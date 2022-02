Cuarto día sin saber de Carlos Ugidos, el llanisco desaparecido en los Picos: "No sé si habrá un milagro", admite su hermano

Nueva jornada de búsqueda del corredor de montaña llanisco Carlos Ugidos, la cuarta, sin éxito. La abundante nieve caída en jornadas pasadas ha impedido encontrar vestigio alguno deportista desaparecido, y el fuerte viento, de hasta 40 nudos (75 kilómetros por hora), hizo aconsejable que no volasen los helicópteros, no así el dron de la Comandancia de Gijón, aunque no puso hallar rastro alguno del llanisco.

Entre los voluntarios que conocen al corredor desaparecido crece el desánimo. Y es que ya no queda un lugar donde buscarle. Aún así, este jueves se reanudará la búsqueda para tratar de dar con el llanisco de 49 años, un habitual de las carreras de la montaña, la última de las cuales la corrió el 23 de enero en Morcín. "Después de cinco días, no sé si habrá un milagro", admitió, por su parte, el hermano del desaparecido, David Ugidos, que quiso agradecer tanto a los voluntarios como a los miembros de la Guardia Civil y el SEPA embarcados en el rastreo. "Estamos muy mal, esto no lo esperaba nadie", añadió Ugidos, muy conocido, ya que regenta el chiringuito de Cué. "Han llegado a subir 30 o 40 chavales a buscar a mi hermano, nunca podré agradecerles. No imaginaba que apreciasen tanto a mi hermano, todos los conocían", señaló. Como en días anteriores, participaron un total de 22 agentes de los grupos de Montaña de Cangas de Onis, Mieres, Potes (Cantabria), Sabero (León) y Trives (Orense), más un número importante de voluntarios. También se puso en acción a la Unidad Canina de Rescate con varios perros. Este martes se recorrieron los senderos desde el Jitu Escarandi, en la carretera de Sotres a Tresviso, en el mismo límite de Asturias y Cantabria, al Casetón de Ándara, Entrecuetos, La Gobia, el pico Mancondiu, el pico Boru y la Pica de Huente Soles, todo rutas que podría haber recorrido Carlos Ugidos bajando desde el refugio, toda vez que se considera muy improbable que pueda estar por encima del mismo. Esta mañana, en su visita a Avilés, la Delegada del Gobierno, Delia Losa, indicó que la búsqueda no se abandona. "Hay un despliegue Importante de medios de las cuatro demarcaciones de la Guardia Civil: Asturias, Galicia, Castilla y León y Cantabria. La Guardia Civil nunca da por perdida la búsqueda. El dispositivo permanece hasta que se encuentra a la persona. No tenemos fecha límite", aseguró.