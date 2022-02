La sequía amenaza al Sur de España... ¿Pero cómo están los embalses asturianos?

La sequía alerta ya en algunas comunidades autónomas españolas en un periodo de escasez de precipitaciones que, según las previsiones meteorológicas, se extenderá meses. Algunos territorios ya preparan restricciones en el consumo de agua, en especial en Andalucía. En el caso de Asturias no puede hablarse en absoluto de sequía, pero las reservas hidráulicas se encuentran muy por debajo de lo esperado en esta época del año.

El pasado mes de enero las precipitaciones en el conjunto del país se limitaron a 16,4 litros por metro cuadrado de media, frente a los 62,4 litros de la serie histórica. El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, resaltó ayer que las próximas semanas las precipitaciones seguirán por debajo de los valores normales y que la primavera no será muy húmeda. De hecho, desde el inicio del año hidrológico (1 de octubre) hasta el 20 de febrero, en España llovió por un valor de 200 litros por metro cuadrado, pero la cantidad esperada era de 335 litros. Eso supone que las lluvias acumuladas están un 41% por debajo de lo normal.

Basta echar un vistazo al estado de las reservas hidráulicas de Asturias para percatarse de la situación excepcional. Asturias tiene embalsados en la actualidad 296 hectómetros cúbicos de agua, lo que representa un 61,16 por ciento de su capacidad total (484 hectómetros cúbicos). La cifra es sensiblemente inferior respecto a la media de los últimos 10 años, en los que las reservas han estado en 409 hectómetros cúbicos, lo que supone un 84,5 por ciento de la capacidad de almacenaje del Principado. Es decir, los embalses asturianos están casi un 30% (un 27,6% concretamente) por debajo del valor esperado.

“Asturias es rica en agua, pero eso no implica que no pueda sufrir desabastecimiento”, dice la directora de Aguas del Principado

El fantasma de la sequía es un espíritu que Asturias, pese a su tradicionalmente pertinaz llovizna, no puede espantar. “Las series históricas constatan un descenso en la pluviosidad, claramente en la zona costera”, señala Ricardo Anadón, catedrático de Ecología de la Universidad de Oviedo y experto en cambio climático. Él fue uno de los autores del informe de 2009 que, titulado “Evidencias y efectos del Cambio Climático en Asturias”, reseñaba algunos indicios sobre el nuevo marco climatológico del planeta y sus consecuencias en Asturias.

Aquel informe señalaba que “en algunas localidades de Asturias se aprecia un descenso significativo de la precipitación anual en el intervalo 1961-2007”, y que “no se puede descartar que en Asturias se produzca un cambio rápido de las precipitaciones asociado al calentamiento climático actual, si el clima responde como en los paleoregistros”. El documento proyectaba, hace ya una década “una tendencia a la disminución de la precipitación media anual”. Esa tendencia, sostenían los expertos, sería “más acusada” a partir de la mitad del presente siglo.

Diez años después, en 2019, se elaboró un documento de revisión de las conclusiones de aquel primer informe, y ya se observaba que “las precipitaciones acumuladas en invierno presentan tendencias negativas significativas en la mayor parte del territorio de Asturias, comparando el clima medio de 1950-79 con el del periodo 1989-2018”.

Esta situación ya diagnosticada y que se ejemplifica en este actual periodo de restricción de lluvias ya ha motivado acciones preventivas. La dirección general de Aguas de la consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático ha presentado recientemente un plan director de abastecimiento de aguas para el Principado. “Asturias es una región rica en agua, pero eso no significa que no pueda sufirir problemas de abastecimiento”, explica Vanesa Mateo Pérez, directora general de Aguas del gobierno regional. Precisamente el problema al que puede enfrentarse la comunidad autónoma de cara al futuro reside en la capacidad de almacenamiento y distribución de agua: “Tenemos mucha agua pero que no se almacena y hemos visto que prolongados períodos de escasas precipitaciones han provocado en Asturias una fuerte disminución en los recursos hídricos”, señala Mateo Pérez. Así, Madrid almacena agua suficiente para dos años de consumo, mientras que Asturias lo hace en cantidad equivalente a un año. El nuevo plan del Gobierno plantea conectar toda la red de abastecimiento para poder distribuir a cualquier punto de la región el agua almacenada en los principales embalses: Tanes/ Rioseco y Soto de la Barca.

La previsión meteorológica es que, aunque vendrá un periodo próximamente de lluvias, el balance de la primavera continuará siendo anómalamente seco.