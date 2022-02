Apretón de manos por la paz

Pitan los móviles de toda España con la última hora, avisando de que el Ejército ruso ha tomado el control de la central nuclear de Chernóbil, cuando Alex Vdovenko y Oksana Retinskaia se ven por primera vez las caras. Él, ucraniano de 34 años, dejó hace cinco su Lugansk natal escapando del conflicto que ahora contempla con pavor todo el mundo. Ella, rusa de 56, con familia en Ucrania. Se saludan. Se dan la mano en Gijón. Se miran. Y hasta esbozan una sonrisa. También hablan. Sobre todo, hablan. Los dos, en ruso.

LA NUEVA ESPAÑA los reunió ayer en la ciudad en la que viven para conocer de primera mano cómo sienten ellos, a 3.000 kilómetros de distancia, la invasión rusa de territorio ucraniano. Su carné marca dos nacionalidades diferentes ahora, pero por edades llegaron a compartir país, la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A pesar de que son ciudadanos de naciones en guerra, comparten la misma opinión. “Quiero la paz en todas las partes de Ucrania”, afirma Vdovenko. “Siempre digo lo mismo. Es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Hasta un mal acuerdo diplomático es mejor que una guerra”, afirma Retinskaia.

Si las últimas horas han sido pavorosas, para ellos más. Los dos tienen familia en el territorio en conflicto. “Esto empezó hace ochos años”, arranca a hablar él. “Ahora sigue y vienen cosas peligrosas. Estos días no lo llevo bien. Estoy preocupado. Tengo familias y amigos. Empiezan cosas desconocidas para todos”, prosigue. Alex Vdovenko lleva tiempo en Asturias. Se maneja con soltura con el español. De vez en cuando, entre frase y frase, intercala la palabra “vale”. Como si necesitara hacer una pausa mental para ordenar sus pensamientos. “Puede ser todo. Puede ser la Tercera Guerra Mundial. Nadie quiere eso”, añade.

Oksana Retinskaia necesita pocas presentaciones. Es cocinera en un conocido restaurante del centro. Saltó a la fama hace unos años por su paso por la sexta edición de “Masterchef”, el popular reality de cocina de Televisión Española. Nació en Kansk, una ciudad que frisa los 100.000 habitantes, a 4.358 kilómetros en coche de Moscú. La distancia da una idea del vastísimo territorio del país presidido por Vladímir Putin. Por ejemplo, de Oviedo a la capital rusa hay poco más de 4.000 kilómetros. Para ubicar en el mapa su ciudad, un apunte: está relativamente cerca, a mil kilómetros, del lago Baikal, el más profundo del planeta.

“Estoy en estado de shock”, dice Retinskaia. “Yo tengo familia en Rusia, pero también en Ucrania. De hecho, yo, aunque nací en Rusia, soy medio ucraniana”, explica. “Nunca nada separó a estos dos países. Lo que está sucediendo ahora no tiene nombre”, prosigue. “Estoy muy preocupada. Esto es una tragedia”, afirma. La cocinera nació y creció en lo que antaño fue la Unión Soviética. Recuerda esos años. “Estoy en shock, muy preocupada por mi país. Quieras o no, sigo siendo rusa. Soy patriota, soy rusa antigua, de la Unión Soviética, pero lo que está sucediendo ahora mismo...”, dice, dejando en suspenso la frase.

Alex Vdovenko tiene pasado en Lugansk. Cuando hace ocho años empezó en esta zona el conflicto decidió emigrar a Kiev, la capital de Ucrania. “Tenía negocios allí y los dejé. Los perdí por esta guerra”, explica. Intentó llevarse a sus padres, pero no pudo. Al final los convenció para emigrar a España. “Mi padre no aguantó, por el idioma y por no tener papeles. Decidió volver a Ucrania. Yo vivo con mi madre aquí, en Gijón”, relata. Asentado en Asturias, estudia un curso de Deportes en Avilés. También es trabajador de una ONG llamada Inicia Foundation. “Vamos a hacer una misión a mi país, para ayudar a la gente porque puede pasar de todo”, insiste.

Ninguno de los dos se atreve a hacer pronósticos sobre lo que pasará en las próximas horas. Ni ellos, ni nadie están en la cabeza de Putin. “Con la invasión es complicado hacer pronósticos. Si hay guerra toca a toda Europa. Yo quiero creer que pueda haber paz. Si no es así, todos estamos jodidos”, se sincera el varón. “Desconozco qué pasa con la política. Soy cocinera, sé qué hacer con los ingredientes, pero no puedo saber qué va a pasar”, añade. “Llevo 25 años aquí y la mayoría de mis amigos son ucranianos. Jamás se me ocurriría odiarlos por su nacionalidad. Esto no puede suceder porque los dos países sabemos lo que supone vivir una guerra”, finaliza ella.

Por último, un detalle. En el momento de la charla, sentados en un banco de la plaza del Parchís, sus manos pugnan. No es un pulso, es un apretón. Como el que se darían dos amigos. O dos hermanos.