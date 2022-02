El voraz incendio que derrumbó una casa en Piloña: "una tragedia" que segó la vida de Belén, una vecina reservada

Un grave incendio en una vivienda de la parroquia de Santana de Maza (Piloña) acabó este miércoles con la vida de una mujer, Belén Vallespín, de 71 años. En el momento en el que se originaron las llamas en el inmueble también se encontraba allí su marido, Manuel Á., que logró salir con vida de la casa e ir a la vivienda más cercana a pedir ayuda.

Solo fue posible recuperar los restos mortales de la mujer una vez que los bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) confirmaron la extinción del incendio y tras realizar un intenso trabajo de desescombro en el edificio de dos alturas, que quedó calcinado y derrumbado casi en su totalidad.

Belén Vallespín fue localizada en la planta baja y enterrada entre escombros. Los servicios de coordinación de emergencias recibieron la llamada de un vecino alertado por el marido a las 06.57 horas. Se cree que el fuego pudo comenzar pasadas las 06.30 horas. Hasta allí se desplazaron efectivos de los parques de bomberos de Piloña y Cangas de Onís, así como Guardia Civil del puesto de Piloña y, posteriormente, la Policía Judicial, el forense y la Policía Local del concejo.

El voraz incendio se desarrolló con rapidez y no se pudo hacer nada por la vida de la mujer. El jefe de zona de Oriente de Bomberos de Asturias lo dio por controlado a las 09.23 horas. La vivienda arrasada por las llamas está ubicada en un antiguo molino al que se accede por un pequeño puente, en el lugar conocido como La Llinariega, una casería de la parroquia de Santana de Maza a poco más de 9 kilómetros de Infiesto, la capital del concejo de Piloña. Apenas unas casas salpicadas en el paisaje dan vida al sitio, apartado en la carretera entre Belonciu y Cuerries de Maza.

José Luis González , vecino de la localidad de Belonciu, llegó a La Llinariega por la mañana para trabajar en las labores del campo. En ese momento se encontró con los bomberos y se enteró de lo sucedido. “Es una tragedia”, lamentó. González conocía la vivienda porque hace tiempo hizo algún trabajo para el matrimonio y aseguró que se trataba de una casa rústica “arreglada”, de la que no quedó prácticamente nada en pie. Aun así aseguró que no sabía mucho de la fallecida. “La conocía de vista. Ella no era mucho de estar con gente. No salía mucho”, indicó.

Manuel Á., de 81 años y marido de la víctima, permaneció toda la mañana en la casa a la que fue a pedir ayuda de madrugada. Pasadas las 12.30 horas salió acompañado por un vecino para dirigirse al hospital de Arriondas con el objetivo de ser examinado tras el incendio.

Según indicaron algunas personas en Piloña, el matrimonio vivía allí desde que llegaron de Oviedo hace unas dos décadas y tienen dos hijos que residen fuera de Asturias. Algunos vecinos confirmaron que la finada “fumaba mucho”, pero no se puede confirmar aún el origen del fuego. De hecho, la Guardia Civil está instruyendo diligencias para determinar la causa y de momento no descarta ninguna hipótesis ya que ni siquiera se ha podido realizar este miércoles la inspección ocular, puesto que la zona estaba aún por enfriar. Una de las cuestiones que se revisarán en la investigación es la llamada de aviso al 112. Según informó el SEPA, en esa llamada del vecino se trasladó que “creía que no había nadie afectado”. Había sido el marido de la víctima quien le había “pedido que alertase” de lo sucedido y, de su testimonio inicial, el vecino no pudo inferir que dentro de la vivienda estaba la mujer. Al parecer, fue posteriormente cuando los bomberos se percataron de la presencia de la víctima en la casa, sobre la que cayó una gran cantidad de escombros tras el derrumbe del techo.

El alcalde de Piloña, Iván Allende, se acercó hasta el lugar para acompañar al marido de la víctima, al que trasladó las condolencias en nombre del Ayuntamiento. Agradeció la rapidez de los servicios de emergencia. “Fue algo inevitable pero la actuación tanto de bomberos como Guardia Civil y Policía fue muy rápida. Dar las gracias por el trabajo realizado. Está siendo un día muy triste para Piloña”, dijo. El alcalde recibió la llamada de la consejera de Presidencia, Rita Camblor, para hacer llegar también sus condolencias a la familia. Los restos de Belén Vallespín fueron trasladados este miércoles al Instituto de Medicina Legal para practicar la autopsia.