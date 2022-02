La alternativa a la fusión de concejos que Asturias nunca contempló (aunque figura en su Estatuto)

“El Principado de Asturias se organiza territorialmente en municipios, que recibirán la denominación tradicional de concejos, y en comarcas”. Cuarenta años después de consagrar este diseño de región en su Estatuto de Autonomía, Asturias sigue teniendo los mismos 78 concejos pero ninguna comarca. No están, nunca han estado, pero desde algún punto de vista se perciben como una respuesta posible para el jeroglífico del abigarrado mapa municipal asturiano, objeto de sucesivas iniciativas infructuosas para una concentración y supresión de ayuntamientos nunca ejecutada. Sobre el papel, están ahí desde el Estatuto y tienen el mecanismo legal de creación establecido en una ley propia de 1986, pero a su amparo no se ha creado en todo este tiempo ni una sola. No sin cierta sorpresa ante esa omisión, el jurista especialista en Derecho Administrativo Javier Junceda sugiere la comarcalización como alternativa a la muchas veces propuesta y otras tantas descartada fusión concejil, con su vitola de asunto sensible que hasta ahora nadie se ha atrevido a abordar en serio en el Principado.

Ahora que el debate rebrota a raíz del proceso de concentración municipal que han emprendido los municipios extremeños de Don Benito y Villanueva de la Serena, Junceda invita a volver la vista a la ley del 86 y a su concepción de la comarca como entidad local “integrada por concejos limítrofes vinculados por características geográficas, socioeconómicas o históricas, o por intereses comunes que precisen de una consideración y de una gestión unitaria”. En la Asturias dual y desigual del envejecimiento y la despoblación, la del centro densamente poblado y los dieciocho municipios por debajo de ocho habitantes por kilómetro cuadrado, la herramienta emerge, a su juicio, como una oportunidad inexplorada que cabría empezar a considerar en el intento de garantizar la prestación de servicios sin necesidad de perder ayuntamientos. En cuanto que entidades a las que los municipios encomendarían competencias, o en su condición de herramienta útil para que los ayuntamientos puedan compartir atribuciones sin trabas legales, Junceda entiende que las comarcas podrían llegar a funcionar como una suerte de “minidiputación”, potencialmente capaz de resolver los problemas de gestión que soportan algunos de los cada vez más menguados municipios asturianos. Dice su ley que las comarcas se constituyen a iniciativa del pleno de los ayuntamientos concernidos por mayoría absoluta, del cincuenta por ciento de los vecinos o, excepcionalmente, de la Junta General del Principado. Aventura Junceda que “la barroca articulación jurídica” de las comarcas, con un procedimiento legal de constitución que requiere la redacción y tramitación en la Junta de un proyecto de ley, pudo haber influido en la reticencia de estos cuarenta años de desarrollo estatutario. Porque no se ha creado ni una, y en su lugar los ayuntamientos han abrazado con cierta avidez la alternativa más simple y menos engorrosa de las mancomunidades, muchas de ellas fracasadas y esencialmente distintas de estas comarcas, aclara el jurista. En cuatro decenios, los municipios asturianos han formado quince mancomunidades, suficientes para comprobar que la fórmula presenta al menos dos problemas interconectados, uno de financiación –lastradas como están “por las limitaciones presupuestarias de los concejos que las forman”– y otro legal, sobre todo desde que la ley de racionalización de la administración local de 2013 “les cortó las alas”. “Hay concejos con mínima población que continúan con la estructura de cuando eran más y la podían sostener” Se acotaron sus competencias, “so pena de disolución”, y se coartó su eficacia pero sucede que las comarcas, con su régimen jurídico propio y su legislación autonómica específica, tienen la ventaja de poder evitar este “corsé de la ley estatal” respecto a los servicios que les pueden ser encomendados, apunta Junceda, y de suplir así las deficiencias con las que la práctica administrativa ha condenado a las mancomunidades. También debería ayudar en este camino, por lo demás, la urgente necesidad de resolver una recurrente asignatura pendiente del ordenamiento jurídico asturiano, la que hace ser al Principado una de las dos únicas autonomías españolas, la otra es Cantabria, que no tiene una legislación propia de régimen local. Es una de las deficiencias más señaladas al evaluar el desarrollo de las competencias establecidas en el Estatuto de Autonomía y el Gobierno del Principado acaba de ponerse a la tarea, aunque la elaboración del texto legislativo está todavía en la fase embrionaria de la consulta pública previa para recabar información antes de la redacción del anteproyecto de ley. Los planes normativos del Ejecutivo la tienen en sus previsiones para el segundo cuatrimestre del año, ya con los plazos de la legislatura muy ajustados. Al Principado le urge, resalta el administrativista, “consagrar en una norma de cabecera lo que procede regular sobre los entes locales en el Principado, desde las peculiaridades de sus empleados hasta sus recursos económicos, objeto invariable de quejas en el municipalismo”. La fusión de concejos da calambre Javier Junceda es el autor del capítulo “Concejos y estructura del poder local” en el libro conmemorativo del cuadragésimo aniversario del Estatuto de Autonomía –“Asturias: 40 años”–, y en pleno debate sobre la pertinencia de la delineación actual del mapa municipal asturiano, retrocede hasta la ley autonómica de concejos (también de 1986), donde señala que se prevé la supresión forzosa de municipios en casos de “despoblación del concejo que haga inviable el mantenimiento de una organización administrativa independiente”. Ya desde su exposición de motivos, la norma adelantaba que “la eficacia de la gestión municipal puede verse en ocasiones recortada como consecuencia de la escasa extensión de determinados concejos y de la carencia de una potencialidad económica y de una base fiscal suficiente”. A pesar de ello, resalta el administrativista, “es notoria la existencia de concejos con mínima población que continúan contando con la misma estructura administrativa que cuando sus censos permitían su holgado sostenimiento”. Queda abierta así, por tanto, la discusión sobre si conviene “desarrollar, con fundamento en esta norma, aquellos ajustes en los concejos que permitan una más eficiente prestación de servicios al ciudadano”