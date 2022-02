Fin al silencio sobre una lacra: la principal causa del incremento de los delitos sexuales en Asturias

El notable y llamativo incremento de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual en Asturias –se registraron 266 en 2021, un 23,7% más que en 2020 y un 38% más que en 2019– viene determinado, al menos en gran medida, por el aumento de las mujeres que dan el siempre complicado paso de denunciar un tipo de delito que históricamente ha permanecido demasiado oculto ante las autoridades. Aun así, Delia Losa, delegada del Gobierno en Asturias, recalcó ayer que “es muy preocupante el incremento porque si hay denuncias es porque hay violencia”.

Un incremento que, matizó Losa, “se repite en todo el país y debe ponerse en relación con las activas políticas de concienciación social que han provocado una mayor disposición de las víctimas a denunciar estos delitos y a poner sus casos en manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, reduciendo de esta forma los niveles de infradenuncia que pueden existir en estos tipos penales”. La Delegada del Gobierno destacó además los recursos que dedica el Estado contra la violencia de género. “Este año llegarán a Asturias 2.857.204,68 euros; unas partidas que en anteriores ejercicios sirvieron para, por ejemplo, poner en marcha el Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales”, remarcó.

Este centro pionero depende del Instituto Asturiano de la Mujer, cuya directora, Nuria Varela, coincide a la hora de poner el foco en que “han aumentado las denuncias”. Estima que la estadística “no refleja que se haya producido ese gran aumento de violencia sexual en las calles sino más bien de las denuncias”. Y, agrega Varela, “que aumenten las denuncias deriva probablemente de un aumento del trabajo contra la violencia sexual”. Recuerda que “es uno de los delitos que menos se denuncian y si crecen las denuncias es que se está trabajando contra la impunidad que existía”. A ello agrega que “si Asturias es la única comunidad con un centro de crisis especializado es normal que aquí se note más el aumento del número de víctimas que denuncian”. Varela explica que “en el centro de crisis atendemos más o menos el mismo número de mujeres que en meses anteriores”. Para ser más precisos, las estadísticas que manejan en el mismo indican que la cifra de víctimas que llegan al mismo “se mantiene estable con cierta tendencia al alza”.

Mariti Pereira preside Cavasym, el primer centro de atención a víctimas de violencia sexual que se fundó en la región. En su caso, si bien coincide en que el aumento de las mujeres que se animan a dar el paso de denunciar es un factor clave del incremento de la estadística delictiva, sí aprecia también que el problema va a más. “Es verdad que se animan más las mujeres víctimas, y también hay más recursos para ello, algo en lo que Asturias es pionera. Pero también se da la circunstancia de que hay un aumento de violencia sexual de todo tipo, no solo las agresiones con penetración, sino también de otros delitos que antes parecía que no existían, como que te toquen, se te arrimen en un autobús a sobarte o te arrinconen para meterte mano”, expresa Pereira, que pide que “no podemos olvidarnos de que hay una violencia preocupante e importante en la calle, y entre población muy joven, gente de 14 o 15 años con comportamientos muy violentos para la edad que tienen”. Por eso la presidenta de Cavasym reclama “una reflexión seria” para la que lanza una pregunta: “¿En qué hemos fallado en esta sociedad, que se supone más formada y con un nivel cultural importante, para que estén sucediendo estos delitos? En el ocio nocturno sigue existiendo bastante violencia y a las chicas les cuesta denunciar todavía estos casos por las circunstancias en las que se dan. Hay que analizarlo porque los adolescentes son la generación del futuro”.

Mariti Pereira no se olvida de la pornografía, considerada por muchas expertas una cuestión crucial. “Hay un problema importante de consumo de alcohol y drogas entre jóvenes que da lugar a situaciones comprometidas. Y luego está la pornografía, primera toma de contacto con la sexualidad para muchos adolescentes que es poco educativa y formativa. Y las redes favorecen mucho que fluya a edades muy tempranas, en las que piensan que lo que ven son las prácticas de sexo que se tienen que practicar cuando en muchas ocasiones reflejan situaciones violentas contra las mujeres”. Asimismo, pone el foco en otro fenómeno que se está dando: “Ha bajado muchísimo la agresión perpetrada por desconocidos y se da más la cometida por gente conocida, cercana, amigos o citas”.

Eva Irazu, integrante de la Plataforma Feminista de Asturies, cree que “es muy difícil poder aventurar si el incremento estadístico realmente se trata de una subida de las agresiones sexuales o la sociedad está mas sensibilizada y lo denunciamos en mayor medida, porque en esta última cuestión hay un componente muy importante”. Irazu estima que “el sistema judicial sigue sin dar garantías como debería pero se ha ido trabajando en esta línea y hay avances considerables, con mujeres que ahora se atreven a denunciar cuando antes no lo hacían porque las víctimas de violación eran sometidas al ostracismo”. La mayor tendencia denunciante la confirma desde la Policía Local de Oviedo el subinspector Emiliano Díaz. “La gente tiene una mejor y mayor conciencia sobre lo que son estos delitos y se anima a denunciar. No solo las víctimas sino también familiares y mujeres en general. Es muy positivo y es algo que hay que agradecer a la sociedad, que se vaya dando visibilidad a este problema”, sostiene.

Javier Fernández Teruelo, catedrático de Derecho Penal, pide “ser cautos a la hora de sacar conclusiones” de la estadística de delitos que señala un incremento de los de índole sexual. Habla de cuestiones condicionantes. “La primera”, señala, “es que en los delitos de agresión sexual con penetración, al manejarse cifras bajas –en 2021 fueron 37– no tienen gran valor estadístico los porcentajes de incremento dado que hace falta un periodo más prolongado porque el número podría bajar al año siguiente”. A ello agrega que “los delitos sexuales presentan siempre una cifra negra, un número de casos no conocidos que siempre es elevado pues se estima que hasta el 80% de estos delitos no se denuncian”. Además, matiza que “dentro de los delitos sexuales no todo son violaciones con penetración, pues los hay más graves, como ese, y otros que no lo son tanto, como el exhibicionismo”. Y, por supuesto, Teruelo coincide en que en el incremento estadístico influye “que ahora hay muchas más denuncias que hace años, hay menos miedo para, aunque siga siendo difícil, poner en conocimiento de las autoridades los hechos”.