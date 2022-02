Mallada: “Hemos llegado a la mejor solución, la que nos refuerza a todos”

El presidente del PP, Pablo Casado, y los barones autonómicos han tratado de cicatrizar la herida interna abierta estos últimos días. Tras una larga reunión anoche en Madrid de casi cinco horas, los dirigentes populares han salido dando por alcanzados dos objetivos: primero, establecer orden interno en medio de una situación convulsa y tensa, clarificando los procesos para abrir una nueva etapa a través de un congreso extraordinario; y segundo, marcar el próximo liderazgo del presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, como futuro presidente del partido, a quien el propio Casado le pidió que opte a tomar las riendas del PP.

La presidenta del PP asturiano, Teresa Mallada, señaló que en la reunión Pablo Casado “nos ha dado la oportunidad a todos los presidentes autonómicos de trasladarle cómo veíamos la situación de nuestro partido y lo hemos hecho cada uno con el tiempo que hemos querido”. Mallada afirmó que Casado “nos ha dado todas las explicaciones que le hemos pedido” y destacó que “al final, fruto de todas esas conversaciones y de una manera distendida hemos llegado a encontrar la mejor solución para el PP”. La líder del partido en Asturias expresó su convencimiento de que la larga reunión “nos ha reforzado a todos y el PP sale de esta cita de hoy preparado y con las herramientas necesarias para fortalecerse aún más”.

Mallada señaló, además, que en la reunión “he animado a Núñez Feijóo a que presente su candidatura en el próximo congreso, porque para mí es un referente político”

Pese a que la mayoría de los barones llegaron a la reunión con el ánimo de que Casado dimitiese anoche, el resultado terminó por ser bien distinto. Las diferencias internas y la necesidad de salir con una imagen de unidad y de garantía de democracia interna, terminaron por conducir a un comunicado conjunto y a una posición unánime y pactada que los diferentes líderes autonómicos se encargaron de repetir con argumentos muy similares. En resumen: el relevo de Casado se efectuará con un congreso extraordinario y con el voto de la militancia, y los barones señalan de forma unánime a Feijóo como el nuevo líder del partido, que saldrá investido en ese congreso.

El comunicado señala que “el presidente del partido Popular, Pablo Casado, ha trasladado hoy a los presidentes autonómicos de esta formación su decisión de no concurrir al próximo Congreso Nacional, que será convocado en la Junta Directiva que se celebrará el próximo martes 1 de marzo”. Es decir, Casado deja claro que no se presentará a una hipotética reelección y allana el camino a su sustitución. Ese congreso extraordinario se convocará por el máximo órgano del PP, como establecen los estatutos.

En segundo lugar, señala que se han tomado “varias decisiones por unanimidad”. En primer lugar “se ha solicitado al presidente nacional que continúe en su cargo hasta el Congreso extraordinario y urgente”, que se celebraría los días 2 y 3 de abril. De este modo, se establece un plazo de transición en el que Casado no quedaría defenestrado de inmediato y que garantizaría tanto una salida digna al aún presidente del PP y un procedimiento sin apariencia de informalidad, improvisación o golpe de mano.

Se nombrará coordinadora general del PP hasta el congreso a la portavoz del grupo parlamentario del Congreso, Cuca Gamarra, y será Esteban González Pons quien presidirá el comité organizador del Congreso.

Pero además, aunque no se indica en el comunicado, los barones se encargaron de dejar claro que de manera unánime pidieron que Feijóo opte a la presidencia del PP en el próximo congreso y salga tomando las riendas del partido con el respaldo de la militancia. Incluso, que el propio Casado le pidió dar ese paso.

A la salida de la larga reunión, Núñez-Feijóo insistió en la importancia que tenía poner orden en la situación interna del partido. Y rechazó confirmar si optará a la presidencia del PP, aunque destacó su carácter “previsible”. “Si un congreso extraordinario no ha sido convocado, no parece serio decir si me voy a presentar a él”, dijo. El presidente gallego indicó así la pretensión con la que el PP quiere cerrar esta etapa: orden interno y cada cosa a su tiempo.