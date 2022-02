El constante archivo de casos de furtivismo "quema" a los guardas asturianos: “¿Para qué molestarse en perseguirlo?"

“Estamos quemados”. Es la respuesta de la mayoría de los guardas del medio natural ante el archivo de gran parte de los casos de furtivismo sin que haya culpables que paguen por ello. “Todos sabemos lo que hay y lo que pasa, pero a veces el sistema es tan garantista que muchos delitos quedan impunes”, señala un agente de la naturaleza del Principado que, como el resto de los consultados, prefiere no dar su nombre. El último episodio que va camino de caer en el olvido es el de noviembre de 2020 en León, en la zona limítrofe con Ponga, cuando tres furtivos fueron localizados abatiendo un rebeco con un arma con silenciador y, pese a que los agentes del medio natural de Castilla y León y la Guardia Civil de Cangas de Onís interceptaron a una persona por los hechos después de que emprendiesen la huida, la jueza ha decidido archivar la investigación al apreciar delito pero no considerar que la citada identificación –inequívoca a ojos de guardas intervinientes– reúne indicios suficientes contra el sospechoso, un integrante de la guardería del Principado destinado en Ponga.

“La moral y las ganas de denunciar”, prosigue el agente que prefiere guardar anonimato, están bajo mínimos porque “no te trae más que problemas y líos. Además, si ni siquiera el Principado sanciona. ¿Para qué molestarse?”. La indignación es patente porque este tipo de casos, además de perjudicar al colectivo, restan autoridad a los guardas. “Si mañana pillas a alguien con dos truchas de más, ¿con qué cara te quedas si te recuerdan las cacerías ilegales en las que no se castiga a los culpables?”, argumentan.

Otro agente señala directamente al Principado: debe actuar de inmediato para apartar las “manzanas podridas”, compañeros –“una minoría”– salpicados por casos de furtivismo. “Sería bueno para el colectivo y para todos”, afirma. Asegura que, como la mayoría de sus colegas, se siente “con las manos atadas” porque “si denuncias a un compañero solo consigues problemas, y no sirve casi nunca para nada. Vamos a llegar a la conclusión de que no merece la pena”, sentencia. Otra fuente del organismo dependiente de la Consejería de Medio Rural se expresa en términos parecidos. “Es evidente que a partir de ahora, aunque realmente ya hace tiempo que viene pasando, muchos guardas o agentes del Seprona no van a querer pasar un mal rato persiguiendo furtivos o a un compañero que la está liando. ¿Para qué? Que le den a todo por el saco. Esa es la opinión generalizada. Y es una lástima, pero es lo que hay”, manifiesta.

También hay algún guarda que, en el último caso concreto de León, defiende la actuación judicial. “Si no hay pruebas y nunca hubo una identificación real ni se pilló al guarda ‘in fraganti’... Lo interceptaron en un lugar en el que podía estar por trabajo”, señala este agente, que se alegra por la exculpación de su compañero por lo positivo que supone para el colectivo. “Para decir que alguien es culpable hay que tener pruebas. Debe primar siempre la presunción de inocencia. Me duele que se hable del colectivo. Hay 142 agentes del medio natural en Asturias y la inmensa mayoría somos personas decentes”, añade.