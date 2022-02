El mejor MIR asturiano expone arte, toca el piano y quiere irse “a Madrid o Barcelona”

Asturias se consolida como cantera y plataforma formativa de los médicos llamados a dar el relevo a los miles de especialistas que se jubilarán en todo el país en los próximos años. El Ministerio de Sanidad publicó ayer las listas provisionales de las pruebas MIR 2022, en las que la número uno y cuatro más de los diez primeros puestos prepararon el examen en la Academia Curso Intensivo Mir Asturias. El balance positivo se completa con 35 médicos entre los cien mejores MIR de España, el selecto grupo en el que han entrado gracias a sus notas dos jóvenes asturianos, el avilesino Daniel Munárriz Lorca y la noreñense Carlota Villar Rodríguez, que ayer recogieron “con satisfacción y alivio” el fruto de “siete meses duros” de intenso trabajo.

Daniel Munárriz culminó con un total de 96,2388 puntos la prueba para médicos del Ministerio de Sanidad, que le han supuesto la 15.ª mejor nota de España. “Estoy muy contento porque hay recompensa a unos meses que han sido muy duros, como en cualquier oposición”, comenta este joven avilesino que ya había logrado el mejor expediente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo, premio que recogió en noviembre pasado. El privilegiado puesto le permitirá elegir como especialidad su primera opción. Sus preferencias van por “la hematología y la pediatría, estoy dándole vueltas”, comentaba ayer a LA NUEVA ESPAÑA. “Me gustaría formarme en un hospital donde haya investigación. Valoro ir a Madrid o a Barcelona pero dependerá de la oferta que tenga”, afirma.

Aunque la pandemia obligó a que las clases de la Academia Curso Intensivo MIR Asturias fueran online, para Daniel Munárriz no supuso un contratiempo sino más bien todo lo contrario. “Me alegro de que no hayan sido clases presenciales porque he podido sacar más tiempo para el piano al no tener que desplazarme todos días a Oviedo. Es cierto que las clases presenciales te permiten estar más tiempo con más gente que prepara tu mismo camino pero el ahorro de desplazamientos también ha supuesto mas tiempo libre”, argumenta este polifacético joven avilesino, de Las Meanas, aficionado a la montaña, que en su adolescencia logró una de las notas más altas de la PAU, en 2014 recibió el Premio Extraordinario a las Artes de la Escuela de Artes y Oficios de Avilés y que ya ha mostrado su vena artística en “Sinfonía de la luz”, exposición que tuvo como escenario el Palacio de Valdecarzana.

Carlota Villar Rodríguez es la mujer asturiana que ha logrado mayor nota en la prueba MIR de 2022, con 94,5514 puntos que la sitúan en el puesto 41 de toda España, que le permitirá elegir como especialidad su primera opción. “En principio tengo bastante claro que voy por neurología y probablemente a algún hospital de Andalucía, en Sevilla. Me encanta Asturias y seguro que quiero volver pero también tengo mucho interés en conocer otros hospitales y sus formas de trabajo”, comenta esta joven noreñense que no oculta que una de sus primeras sensaciones tras conocer la nota fue “la de alivio y liberación” tras el cansancio acumulado en unos meses previos marcados, además, por las restricciones de la pandemia. “Al tratarse de clases online no veíamos a nadie salvo cuando hubo algún simulacro presencial”, afirma Carlota Villar, que no ha perdido el tiempo desde que hizo un examen “en el que no pensé que fuera a sacar tan buena nota”. Ayer por la mañana, excursión a la costa y, por la tarde, a la Ruta de los Vinos de Oviedo para celebrar una prueba MIR con acento femenino, ya que una mujer, Sofía Haselgruber, logró el número uno de esta año, una situación que no se daba desde la convocatoria de 2013. Estudiante de Medicina en la Universidad de Santiago de Compostela también preparó el examen en la Academia Curso Intensivo MIR, de Asturias, que en esta convocatoria presentó a 2.270 aspirantes a la exigente prueba que convoca anualmente el Ministerio de Sanidad, con 1.078 entre los 4.000 primeros.

La noreñense Carlota Villar obtuvo la segunda mejor nota de la región y optará por neurología

Además de la “número uno”, el centro con sede en Oviedo también preparó a otros cuatro de los diez médicos que han sacado las mejores notas del país, entre ellas la manchega Beatriz García Rivas, quien pese a que las clases eran telemáticas, decidió desplazarse a Oviedo durante los meses que duró esta formación, tras realizar sus estudios en la Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete; un desplazamiento temporal “del que no me arrepiento para nada, ha sido una experiencia muy buena y todo el grupo que fuimos de Albacete a Asturias nos hemos sentido muy cómodos”. Con la cuarta mejor nota del país, “todavía me lo tengo que pensar, me gustan las especialidades quirúrgicas y la anestesia. Ahora empieza la búsqueda, en principio ente hospitales de Madrid y Valencia”.

Vicente Jurado, de Badajoz, también siguió el curso intensivo MIR de Asturias, aunque en su caso también online pero desde Madrid. En la lista provisional, ha alcanzado la sexta mejor nota del país. “No lo tengo aún muy claro, me gustan las especialidades médicas, pero las que más cardiología y digestivo”, afirma este joven pacense que ahora dará prioridad a “estar cerca de casa porque estudié en la Complutense de Madrid y en Andalucía hay muy buenos hospitales”.