Dicen que los españoles hablan más alto que el resto de europeos. Puede ser una realidad, como también lo es que les molesta estar en espacios en los que hay que gritar o en los que no se enteran bien de la conversación por el bullicio que se forma. Entorpece las relaciones y hace que se vayan antes del lugar para buscar otro mejor. Y no sólo eso, sino que rara vez vuelven, puproximadamente, el 70% de los españoles no retorna a un local ruidoso. Para evitarlo, ECOcero, una de las empresas que estará hasta el próximo miércoles en Salenor, presenta una solución que aúna diseño y sostenibilidad.

En los últimos años, la hostelería ha tenido que adaptarse a las nuevas demandas de sus clientes, unos clientes cada vez más concienciados con la calidad y la sostenibilidad del establecimiento. Para dar una solución innovadora, la delegación de ECOcero Asturias presenta sus paneles acústicos de diseño y material reciclado en la feria de Salenor. Según palabras del CEO de ECOcero, Jorge Bellido, “uno de los principales elementos diferenciadores entre locales de hostelería en toda Europa es el confort acústico. ECOcero ha conseguido adaptar los diseños más innovadores del mercado con materiales totalmente reciclados. Cada metro cuadrado de material recicla setenta y cinco botellas de plástico”. Los problemas de acondicionamiento acústico hacen que los locales puedan perder en torno al 20% de su facturación, algo agravado tras los cambios de hábitos de consumo de los clientes durante estos últimos dos años de pandemia y postpandemia. Sin duda, este es el futuro de la hostelería: adaptar los negocios de una forma rápida y económica, con paneles personalizados o realizados por importantes diseñadores y sin ningún tipo de obra. José María Valdés, director comercial de ECOcero Norte resalta por una parte “la importancia de tener un local al que la gente quiere volver, no sólo por su diseño, sino por su confort, ayudando a la salud tanto de los clientes como de los propios trabajadores, es algo que a día de hoy supone un gran valor añadido para la hostelería. Muchos clientes además están valorando muy positivamente el hecho de que los locales a los que van con asiduidad compartan sus valores por la sostenibilidad. Es algo que los hace más modernos y comprometidos”, por otra parte “nuestros paneles se adaptan a todo tipo de uso de los locales: hostelería, educación, oficinas, auditorios, pabellones … así como a su tamaño: desde locales pequeños hasta pabellones como donde se celebra Salenor cuyo tratamiento acústico ha sido realizado por nuestra empresa hace unos años”. Para saber más, no debe desjarse de visitar el stand que tendrán estos días en Salenor, el Salón de la Alimentación y el Equipamiento del Norte, que abre hoy sus puertas en el Palacio de Exposiciones La Magdalena de Avilés.