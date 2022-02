Illano sobrevive por su cuenta (y pese a todo): así es el concejo con mayor porcentaje de autónomos en Asturias

Mery Llano vive con el temor de hacer la compra, volver a casa y darse cuenta de que se le ha olvidado algo importante. La tienda que tiene más cerca está en Boal, a 18 kilómetros, y ni siquiera tiene un bar próximo al que acudir a pedir algo en un momento de apuro. Vive en Cedemonio, en el concejo de Illano, y casi nada es fácil para esta ganadera de 58 años, enamorada incondicionalmente de su tierra pero que encuentra pocas razones para convencer a nadie de vivir en ella. Su hija estudia Medicina en Santiago de Compostela y, cuando acabe, Mery espera que no vuelva al pueblo. “A ella también le gusta mucho esto, pero aquí no hay vida”, explica con resignación.

Lo que le cuesta un poco más entender es la razón por la que Illano es el concejo de Asturias con más autónomos (un 72,7% de la población activa del concejo). Llano, que es una de las que engorda esa estadística, llega rápido a algunas conclusiones que tampoco son muy halagüeñas. La primera es que, por lo que ella conoce, en Illano se da bastante el fenómeno de gente que está censada aunque ni resida ni ejerza su actividad en el concejo. La otra es que, los que sí que residen de forma habitual, apenas tienen otra opción que buscarse la vida por su cuenta, ya sea como ganaderos, trabajando en la madera o desbrozando tierras.

Mery tiene parte de su ganado en A Veiga da Pandia. Para llegar hasta allí hay que coger el desvió al santuario de Pastur en el Área Recreativa Folgueirou, donde se encuentra el único bar de todo el concejo, que cierra justo ahora, en el mes de febrero. Unos cuantos kilómetros más adelante se ve su todoterreno aparcado a la orilla de la carretera, la puerta de la ganadería abierta y, al fondo, rodeada por el majestuoso paisaje del Valle del Navia, se intuye el tractor con el que va dando de comer a sus cien vacas. Vigilando a la puerta de la instalación tiene a varios perros, uno de ellos es un mastín con el que trata de proteger a sus animales del lobo. De regreso, tras dar de comer a parte de su ganado, Mery lo acaricia y enseña una herida que tiene encima del ojo: “Los lobos”, sentencia. Todavía le queda un poco de trabajo antes de poder pararse a hablar. Un tiempo que se puede aprovechar para ir a ver a otro autónomo del concejo.

En este caso se trata de un hombre que tiene panales de abejas con las que fabrica miel en un caserío que está más allá de Carbayal. Sin embargo, el viaje, largo, es en balde. No quiere aparecer en ninguna parte, dice que nadie mira por la gente del concejo, se queja del Banco de Tierras del Principado, de los lobos y de que la gente solo va detrás de las ayudas de la PAC. No piensa que le quede mucho en el negocio de la miel. Está harto de todo.

Entorno mágico

Recorrer este vasto concejo del Occidente asturiano es inquietante. La sensación de que se trata de un lugar duro, complicado, donde las horas pasan despacio llega de inmediato. Sin embargo, conocerlo supone también descubrir un entorno inverosímil, casi mágico, enclavado en un lugar imposible, con carreteras que llevan a ninguna parte y de las que, entre la niebla, puede aparecer el último superviviente de una parroquia que está tan al margen de todo que se hace difícil explicar su existencia.

Hecho el camino de vuelta, Mery ya no está en A Veiga da Pandia, se ha ido a dar de comer al resto de sus cabezas de ganado, que las tiene en Cedemonio. La conversación queda para más tarde. Antes de llegar hasta ahí, en Illano, capital del concejo, una vecina cuenta que en una casa próxima hay otro vecino que se dedica a las abejas. La casa se la ha reformado él mismo y junto a ella tiene un pequeño almacén que desprende un agradable olor a miel. Álvaro Villamuza, de 41 años, es de un pueblo de Valladolid, Tudela de Duero, y se vino con 24 años a Asturias. La mayor parte del tiempo ha estado en Illano. Los últimos años los ha dedicado a las abejas, a poner paneles y a tratar de construir algo sólido alrededor de la miel.

“Este es uno de los países más complicados para montar algo. Yo solo soy apicultor, me puedo pasar doce horas con la miel y no me importa, pero los trámites burocráticos me superan”

Es directo, sincero y no tiende a dramatizar demasiado con nada. Aun así, Villamuza no oculta que la vida allí, en Illano, es complicada: “Los inviernos aquí pegan duro”, reconoce. Su historia es la de “un amante de la naturaleza” que se vino a vivir a Asturias buscando un estilo de vida “rollo jipi”. Un “rollo” que en cierta forma ha abandonado, pero no así un lugar en el que se ha establecido: “Me gusta estar aquí, en Illano, soy una persona un poco especial porque vivir aquí no es fácil”.

Tampoco lo es liarse la manta a la cabeza y tratar de ganarse la vida con la miel, como ha hecho él: “Este es uno de los países más complicados para montar algo. Yo solo soy apicultor, me puedo pasar doce horas con la miel y no me importa, pero los trámites burocráticos me superan”. Unos cuantos de sus paneles los tiene en un lugar privilegiado, junto al castro de El Castelón. En cuanto se pone el traje y abre los paneles se le ve cómodo y se olvida de problemas como que no tiene forma de hacerse con un todoterreno que pueda pagar, algo que le ayudaría mucho a hacer su trabajo, o que vive en un lugar, Illano, en el que “no hay gente”: “No tiene bar, no tiene tienda, tienes que ir a Boal o a Grandas para echar gasolina”, explica. Todavía no dispone de una envasadora y, de momento, reconoce que está vendiendo “mucho a granel”, a un precio mucho más bajo que si lo hiciera por venta directa. La miel, de brezo y castaño, asegura, “es una maravilla, diferente a cualquier otra de otros sitios”.

Falta poco para que caiga la noche, toca volver a Oviedo, pero antes queda pendiente una conversación con Mery Llano, que acaba de terminar de trabajar. La ganadera insiste en lo dramático que es para el concejo no tener un bar: “Se acaba todo en el momento en que no hay bar, son lo que da vida a los pueblos”. Ella pensó en poner uno que fuera también tienda. “Si no pidieran tanto para abrirlo”, lamenta sobre los trámites que tiene que hacer. Al pueblo le ve “mal futuro”: “No hay trabajo, la gente trabaja fuera”, añade. Y eso que a ella le gusta vivir de esta forma: “Me encanta esta vida, pero es una esclavitud”. A su hija le pide que haga su vida fuera, pero también que, cuando ella ya no esté, venga y cuide de la casa que fue de su madre y de sus abuelos: “No me gustaría que se cayese”.