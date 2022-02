Los admiradores del sushi y de la cocina japonesa se cuentan por millones y cada vez aprecian más el empleo de los mejores ingrediente y productos, saludables y cocinados al momento. En los restaurantes Go Sushi los resultados son realmente excepcionales. En las cocinas sólo entran productos selectos, frescos y siempre bajo un estricto control de calidad.

Cocina saludable

Los platos se caracterizan por un bajo nivel de calorías y alta en fibra, así como en omega-3, vitaminas y minerales. Sin duda, la comida japonesa arrasa en el mundo, por su calidad, versatilidad y estética. El sushi en todas sus modalidades es uno de los tesoros que el país del sol naciente ha exportado al resto del planeta, y Asturias no es una excepción. Los restaurantes Go Sushi, presentes en Oviedo, Gijón y Avilés, renuevan su carta y ofrece toda clase de manjares servidos en un entorno alegre y cuidado, en el que la calidad prima por encima de todo.

Completa carta y pedidos a domicilio

La carta, cuenta con nuevas piezas de sushi, diferentes platos y tapas japonesas, así como nuevos postres inspirados en Japón. También se incluyen nuevas opciones vegetarianas y veganas así como una carta de vinos renovada. Makis, rolls especiales, postres, tapas japonesas...los restaurantes Go Sushi ofrecen todo un mundo de sabor preparado con el mayor esmero, con la ventaja del reparto a domicilio a través de los pedidos online a través de su web propia www.gosushi.es

Un equipo joven con propuestas que enamoran

Formado por un equipo joven, dinámico y con muchas ganas de difundir la gastronomía japonesa en Asturias, Go Sushi nace de la experiencia de su promotor, Carlos Fraguas, tras haber pasado por prestigiosos restaurantes como El Bulli en Girona, Martin Berasategui en Guipúzcoa, así como importantes restaurantes de Asturias.

La cocina moderna se apoya en cocinas clásicas y se fija mucho en cocinas muy delicadas como la japonesa. Este tipo de gastronomía enamora por su finura y su frescura y esta magia sólo puede salir de las manos de los mejores profesionales.

Presencia en Asturias

Go Sushi comenzó su andadura en Oviedo a principios de 2014 con servicio a domicilio, take away y una pequeña tienda de productos japoneses en la Calle Alejandro Casona 39. En Junio de 2014, se inauguró nuevo restaurante en Gijón en la Calle Marqués de Casa Valdés 52. Caracterizado por una barra de sushi al más estilo japonés, además de servicio a domicilio, take away y tienda japonesa.

En Junio de 2015, se trasladó al centro de Oviedo, en la Calle Campomanes 6 para ofrecer a los clientes el servicio de Restaurante, que antes no tenía, continuando con los demás servicios prestados con anterioridad.

En Mayo de 2016 se inauguró el nuevo restaurante en Avilés en la Calle Rivero 96, convirtiéndose en ese momento en el primer restaurante japonés con delivery con presencia en las tres principales ciudades del Principado de Asturias.

Un catering cada vez más valorado

En 2021 se realizó un cambio de imagen de todos sus restaurantes inspirado en un pueblo pesquero japonés con luces de neón y gran colorido. Go Sushi, además ofrece la posibilidad de disfrutar de esta gastronomía con un servicio de Catering en bodas y eventos. La empresa, 100% asturiana, está formada por más de 25 personas que trabajan a diario para acercar esta gastronomía a todos los asturianos.