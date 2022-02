Marco Antonio Fernández Alonso, Director General de Esnova Racks, considera imprescindible para el buen mantenimiento de la industria la implementación de planes estratégicos orientados a una evolución ecológica de desarrollo sostenible que garantice la optimización de recursos de cara a futuras generaciones.

–¿Qué acciones ha tomado Esnova Racks en materia de sostenibilidad industrial?

–Esnova Racks es consciente de los impactos ambientales de sus actividades en el entorno donde se desarrollan, por lo que presta especial atención a la protección del medio ambiente y al uso eficiente de los recursos naturales. Asimismo, actúa más allá del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos ambientales que voluntariamente adopta, trabajando con los distintos grupos de interés para el cuidado del medio ambiente.

Reflejo de este compromiso es el trabajo en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contemplado en La Agenda 2030 de Naciones Unidas. El resultado de este trabajo se ve plasmado año tras año en la reducción de la huella de carbono de la compañía, como así ratifica las verificaciones anuales realizadas (según la ISO 14064).

Además, como complemento a los retos de responsabilidad y compromiso con el medio ambiente, durante el año 2021, se ha realizado un proyecto de repoblación y de recuperación del hábitat del oso pardo en Asturias denominado «Bosque ESNOVA RACKS», que pretende posicionar a la organización como partícipe activa en el objetivo nº13 «Acción por el clima» y objetivo nº15 «Vida y ecosistemas terrestres» de los ODS definidos por Naciones Unidas.

–¿Qué supone para la empresa invertir en sostenibilidad?

–Sin duda existen numerosas ventajas que reporta a las empresas el invertir en planes orientados hacia procesos sostenibles, como la reducción de costes de la materia prima, servicios, tratamiento de residuos y operaciones de mantenimiento; se produce una mayor eficiencia y mejora del rendimiento, se hace más patente la prevención de accidentes industriales y enfermedades, se produce un incremento de los ingresos debido al reaprovechamiento de los materiales, una mejora de la imagen percibida por los consumidores que se traduce en el aumento de las ventas, todo ello hace a la empresa crecer en calidad y competitividad.

En el contexto actual surge una gran oportunidad que hasta ahora no se había producido. Hoy, más que nunca, se pide a las empresas que incorporen la sostenibilidad a sus hojas de ruta. La exigencia se hace cada vez más patente en los clientes, en los proveedores y en las administraciones reguladoras, pero conseguir un planeta mejor no es cuestión solamente de las empresas, sino que es tarea de todos el ir adaptando este modo de hacer las cosas. Indudablemente, es una carrera de fondo, pero todo empieza con el movimiento, con un gesto. No basta saber lo que ocurre, sino que es necesario observar y actuar. Se imponen nuevas carreras, nuevos hábitos de consumo y la propia industria avanza para comportarse de forma responsable con el planeta.

–¿Es rentable para la industria adoptar medidas hacia una evolución más ecológica y digital?

–La rentabilidad y la sostenibilidad son dos términos que cada vez se acercan más. Crear valor de manera ética y afianzarlo en favor del entorno, de los clientes y de la sociedad en general lo convierte en un valor social, con conciencia, generando compromiso y confianza y es aquí donde Esnova Racks se siente totalmente identificada.

Uno de los pilares fundamentales de la sostenibilidad industrial es la digitalización de las empresas, un paso que se vuelve imprescindible para el aumento de la productividad y la generación de empleo. Ser sostenible no significa tener que renunciar a nada, sino saber aprovechar las nuevas oportunidades que van surgiendo ya sea desde el punto de vista digital como tecnológico.

La transformación digital que Esnova Racks llevó a cabo hace varios años generó una mejor gestión de los procesos productivos, de los controles en tiempo real de materia prima y producto terminado, la disminución significativa de errores. En definitiva, una mejora del rendimiento y, por tanto, un aumento en la rentabilidad y la competitividad. De hecho, la compañía ha obtenido un crecimiento exponencial con importantes incrementos en su facturación durante nueve años consecutivos.

–Años de crecimiento continuado incluso en momentos complicados por el Covid, ¿Cómo es posible?:

–Esnova Racks es un fabricante respetado, entre otras cosas, por su buen hacer. Se podría decir que su servicio y producto es de máxima calidad y eso la consolida también. Es cierto que tiene un carácter innovador, se invierte fuertemente en I+D año tras año y esto permite avanzar con paso firme.

–¿Está cambiando la estrategia hacia un producto más tecnológico?

–Con las nuevas tecnologías surgen grandes oportunidades, lo que hace crear nuevas líneas de negocio complementarias. El sector logístico demanda carácter puramente tecnológico, software, conexión con AGV’S o máquinas robotizadas, y Esnova Racks está en disposición de ofrecer las mejores soluciones. De hecho, se ha desarrollado una nueva línea de negocio llamada Esnova Software, una herramienta digital para la gestión de almacenes con la capacidad de adaptarse a cualquier tamaño de almacén y con la flexibilidad de poder implementar aquellas funcionalidades que demande el propio almacén sin la necesidad de tener que adquirir la herramienta en su totalidad donde podrían existir módulos que a priori no se utilizarían.

Esta herramienta informática está batiendo récords de implantación, ha tenido una gran acogida en el sector logístico y ya se ha implementado en importantes empresas de distintos sectores tanto a nivel nacional como internacional.

–¿Qué beneficios aporta esta herramienta Esnova Software?

–Esnova Software optimiza todos los procesos propios de un almacén (recepción, almacenaje, preparación de pedidos, expedición), disminuyendo costes y mejorando la calidad del servicio, basándose en una gestión eficaz y sencilla para cualquier tipo de usuario.

Esnova Software facilita significativamente la toma de decisiones para mejorar la productividad, disminuir hasta en un 90% el riesgo de errores y reducir costes operativos.

–Continúa creando nuevas líneas de negocio ¿Cuál es su visión para los próximos años?:

–La industria logística se enfrentará a grandes cambios durante esta década, y las empresas deben estar preparadas para asumir estos retos, hay que darse cuenta de que la industria logística es muy dinámica y cambia continuamente. La logística podría definirse, de una forma sencilla, como la herramienta imprescindible para que cualquier organización funcione de forma eficiente (consumiendo los mínimos recursos posibles) y eficaz (consiguiendo sus objetivos).