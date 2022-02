La Confederación Hidrográfica del Cantábrico prevé adjudicar las obras para evitar inundaciones en Arriondas antes del v

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico prevé adjudicar las obras para evitar inundaciones en Arriondas, como las registradas el pasado otoño, "antes de la época estival", según ha confirmado su presidente, Manuel Gutiérrez, tras firmar un protocolo de actuación con el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, que supondrá una inversión de 7 millones de euros en los próximo dos años.

El impacto de estas obras "se notará en el menor riesgo de inundaciones", ha comentado el presidente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que ha afirmado que muchas de las inundaciones que se producen en el entorno de zonas urbanas cuando se registra un episodio de abundantes lluvias tienen que ver con la ocupación de las llamadas llanuras de inundación. "Hacían la función de regulación porque quitan energía al río, pero nuestro problema, a veces, es que hemos ocupado esas llanuras de inundación en épocas anteriores con urbanizaciones y construcciones y eso ha constreñido al río", explicó Manuel Gutiérrez. El presidente de la Confederación Hidrográfica salió con esas palabras al paso de las críticas vecinales de que las avenidas se producen por la falta de limpieza de las orillas. "Es un fenómeno que no se resuelve con la limpieza de ríos; sí puede ser eficaz ante pequeñas avenidas pero no cuando el río lleva un caudal que su cauce, por muy limpio que esté, no puede llevar", indicó Gutiérrez. Por su parte, el consejero Alejandro Calvo hizo hincapié en "la cogobernanza" y en que "los ayuntamientos tienen una responsabilidad en los tramos urbanos".

El protocolo firmado por la Confederación Hidrográfica y la consejería de Medio Rural supondrá una inversión de 7 millones para el bienio 2022-2023, de los que el Principado aportará 2,5 millones. La recuperación ambiental en los márgenes de bajo Sella, desde Cangas de Onís hasta la zona marítima terrestre, los estudios integrales del bajo Nalón en la zona de plantación de kiwis y del río Aller y de todos los cauces del municipio de Gijón están incluidos en las actuaciones objeto del protocolo firmado este mediodía en Oviedo entre ambas administraciones.