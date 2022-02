Un asturiano en Ucrania: “Aquí la gente está plantando cara a Rusia”

El empresario asturiano Antonio Martino vive hace más de una década en Ucrania. En estos momentos tiene su residencia en la ciudad de Leópolis, en el oeste del país, cerca de la frontera con Polonia, lugar al que muchos de los que quieren salir de allí se dirigen. De hecho, Martino se pasó prácticamente todo este jueves conduciendo desde Kiev hasta su lugar de residencia, que están separados por más de 500 kilómetros. En pleno viaje contactó con LA NUEVA ESPAÑA para relatar lo que está sucediendo en el país tras los ataques de Rusia: “Esta noche se esperan todavía más acontecimientos”, advierte.

Martino explica que Leópolis es el lugar al que “está desplazándose toda la gente” y que por la carretera se ven “muchos camiones y mucho tráfico”, razón por la que él estaba “tratando de ir por carreteras secundarias porque todas las carreteras que van al oeste están saturadas de coches”. Durante el camino, pudo observar cómo “se están preparando en las fronteras entre regiones”, donde están poniendo “postas”: “Están controlando los coches, ahora no muy intensamente; están esperando que se vaya la gente, pero imagino que dentro de un par de días lo que harán será vigilar, está el ejercito, está la guardia nacional, también gente del Ministerio del Interior, policía, vigilando la gente que hace viajes entre las regiones, aunque por ahora no están parando a los coches”, añade.

En el camino también observó “desplazamientos de coches militares, camiones, algunos tanques, pero eso fue más cerca de Kiev”. Junto a él iba un grupo de gente que está intentando salir del país: “Vamos un grupo de gente de conocidos y amigos, que son por ejemplo de Georgia, y se van a desplazar a la parte de Alemania para poder volver a sus países. Ellos también han sufrido a los rusos”, explica Martino.

En cuanto a lo que se escucha en el país sobre cómo se están sucediendo los hechos, el asturiano cuenta que “en general, la moral está bien, están haciendo lo que pueden y los rusos se han encontrado con una respuesta en algunos sitios que, por la información que tengo del interior, les ha causado más sorpresas de las que se esperaban”. El asturiano dice que las informaciones fiables que se escuchan dicen que “los ucranianos han detenido algunos convoyes de tanques y que no están desamparados como la gente se piensa; aquí la gente está peleando y les está plantando cara”.

Eso sí, reconoce que la superioridad de una potencia como Rusia acabará imponiéndose si no hay una ayuda clara y contundente por parte de otras potencias: “Cuando estos salvajes han tirado misiles pues eso ya no es fácil de parar, no tienen capacidad para detener eso; y además lo han hecho con daño, han bombardeado todas las infraestructuras y bases militares que hay en Ucrania, cerca de las ciudades, los aeropuertos se han quedado dañados”.

Más concretamente, Martino explica que en algunas partes del país los rusos “han desplegado paracaidistas pero parece ser que no está tan fácil como se pensaban”, añade. Pero insiste este empresario asturiano afincado en Ucrania en que el país necesita ayuda: “Si no se les ayuda con armamento va a ser complicado y una vez que dominen Ucrania los rusos va a estar complicado que la suelten a pesar de sanciones y todas esas cosas”.