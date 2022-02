Rodríguez-Vigil: "Me parece muy bien que se aparque la oficialidad; el debate ahora es: ¿qué tiene que ver el bable con el socialismo?"

“El sistema sanitario de Asturias necesita profundas reformas, es el mismo de 1984 y la sociedad y las infraestructuras de ahora no tienen nada que ver con las de entonces”. El expresidente del Principado, Juan Luis Rodríguez-Vigil, argumentó ayer de manera prolija las debilidades, las asignaturas pendientes y los retos de futuro que tiene una sanidad “en la que tras el covid nada volverá a ser igual, ni en España ni en Asturias”, durante su conferencia acerca de la evolución del principal servicio público, dentro del ciclo que dedica el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) al 40.º aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Asturias.

Rodríguez-Vigil, el primer consejero de Sanidad de la Asturias autonómica (1983-1991), estructuró su conferencia partiendo de un marco más general y reciente, la respuesta del Sistema Nacional de Salud a la pandemia, al ámbito más regional, que dejó para la parte final de una intervención en la que fue presentado por el director del RIDEA, Ramón Rodríguez, y por el Síndico Mayor, Roberto Fernández Llera. La respuesta al coronavirus, cuestionó el expresidente del Principado, ha puesto de manifiesto una de las mayores debilidades del actual sistema sanitario español, “la ausencia de una cabeza, un órgano pensante”, una laguna que achacó “al rechazo de los políticos catalanes y vascos”. Rodríguez-Vigil también echó en falta la ausencia de una Agencia de Salud Pública, que tuvo que ser suplida por “los técnicos dispersos por las comunidades autónomas”. En esa misma línea argumental, el que fuera consejero de Sanidad criticó el hecho de que “ni la cartera de servicios es homologable entre todas las autonomías, que ya no ofrecen las mismas prestaciones”. Vigil defendió que “el Sistema Nacional de Salud necesita de una seria reflexión en el final de la pandemia” para, más adelante, llamar la atención por “el ventajismo que supone que la sanidad vasca tenga un 12 por ciento más de recursos que otras regiones, una diferencia que en algunos casos llega hasta el 20-25 por ciento”.

Entrando ya de lleno en la sanidad asturiana, el expresidente autonómico aportó una lluvia de ideas para la profunda reforma de un sistema “que pusimos en marcha en 1984, cuando las necesidades y la realidad de Asturias eran muy distintas”. Rodríguez-Vigil abogó por reducir las áreas sanitarias, de las ocho actuales a cuatro, aunque reconoció la complicación política de tomar esa medida y aclaró, para evitar recelos, que “reordenar no supone cerrar; ningún hospital sobra, en general los hospitales asturianos son buenos y la calidad elevada”. Incluso añadió que el futuro de los hospitales comarcales pasa “por compartir profesionales y pacientes” para mejorar en la atención de especialidades. Vigil también pidió un cambio de paradigma para que “prime la carrera investigadora y la excelencia y no la antigüedad. Si no se cambia el actual sistema estatutario, el personal médico del HUCA se adocenará”.

La conferencia en el RIDEA se limitó a la sanidad, pero puertas afuera atendió a las medios al ser preguntado sobre la oficialidad fue rotundo: “Me parece bien que, afortunadamente, quede aparcada”, dijo el expresidente, que lanzó una de sus ideas: “Ahora el debate es: ¿Qué tiene que ver el bable con el socialismo?”. Del informe encargado por la consejería de Cultura, cuyo contenido fue desvelado la pasada semana por LA NUEVA ESPAÑA, el expresidente tampoco se anduvo con rodeos: “Los cuatro mil empleos de los que habla el informe van a vivir del Presupuesto, gasto a detraer de ámbitos como la sanidad”.