Por su parte, la regidora de Yernes y Tameza, la socialista María Díaz Fidalgo, es contraria a la fusión municipal. “No nos gusta nada que se plantee unirnos a otro concejo, sea Grado o el que sea. Nos gustaría seguir como hasta ahora, con el Ayuntamiento en el concejo, con sus pros y sus contras”, afirma. Sobre el argumento de acceder a más financiación al sumar población, la Alcaldesa estima que hay otras fórmulas para conseguir inversiones: “Y en eso estamos trabajando, en buscar formas de tener más recursos pero sin que pase por la unión con otro concejo”.

Los Oscos. La inclinación a los servicios compartidos sin perder ayuntamientos se expande igualmente por los concejos de los Oscos, otros de los clásicos en las teorías de fusión municipal. A Víctor Lorido (PSOE), alcalde de Santa Eulalia de Oscos, le cuesta creer que una iniciativa de ese tipo sea posible sin “un alejamiento de los servicios del ciudadano. Si ya nos cuesta mantener la población con la poca vida que nos queda en las capitales, si pasásemos la cabecera a Vegadeo todo sería peor”, afirma. “Se perdería esa vida que se genera en torno a la administración”. “Antes de fusionar municipios, de que cada uno pierda su identidad y no sepamos de dónde somos, habría que racionalizar otro tipo de burocracia”, y cita la posibilidad de hacer trámites conjuntos, de “no tener que firmar un plan de servicios sociales para cada concejo de los Oscos” o de las facilidades que necesitan para presentar proyectos conjuntos a líneas de subvenciones…

Los tres concejos comparten ya secretaria o trabajadora social, pero la fusión es un asunto particularmente espinoso en la Asturias agraria. “Si ahora mismo juntas ayuntamientos, acabas con el mundo rural”, responde tajante Pedro Álvarez (PP), alcalde de San Martín de Oscos. No percibe que pueda ser una fuente de ahorro –“habría que hacer lo mismo con un solo ayuntamiento, necesitaríamos más o menos la misma gente para prestar esos servicios”– y se abre, él también, a profundizar en la posibilidad de “compartir servicios”.

Las Peñamelleras. En el extremo opuesto del mapa, el alcalde de Peñamellera Baja, José Manuel Fernández (PP), entra en el debate con la conciencia de que la agrupación municipal es un horizonte “muy complicado, o prácticamente imposible en algunos aspectos, pero en otros no”. Lo posible sería establecer fórmulas para “aprovechar mejor los recursos sin perder la identidad ni el nombre de cada municipio”, por ejemplo estableciendo “unidades administrativas” comunes “sin cerrar ninguno”, o que el arquitecto que presta servicios en su concejo “tres días a la semana” completara la jornada en los vecinos… Eso sí. “Hay muchos servicios que sería mucho más eficaz prestarlos juntos”, reconoce, pero “desmontar la identidad del municipio como tal sería un proceso largo”.

En Peñamellera Alta, José Antonio Roque (Foro) se dice igualmente “más de acuerdo en hablar de fusiones de servicios que de municipios”. Con la experiencia del gobierno municipal y alguna historia compartida, por ejemplo “el secretario mancomunado con Onís”, el regidor interpreta que la demanda primordial de su población le exige “fortalecer servicios. Lo que la gente quiere es la cercanía, y que el Ayuntamiento le solucione los problemas”.