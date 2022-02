Habla el patrón del último barco hundido en Asturias: “Algo así se te queda grabado”

“Cuando nos pasó, a nosotros nos dio tiempo a echar las balsas, llamar a Salvamento Marítimo y todo”. Juan Manuel Sampedro, patrón y armador del último barco que naufragó en la costa asturiana, el “Amutio Hierro Dos”, no se olvida de lo acontecido, y menos con las imágenes recientes de la tragedia de sus compañeros gallegos del “Villa de Pitanxo” en aguas de Terranova (Canadá). “A ellos, por desgracia, no les dio tiempo a nada de nada”, lamenta el marinero.

Sampedro recuerda a la perfección el naufragio de su barco, que tenía base en Colindres (Cantabria), durante la madrugada del pasado 4 de febrero y a cinco millas de Cudillero. Los tres marineros a bordo lograron salvarse. “Fue cuestión de cuarenta minutos porque la bomba de achique no daba para sacar el agua que entraba”, rememora, consciente de que “algo así se te queda grabado para siempre, es complicado que se te vaya de la cabeza”.

Sin embargo, no corrió la misma suerte en Terranova, a muchas más millas de la costa, la tripulación del “Villa de Pitanxo”. “Lo de este barco se supone que fue un golpe de mar. Y tuvo que serlo porque no les dio tiempo a nada. Si no, quizás se hubiesen salvado más. Tuvo que ser algo muy rápido”, explica Sampedro, que, además, es gallego al igual que la mayoría de los fallecidos y desaparecidos en Canadá.

“El trabajo en la mar es muy duro. Aparte de las condiciones meteorológicas e inclemencias que tienes que controlar, la faena es muy dura. Y más donde estaba ese barco, una zona complicada y de mucho frío. Tuvieron la mala suerte de estar en el agua unos minutos bajo cero...”, cree el patrón del “Amutio Hierro Dos”, que estuvo faenando alguna vez en Irlanda y Escocia. “Es durísimo. Muchas horas. Tenemos trabajado a veces hasta treinta seguidas”, cuenta el patrón.

Ahora lucha por recuperarse de lo ocurrido en aguas asturianas este mismo mes y volver a empezar. “Estamos reponiéndonos, aunque lo nuestro no fue nada comparado con lo de estos compañeros. Pero a la mar tenemos que volver porque es lo que llevamos haciendo desde pequeños”, afirma, rotundo, este marinero de Ribeira (Coruña).