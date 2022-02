"Insuficiente" y "poco ambiciosa": la rebaja del Huerna planteada se queda corta para transportistas y oposición

Los transportistas asturianos juzgan “positiva, pero insuficiente” la rebaja en el peaje del Huerna que el Gobierno del Principado ha propuesto al Ejecutivo de Pedro Sánchez: bonificar el 40 por ciento del peaje desde el primer trayecto, en vez del 30 por ciento actual. Una rebaja que en el caso de los turismos superaría el 50 por ciento a partir del tercer trayecto en un mismo mes. Los camioneros se muestran “moderadamente satisfechos” por el abaratamiento de costes que implicará la rebaja, pero subrayan que no colma las aspiraciones de un sector muy castigado por la pandemia, por el incremento del precio de los carburantes y por la “competencia desleal” de las grandes empresas logísticas y los camioneros de los países del este de Europa.

El PSOE, por su lado, resalta que la propuesta del Principado refleja su “firme” apuesta” por abaratar el coste del peaje y recuerda que fue “la derecha” la que lo prorrogó hasta 2050. Los partidos de la oposición, finalmente, siguen reclamando la eliminación del peaje del Huerna mediante el rescate de la concesión o, en su defecto, la bonificación del cien por ciento de los pagos a cargo de los presupuestos estatales, y consideran la propuesta del Principado “insuficiente” y “poco ambiciosa”.

Ovidio de la Roza (Asetra)

“En el sector hay una satisfacción muy moderada. Todo lo que sea abaratar costes es positivo, pero la diferencia es tan pequeña que la autopista del Huerna seguirá siendo la más cara por kilómetro de España. No vamos a despreciar la rebaja, pero no es lo que el sector desea, necesita y reclama desde hace tiempo. No responde a nuestras necesidades. Otra situación que no acabamos de entender es que estamos a finales de febrero y lo que hay es una simple propuesta, no una decisión efectiva de cuándo se va a aplicar la rebaja. No puede ser tan complejo aplicarla una vez aprobados 9 millones para ello en los Presupuestos del Estado de este año. Haber si va a resultar que a final de año solo se haya aplicado la cacareada reducción del peaje cinco, seis o siete meses, porque dos ya están consumidos”.

Alejandro García Monjardín (Cesintra)

“Ese porcentaje del 40 por ciento ya lo habíamos calculado hace tiempo al ver que en los Presupuestos del Estado se pasaba de 6 a 9 millones para bonificar el peaje del Huerna y que habría rebaja también para los turismos. Por eso reclamamos que se aumentara la partida otros 3 millones mas, para que la bonificación alcanzara el 50 por ciento. Si el PSOE en Madrid no hubiera vetado una enmienda de Podemos para aumentar en 3 millones la partida destinada a la bonificación del Huerna, posiblemente estaríamos hablando de un 10 por ciento más, que era nuestra reivindicación. Así que nuestra satisfacción por la rebaja es moderada. Seguiremos presionando para que aumente”.

José Fernández (UITA)

“Nos parece poca rebaja, tendrían que eliminar el peaje del Huerna ya. Quitarlo, porque esa autopista ya está más que amortizada, después de 40 años de peajes. Aunque todo que sea rebajar es positivo y es bien acogido, en este caso nos parece insuficiente, porque seguimos estando perjudicados con respecto a otras regiones, que no tienen peajes. Además, con la subida del precio de los carburantes ya nos lo están quitando por otro lado: para un camión que va mucho a Madrid el coste se dispara. Porque el año pasado el precio del carburante subió un 31,5 por ciento, y en lo que va de año, un 12 por ciento. Y no se puede repercutir porque grandes logísticas con capitales extranjeros dominan el 80 por ciento del transporte e imponen los precios”.

René Suárez (PSOE)

“La propuesta refleja la firme apuesta del Gobierno de Asturias por abaratar el coste del peaje del Huerna para los asturianos y asturianas: para los transportistas y para los usuarios habituales de la autovía. Frente a una derecha que prorrogó unilateralmente el peaje, condenando a los asturianos y asturianas a soportar ese agravio hasta 2050, los gobiernos socialistas tomamos medidas y destinamos recursos para reducir el coste de ese peaje e ir dando pasos hacia su supresión definitiva”.

