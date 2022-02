Cadáveres que duermen en la osera: ¿se investiga adecuadamente la muerte de osos en Asturias?

El crecimiento de la población osera en Asturias es un hecho irrefutable al igual que el Principado se ha erigido durante años en ejemplo tras recuperar una especie, la del oso pardo cantábrico, que ha pasado de estar al borde de la extinción a empezar a protagonizar, en zonas puntuales, los primeros conflictos de convivencia en algunos pueblos. Un efecto de este aumento de la presencia de plantígrados es la cada vez más frecuente aparición de ejemplares muertos. Y es ante este hecho que conservacionistas y expertos llevan un tiempo preguntándose si se sigue investigando con el suficiente ahínco el hallazgo de cadáveres de una especie que sigue estando protegida. Una duda que también existe en el propio seno de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial.

Esta misma semana estalló la polémica tras el revuelo generado por la aparición de las patas de un oso en plena naturaleza en Sobrescobio. Al final se destapó que habían sido abandonadas por un veterinario del Principado y formaban parte, según confirmó la Consejería, de un cadáver antiguo en estudio. No se dio más explicación oficial que el veterinario las había sacado “para realizar unas mediciones”; sin respuesta sobre en qué consistían esas mediciones y sobre a qué oso en concreto pertenecían esos restos. Ante este episodio “no hubo claridad en la respuesta a las incógnitas”, aseguran incluso en el seno de la consejería. Y el Fondo para la Protección de la Animales Salvajes (FAPAS) lamentó, a raíz de este incidente, la “anarquía y falta de transparencia” en la gestión de la fauna .

Hallazgo de huesos

Esta misma semana se movilizó otro operativo –que incluyó a personal del Principado y del Seprona– tras el hallazgo de huesos de oso en una zona de difícil acceso en Veigas (Somiedo). “Es en el monte, junto a unos praos abandonados, en un área donde apareció algún tejón y animales muertos. Se encontraron huesos de caballo. Y luego otros que parecían de oso. Ante la sospecha, este jueves acudieron a echar otro vistazo más amplio y localizaron un cráneo, con el que ya no hay ningún tipo de equívoco”, cuenta Roberto Hartasánchez, presidente del FAPAS. Un integrante del colectivo fue testigo, junto a la guardería del Principado, del hallazgo. “Llamaron al Seprona y la guardería dio el aviso a la Consejería. Revisando y buscando más huesos apareció una trampa con restos de jabalí enganchado. Y eso ya es preocupante. Los restos fueron precintados y el Seprona levantó acta. Se activó el protocolo”, explica Hartasánchez, para quien es relevante que “en la zona se encontraron más trampas antiguas” lo cual “hace muy posible que el oso cayese en una”.

Algo que será difícil de comprobar dado que sus restos son de hace años. En cualquier caso, Hartasánchez advierte que “se pone de manifiesto que tenemos problemas en sitios que no son fácilmente accesibles, donde debería haber más control”. Y apunta a una cuestión que sobrevuela en las críticas conservacionistas a la gestión actual de la especie: “Como la población osera crece y ‘es una maravilla’, se deja de controlar. Es preocupante. Han desaparecido dos osas reproductoras en Teverga. La reproducción de los osos en Quirós es mínima, teniendo unas condiciones inmejorables. ¿Por qué no se reproduce de la misma manera la especie desde Somiedo hacia el Oriente? Por eso denunciamos todas las muertes de osos, porque aunque no encuentren culpables al menos algo se investiga y pueden figurar como delitos”.

Procesos archivados

Recientemente el FAPAS había denunciado la muerte de dos osos: uno en Somiedo en junio de 2021y otro en Moal (Cangas del Narcea) en julio de 2021. Respecto al primero, y ante las primeras manifestaciones apuntando a que había muerto en un enfrentamiento con otro oso, el colectivo reclamaba una necropsia y un análisis toxicológico. La Fiscalía inició una investigación y tramitó denuncia ante el Juzgado pero, tras valorar la información recabada, se acordó el sobreseimiento provisional de la causa al “no aparecer debidamente justificada la perpetración del delito”.

En cuanto al caso de Moal, el FAPAS advirtió que en la imagen de la cría de oso fallecida se apreciaba el gesto llamado “risa sardónica”, que es “característica de envenenamientos”. De nuevo la Fiscalía incoó diligencias previas y tramitó denuncia ante el Juzgado de Cangas el Narcea. Y de nuevo ambas partes estuvieron de acuerdo en el archivo provisional de la causa dado que “no existen indicios suficientes para atribuir los hechos a ninguna persona identificada y el informe toxicológico no recoge la existencia de envenenamiento, siendo la causa de la muerte un fuerte traumatismo”.

¿Se investigan suficientemente estos casos? No solo el FAPAS ve carencias en las necropsias y estudios realizados por el Principado, también en el seno de la Consejería y su entorno hay voces que estiman que “no interesa” analizar a fondo cada cadáver de plantígrado porque “puede resultar conflictivo”. Aseguran que ya en el anterior gobierno socialista hubo una instrucción de poner menos foco en la vigilancia y protección de la fauna silvestre y más en los daños que pudieran reclamar ganaderos y vecinos. “Eso se ha acentuado con los que están ahora”, afirman algunas fuentes.

Bala sin culpable

En septiembre de 2016 se encontró, también en la localidad canguesa de Moal, un oso adulto de 105 kilos fallecido. La sorpresa fue hallar en su interior una bala: murió de un disparo que le produjo una hemorragia interna. No había duda de que en ese paraje de Cangas del Narcea se había cometido un delito. Pero, una vez más, la causa fue archivada en mayo de 2017 por el juzgado cangués ante la imposibilidad de encontrar a quien apretó el gatillo. “La justicia es extremadamente garantista y los animales no tienen abogado”, lamenta un agente con años de experiencia en la protección de la naturaleza. Fue el de Moal un caso de delito contra la fauna sin culpable que recuerda a la muerte de una loba radiomarcada en Teverga en octubre de 2020, cuya investigación fue archivada recientemente por segunda vez tras no poder confirmarse la autoría de los hechos.