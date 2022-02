¿Pondrá Asturias la cuarta dosis a toda la población?: esto es lo que dicen fuentes sanitarias

Asturias comienza a inocular la cuarta dosis de la vacuna. La pregunta que está en el aire es: ¿tendrá que ponérsela toda la población como ocurrió con la tercera? En principio, tal como aseguran fuentes sanitarias, esta idea "no está en el horizonte". Sí se ha planteado en firme la inoculación de un nuevo refuerzo a personas de muy alto riesgo, identificadas como grupo 7 en la Estrategia Nacional de Vacunación. Se trata de personas inmunodeprimidas cuya pauta completa se ha fijado en tres dosis, en lugar de en dos, como el resto de la población.

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha comenzado a citar mediante llamada telefónica a personas de muy alto riesgo para proceder a inocular la cuarta dosis en la próxima semana.

¿Y ahora qué? Con la sexta ola en clara recesión y la situación aparentemente controlada, Asturias ya tiene la vista puesta en el escenario sanitario que viene. Lo hace con dos claves en el horizonte más cercano: la potenciación de la actividad hospitalaria, frenada en los últimos meses a causa del covid, y la "gripalización" de la pandemia, con la intención de "normalizar" los contagios, llegado el punto en el que la práctica totalidad de la población está vacuna y el porcentaje de casos graves es mínimo.

Personas que deben recibir la cuarta dosis

Receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) o de terapias celulares CAR-T.

Receptores de trasplante de órgano sólido (TOS) con tratamiento inmunosupresor.

Tratamiento sustitutivo renal.

Tratamiento con quimioterapia citotóxica o radioterapia por enfermedad oncológica o cualquier otra indicación.

Inmunodeficiencias primarias, Infección por VIH con <200 CD4/ml (en una analítica de los últimos 6 meses), síndrome de Down con 40 años o más y fibrosis quística.

Tratamiento con inmunomoduladores no biológicos o inmunomoduladores biológicos.

Casos en Asturias

En los últimos días el número de contagios desciende de forma significativa y, por tanto, ha mejorado la situación en los centros hospitalarios. En concreto, ayer se registraron 545 casos nuevos de coronavirus. La ocupación total es del 7,96% y en el caso de las UCI se sitúa en el 8,75%. Nada que ver con la situación a principios de año cuando Ómicron sumergió al principado en una sexta ola donde se alcanzaron récord de positivos (3.827 el 13 de enero).

Sin embargo, desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) piden no bajar la guardia. Preocupa sobre todo el crecimiento de la variante sigilosa, una "subvariante" de ómicron, todavía más contagiosa. Su expansión no para de crecer en todo el mundo. La buena noticia es que no parece una cepa muy letal.

Evolución de la vacunación en Asturias

El 93,9% de la población mayor de 12 años cuenta en Asturias con la pauta completa, al igual que el 18,4% del grupo pediátrico de 5 a 11 años, que comenzó a recibir la segunda dosis el 9 de febrero. Además, el 74,7% de la población infantil tiene al menos una vacuna.

La evolución de la campaña entre los menores avanza a buen ritmo, con cifras muy superiores a la media nacional, que se sitúa en el 12,4% en el caso de la pauta completa y en el 56,7% para la primera dosis.

El Sespa sigue avanzando también en la administración de la profilaxis de recuerdo y cumple ya los objetivos marcados por el Gobierno central. Así, el 80% de la población de 40 a 49 años tiene en estos momentos la tercera dosis, hito marcado para la primera semana de marzo.

Asimismo, el 7 de enero se logró para la franja etaria de 50 a 59 años ese mimo porcentaje de cobertura vacunal, que estaba fijado por el Ejecutivo central para la semana del 24 de enero.

Otro de los propósitos alcanzados antes de tiempo fue el 80% de cobertura para los mayores de 60 años, porcentaje que se consiguió el 22 de diciembre de 2021 y que estaba previsto para finales de año. En cuanto a la primera dosis de la población infantil, Asturias logró el 70% el 20 de enero.