Álvaro Queipo (PP)

“En 2018, antes de la moción de censura que aupó a Sánchez al poder, el PSOE pedía la eliminación del peaje del Huerna. Hoy en el PSOE aspiran, tan solo, a que se reduzca, lo que deja bien claro que tenemos Gobiernos en Asturias que solo pelean cuando el PP gobierna en España y como prueba de ello, la nula reacción tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado 2022 en los que no se ha plasmado la eliminación del peaje del Huerna. Mientras tanto, la Alianza por las Infraestructuras, herramienta de dudosa utilidad, ha sido paralizada desde hace meses por el Gobierno asturiano para que las peticiones de los partidos y agentes sociales no se mezclase con la aprobación de los PGE 2022 y evitando así que se pudiera constatar que lo que la Alianza defiende va en sentido contrario a lo que el Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo con Asturias”.

Sergio García (Cs)

“Hubiéramos preferido que el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial –sabiendo que tenía que remitir al Ministerio la propuesta de bonificaciones sobre el peaje de la autopista del Huerna– hubiera convocado la Alianza por las Infraestructuras, ese órgano vacío, que en este caso le hubiera servido para hacerle llegar las propuestas de los diferentes partidos. Nuestro grupo parlamentario ya reclamó a principios de febrero que se mantuviera informado a los grupos políticos con representación en la Cámara para poder realizar las aportaciones oportunas. Creemos que el texto debe contemplar medidas que sirvan para minimizar el agravio comparativo que los asturianos tenemos respecto a otros españoles que sí han visto cómo desde el Gobierno de Sánchez rescatan sus autopistas e inyectan cantidades ingentes de millones de euros, solo con el único criterio del tacticismo político de Moncloa”.

Sofía Castañón (Podemos)

“Es ineludible partir del hecho de que el peaje es desproporcionado e injusto para todas las asturianas y asturianos, y por ello insistimos en que se debe profundizar en su rebaja y en los procedimientos que conduzcan a su supresión. A partir de ahí podemos debatir la fórmula concreta para canalizar la bonificación que desde Unidas Podemos logramos comprometer al PSOE en los últimos PGE (Presupuestos Generales del Estado). Proveer un alivio económico a las viajeras y las profesionales del transporte que utilizan el trayecto con más frecuencia es razonable, pero nuestro propósito con esta bonificación no era que sus efectos llegaran solo a un grupo específico de usuarios, sino al conjunto de la ciudadanía asturiana. Además, insistimos en que el diseño técnico del descuento tiene que facilitar su aplicación automática al paso por el peaje”.

Ovidio Zapico (IU)

“Cualquier bonificación en el peaje, por más que sea algo positivo, no puede hacernos perder de vista el objetivo a lograr, que no es otro que suprimir por completo este peaje que es un anacronismo y que ya no tiene ninguna justificación en una vía más que amortizada”.

Adrián Pumares (Foro)

“Mientras que el PSOE lleva años prometiendo a la sociedad asturiana el fin del peaje del Huerna, el hecho es que desde enero este peaje es más caro. Socialismo en estado puro: prometer una cosa y hacer la otra. Las rebajas reclamadas por el Gobierno asturiano nos parecen insuficientes y poco ambiciosas, mientras que el Gobierno de España sigue tratándonos como una Comunidad Autónoma de segunda”.

Sara Álvarez Rouco (Vox)

“Viniendo de la situación de la que venimos, el desprecio absoluto a la problemática de la única autopista asturiana hacia la Meseta, casi puede decirse que cualquier avance es bueno. En todo caso, el poco peso del Gobierno de Adrián Barbón es evidente e impide una mejora mayor. Este es un parche que no dejará satisfechos ni a profesionales ni a particulares. Reclamamos al Gobierno de Barbón que no se conforme con esto y que presione al Ministerio hasta eliminar este peaje en su totalidad o, en su defecto, bonificarlo completamente. Los asturianos y quienes circulan por esta autopista, no tienen la culpa de unas decisiones políticas equivocadas de las que nadie se hace responsable y no es justo que sigan pagando las consecuencias”.