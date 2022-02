Habla el autor del informe sobre la oficialidad: "Generaría obligaciones a todas las administraciones, no solo la asturiana"

Victoria Rodríguez Escudero defendió ayer “el espíritu de voluntariedad de la ley de uso y promoción del bable/asturiano”, que se aprobó en su etapa al frente de la consejería de Cultura (1995-1999), y subrayó las ventajas de esta norma vigente, “con la que no ha existido conflicto y no excluye a nadie”, ante el debate político y social suscitado en Asturias en los últimos meses en torno a la oficialidad de la llingua. La exconsejera protagonizó junto al catedrático de Derecho Constitucional, Miguel Presno Linera, y el periodista y escritor Damián Barreiro Maceiras, la conferencia que el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) dedicó a la lengua asturiana dentro del ciclo “Historias y prospectivas sobre cuarenta años de autonomía asturiana”.

El escritor Damián Barreiro destaca el potencial “de la industria cultural en asturiano”

La exconsejera aprovechó la ocasión para incidir que “el alma mater” de la ley de uso y promoción fue el entonces presidente, Sergio Marqués, y para realizar una aclaración. “Su aprobación no fue un pacto a cambio de la aprobación de los Presupuestos del Principado. Fue lo que fue, el desarrollo del artículo 4 del Estatuto de Autonomía”, afirmó la exconsejera, quien señaló que el objetivo de la misma no era otro que cumplir uno de los puntos del programa con el que el PP concurrió a las elecciones de 1995, concretamente “el compromiso de proteger y difundir el bable, utilizado por muchos asturianos en sus diferentes variantes y sentido por todos”. Precisiones aparte, Victoria Rodríguez Escudero quiso dejar patente su “sorpresa por el desconocimiento que hay” sobre dicha ley y que, dijo, ha podido pulsar en la reacciones y posicionamientos ante el debate abierto actualmente sobre al asturiano. “La cooficialidad no es la única forma de protegerlo”, sostuvo la exconsejera, quien defendió el carácter “moderado y alejado de extremismos” de una ley que, reconoció, precisa “un desarrollo general que no ha tenido lugar porque muchas de las cosas que se piden ahora están ahí”.

El catedrático Miguel Presno Linera, coordinador del informe sobre la oficialidad encargado por la actual consejera de Cultura y cuyo contenido, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA, ha generado un gran revuelo político, lanzó varias preguntas con sus consiguientes respuestas acerca de la viabilidad y consecuencias que entrañaría la proclamación de la oficialidad. “La mera declaración ya podría tener efectos, consecuencias inmediatas sin que fuera necesario esperar a la ley que la desarrolle”, apuntó Presno, quien más adelante abundó en que la oficialidad “genera derechos para los ciudadanos y obligaciones para todas las Administraciones, no solo para la autonómica”.

El periodista Damián Barreiro Maceiras puso el foco sobre el potencial y las expectativas que la oficialidad abriría “a la industria cultural en asturiano” tras hacer un repaso de su evolución en los últimos 40 años. Barreiro puso como ejemplo “la apuesta por la industria del entretenimiento hecha por Corea del Sur “ y, más cerca, el impacto que tiene la producción cultural en sus lenguas maternas en Galicia y el País Vasco, comunidad esta última en la que supone el 4,2 por ciento del PIB. Al término de las exposiciones hubo un debate en el que el expresidente Juan Luis Rodríguez-Vigil insistió en que “la oficialidad está en stand-by; ahora que alguien me explique qué relación hay entre la socialdemocracia o el socialismo y el bable, porque por más que busco no la encuentro”.