Clamor en la cárcel de Asturias: "Aquí no se garantiza ni la seguridad de los internos ni la de los trabajadores"

Los trabajadores de la cárcel de Asturias volvieron a alzar la voz este jueves tras los dos últimos episodios violentos vividos en el centro que se saldaron con varios funcionarios heridos. Llueve sobre mojado para ellos. "La situación de la prisión asturiana en estos momentos no puede garantizar ni tan siquiera la seguridad de los internos ni la de los trabajadores", aseguran quienes se concentraron frente al centro penitenciario.

No les convencen las últimas palabras de la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, quien anunció la llegada inminente de un "buen número" de funcionarios en prácticas al centro asturiano. "La previsión es que vengan 59 funcionarios en prácticas cuando todos los años nos mandaban 25 o 30. Pero pasa con ellos dos cosas. Están aquí solo dos meses y un mes de esos dos es de formación teórica, que no es hacer servicio en los módulos. Es un parche muy a corto plazo que no soluciona absolutamente nada. Solo serviría si nos garantizasen que los 59, tras las prácticas, se quedan en Asturias. Entonces sí sería bienvenido. Pero que lleguen esos 59 de por sí no soluciona nada", explica Juanjo Villar Cabrero, portavoz de ACAIP-UGT.

Tampoco les vale que Losa haya dicho que el Ministerio del Interior "es consciente" del problema de la cárcel asturiana y "está trabajando sobre ello". "Trabajando llevan desde hace tres años y estas reivindicaciones tienen aún más años. Y, sin embargo, cada año se va recrudeciendo el problema. Si es que están trabajando, trabajan muy lentamente. Ahora anuncian eso de los funcionarios en prácticas pero nadie nos garantiza que se vayan a quedar en Asturias", lamenta Villar.

Desde ACAIP-UGT recuerdan las reivindicaciones de los trabajadores de la cárcel de Asturias: