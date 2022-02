Los resultados de las elecciones celebradas en la comunidad de Castilla y León el pasado domingo, con una ajustada victoria del PP, seguido a escasa distancia por el PSOE, el ascenso de Vox y la irrupción de Soria Ya, con un inevitable escenario de pactos a la vista, colocan al Partido Popular en una situación difícil y en una encrucijada a la hora de decidir cuál será la fórmula de gobierno.

Así lo expusieron ayer, en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, los sociólogos Hans van den Broek, Óscar Rodríguez Buznego y Aurora Díaz-Jove, en un acto presentado por Jacobo Blanco, decano del Colegio de Sociólogos y Politólogos del Principado de Asturias.

El Club acogió una mesa redonda para interpretar en clave regional y nacional el panorama político en el que destacan la debacle de Ciudadanos y Podemos, y el ascenso de Vox.

Hans van den Broek, profesor de Sociología de la Universidad de Oviedo, y especialista en el análisis de los movimientos de ultraderecha, destacó la compleja situación a la que se enfrenta el PP en cuanto a los pactos, y a la vez vaticinó que si Vox quiere seguir creciendo debe buscar más apoyos entre los sectores obreros, “pero si logra acaparar poder, por ejemplo en Castilla y León, puede sucederle que la gente se aleje del partido tanto si se radicaliza como si se vuelve más moderado”, explicó.

“Estas elecciones han consolidado la fragmentación política que incuestionable y que no tiene marcha atrás”, indicó Van den Broek, que alertó del peligro de fomentar el victimismo de Vox, “porque eso les beneficia”, indicó.

“Asturias siempre fue una avanzadilla en los resultados de los comicios nacionales, pero ahora están pasando cosas en el escenario político regional que tampoco se sabe cómo pueden afectar, como el fracaso en la negociación en la oficialidad del asturiano”, aseguró Jacobo Blanco, que también se mostró de acuerdo en que la fragmentación y atomización de partidos es un fenómeno que ha llegado para quedarse. “A mí la política no sólo me interesa, me entusiasma y me gustaría ver mayor influencia de ciertos valores, pero me temo que no será así”, señaló Óscar Rodríguez Buznego, profesor de la Universidad de Oviedo y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA.

“La gobernabilidad de España, las cuestiones de la política española, se han vuelto muy inciertas y con un panorama lleno de incógnitas, eso se ha visto claro en estas elecciones; además se asocia a Vox con el fascismo y eso distorsiona el panorama porque no es exactamente así”, recalcó Rodríguez Buznego.

“En España vivimos un terremoto en 2015 y desde entonces la política se caracteriza por la inestabilidad, con síntomas que las democracias europeas conocen desde hace tiempo: el alejamiento de los ciudadanos de los partidos y las dificultades para formar gobierno”, añadió. Esa inestabilidad se manifiesta, a su juicio, en que sólo cinco años después de un éxito inusitado Ciudadanos se encuentre al borde de la desaparición, y Podemos vaya en tendencia descendente. “Pronosticar cómo pueden afectar estas elecciones a la gobernabilidad de España es aventurado. Deberíamos saber en que términos negociarán el PP y el POSE, si cooperarán juntos para aislar a Vox, con las implicaciones que eso tendría; y tampoco sabemos si Vox aceptaría quedarse fuera del gobierno o si el partido de Abascal estaría dispuesto a provocar una nueva convocatoria de elecciones”, manifestó el profesor.

La socióloga Aurora Díaz-Jove puso de relieve el importante papel que están llamados a a jugar los jóvenes, “porque piden respuestas y las canalizan a través de los partidos que emergen y que aún no están en los grandes bloques, a los que pueden llegar”, señaló.

También vaticinó que propuestas como la de Vox pueden perder fuelle si no saben adaptarse a lo que quieren los electores. “Permanecer en el gran sistema político es muy difícil, por ejemplo, Podemos se autodestruye porque no tiene claro su sentido ni sabe cuales son sus límites”, concluyó la socióloga.

Las diferentes actitudes que parece haber en el PP respecto a los pactos fue otra de las cuestiones que no pasaron por alto los integrantes de la mesa.