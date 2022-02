Dos de los tres partidos que se sentaron con el PSOE a la mesa de la reforma del Estatuto de Autonomía, Podemos y Foro, responsabilizan a los socialistas y a sus errores u omisiones del último enredo en torno a la cooficialidad del asturiano y de sus “efectos boomerang” más recientes: una propuesta de moción de censura contra el presidente del Principado (de Vox), una sugerencia de presentación de cuestión de confianza (de Ciudadanos) y una “ofensiva parlamentaria” del PP con cuatro preguntas al Gobierno en el orden del día de la próxima sesión de control en la Junta. Podemos y Foro han acusado esta mañana al PSOE de “dar alas a la derecha y a la extrema derecha” con su actitud en la negociación estatutaria y con el informe encargado, pagado y ocultado por el Gobierno sobre el impacto de la cooficialidad. En realidad, “la moción de censura se la autopresenta la FSA”, apunta el portavoz de Podemos, Rafael Palacios, convencido de que son el estatismo, “la parálisis y el desconcierto” socialistas los responsables del rédito político que ahora busca el centro derecha en el fiasco del diálogo para la reforma del Estatuto.

Es el PSOE quien les da alas, subraya, por dejar “encajonado un informe” que a su juicio “valora muy positivamente la implementación de las lenguas de Asturias, con un impacto importantísimo en la economía y la generación de empleo”. Censura la “vergüenza” que sintieron los socialistas ante el estudio de la discordia, lamenta su negativa a divulgarlo o aportarlo a las negociaciones y vuelve a perseverar, pese a todo el deterioro de la negociación, en su convicción de que “es el PSOE quien tiene los diputados suficientes para presentar a la Junta una propuesta de reforma del Estatuto que contenga la oficialidad. Eso permitiría que se diera el debate adecuado en esta Junta y estoy convencido de que de ahí saldrían los votos suficientes para llevar adelante la iniciativa”.

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, coincide en la palabra, “vergüenza”, para calificar “la actitud del Gobierno y el PSOE en relación con el informe” sobre el impacto de la oficialidad. “Actuó de mala fe en la negociación. Ocultar ese informe no es tolerable ni razonable, demuestra un desprecio a esta cámara y a los grupos que estábamos dispuestos a llegar a acuerdos con ellos y da alas a los partidos que se opusieron a la reforma del Estatuto”. Pumares desemboca en la sensación de que los socialistas “deberían actuar menos por intereses electorales y pensando más en el beneficio de Asturias” y ejemplifica la brecha que la oficialidad sigue abriendo en el parlamento no sólo entre partidarios y detractores, también entre los grupos que teóricamente la defendían.

En la otra parte de la mesa deshecha sobre la reforma, IU y PSOE discrepan. En respuesta a las iniciativas del centro derecha, la portavoz socialista en la Junta, Dolores Carcedo, observa las iniciativas del centro derecha como parte de “una campaña para crear un clima de crispación en torno al asturiano, para desacreditar el asturiano y la oficialidad. que empezó hace mucho tiempo, cuando se impidió a la consejera de Cultura utilizar la llingua en la Junta”. Las mociones de censura, cuestiones de confianza y ofensivas varias sólo quieren, dice “mantener viva esa cuestión con el objetivo muy ambicioso de dañar par siempre las posibilidades de futuro de la oficialidad del asturiano”.

En una una línea similar, la portavoz de IU, Ángela Vallina, resta importancia a un “informe que no va a ningún lado” y que en todo caso debería haber sido aportado a la negociación “una vez que hubiera habido 27 votos a disposición” de la modificación estatutaria, algo que nunca ocurrió. Para ella, en una versión coincidente con la del PSOE, “la derecha siempre ha pretendido cargar contra la oficialidad y le vale cualquier cosa”.

Entre los interpelados, el diputado popular Pablo González defiende el “interés político de primer orden” de su batería de preguntas e interpelaciones al Gobierno –empezando el martes por el Vicepresidente y las consejeras de Cultura, Hacienda y Educación para “desenmascarar” al Ejecutivo y “que quede clara la patraña que Adrián Barbón nos ha estado soltando a todos los asturianos”. A su entender, la acusación socialista de tener en marcha una campaña contra el asturiano “se cae por sí sola. Afortunadamente, Barbón no es Asturias”, remata. La portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, prefiere reconducir el asunto y aclarar que cuando ellos sugieren que Barbón se someta a una cuestión de confianza lo hacen “porque se ha ocultado deliberadamente información muy importante que formaba parte de una negociación para una reforma de mucha importancia. Si el informe hubiera sido por otra cuestión, la reacción habría sido la misma”, señala. Mientras, el portavoz de Vox, Ignacio Blanco, persevera en su invitación al PP para la presentación de una moción de censura contra Barbón. Ya se la han rechazado, pero promete “retomar la iniciativa” y “volver a hablar” con los populares tras escuchar las respuestas del Gobierno en el próximo pleno de la Junta. “El hecho de que los números no salgan no significa que el Presidente no vaya a salir debilitado de ese debate”, argumenta.