Grave riesgo indirecto en Asturias

Con la inflación en niveles no vistos en 30 años (6,1% en el caso de España), la previsible intensificación de los precios de la energía y de algunos productos básicos (por el cese o merma de la producción del país invadido y la imposición de medidas coercitivas y vetos al comercio exterior con el invasor) amenaza con intensificar el choque adverso de oferta que lastra actualmente a la economía mundial, poniendo así aún mayores trabas a la recuperación.

A esta inestabilidad se suma el riesgo de que los bancos centrales se vean forzados a acelerar la subida de tipos de interés para contener la espiral inflacionaria, lo que socavaría la demanda, agravaría los costes financieros de familias, estados y empresas, y podría frenar o entorpecer de modo súbito el proceso de salida de la crisis causada por la pandemia. A ello se añade la repercusión en sí misma de la grave inestabilidad geopolítica y la tensión internacional, que erosionan la confianza de los agentes económicos y desestabilizan los mercados financieros con una acusada volatilidad e incertidumbre.

El alza de precios de la energía (Rusia es un gran productor de petróleo y gas, y un gran proveedor gasista de Europa) es una amenaza muy concreta en el caso de Asturias por el peso de la gran industria electrointensiva en la economía regional.

Aunque España (a diferencia de gran parte de la UE) tiene poca dependencia del suministro gasista ruso (y en ese sentido, el abastecimiento está menos comprometido que en el norte, centro y este europeos), la elevación de la cotización de los precios energéticos dañará a las economías doméstica y empresarial, y perjudicará al saldo exterior del país. Amén de la apreciación inmediata del petróleo y del gas en cuanto sonaron los tambores de guerra, la electricidad alcanzará hoy en el mercado maaorista los 240,13 euros por megavatio hora, que, aunque está lejos de los 383,67 euros del 23 de diciembre, supone un incremento del 17% respecto a la víspera y más del doble que el precio medio del año pasado.

La asociación de empresas con gran consumo de energía (AEGE), que incluye a algunas grandes industrias asturianas, mantiene su preocupación por el alza del coste eléctrico y alerta de sus riesgos.

Dos compañías asturianas (Windar Renovables y Zitrón) tienen presencia directa en Rusia. La primera, con una fábrica de torres eólicas, y la segunda, con una oficina comercial. Medios de Zitrón indicaron que “aún no se puede evaluar el posible impacto. Hay que esperar para saber cómo evoluciona la situación”. En el caso de la fábrica de Windar la repercusión podría ser llevadera (salvo enconamiento de las sanciones) en la medida en que se trata de una sociedad de capital mixto (dos grupos rusos tienen el 49%) y dado que solo produce para el mercado interno y no exporta desde allí a terceros países.

Teresa Vigón, directora de la Sociedad de Promoción Exterior Principado (Asturex), también estima necesario “esperar” para “conocer el alcance de las posibles sanciones comerciales”. “Es prematuro estimar las consecuencias”.

Con los datos oficiales al cierre de 2021, Asturias exportó el año pasado a Rusia por valor de 11,9 millones (el 41% más que en 2020), lo que supone el 0,2% del total exportador asturiano (5.187 millones). Los principales productos vendidos fueron fabricaciones de los sectores papelero y químico Las ventas a Ucrania alcanzaron una cifra similar: 10,94 millones (0,21%), tras sufrir un descenso anual del 68,39%. Las principales partidas fueron la reexportación de carbón (8,52 millones) y la venta de bienes de equipo (1,42 millones).

No obstante, la patronal asturiana (Fade) advirtió que “existe un porcentaje elevado de las exportaciones españolas a Ucrania que se triangulan con otros países o proceden de centros productivos de las empresas españolas en países vecinos, lo que hace que las estadísticas oficiales minusvaloren el mercado ucraniano”. Más acusadas fueron las importaciones: Asturias, que tiene déficit comercial con ambos países, compró el año pasado por valor de 207,8 millones a Rusia (4,5% del total) tras crecer el 53,5% (sobre todo, carbones, residuos industriales y madera), y adquirió a Ucrania bienes por 94,7 millones (2%), superiores en el 66,3% respecto a 2020, y que se concentraron fundamentalmente en menas y minerales, hierro y acero, y petróleo y sus derivados.

La patronal asturiana (Fade) sostuvo que “este conflicto desestabiliza las relaciones políticas y las económicas al añadir incertidumbre y riesgos imprevistos en un momento ya de por sí inestable como consecuencia de la pandemia”. Las “incógnitas más relevantes”, y “más allá del efecto que pueda tener en los ritmos y volúmenes de suministro”, son, dijo, “la evolución en los precios de la energía, las materias primas y los precios, dado que puede intensificarse la curva inflacionista que estamos registrando”. A juicio de lo empresarios, “ si el escenario de resolución del conflicto no se dilata en exceso, es posible que se puedan sortear sin mayor problema los efectos sobre las economías europeas y occidentales; pero, de enquistarse en el tiempo, el impacto puede ser muy perjudicial”.

El consejero de Industria, Enrique Fernández, también se refirió al ataque militar como “una mala noticia” y aludió a las dificultades en el abastecimiento de gas y aumento del precio de la energía eléctrica, lo que podría poner en riesgo a algunas empresas locales.

Verónica Riviére, presidenta de Gas Industrial, la asociación que agrupa a las industrias consumidoras de gas, explicó que la amenaza para España no es tanto la falta de suministro (que el país tiene muy diversificado) como su carestía.

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania puede conllevar una caída de los tráficos en el puerto de Avilés. Por los muelles avilesinos se movieron el año pasado 430.000 toneladas procedentes de estos países, lo que supone el 10% del total de tráficos portuarios de 2021. De estas 430.000 toneladas, 350.000 fueron carbones y briquetas (bloques sólidos combustibles) procedentes de Rusia y otras 80.000 de productos laminados de acero desde puertos ucranianos, “El panorama no es nada satisfactorio”, sostienen los gestores portuarios.

“No se esperan trastornos”, garantiza El Musel (Gijón)

S. F. Lombardía

En El Musel, en Gijón, la autoridad portuaria no prevé que el conflicto bélico vaya a implicar trastorno alguno en el tráfico de buques y aseguran que la actividad se antoja que se desarrollará estos días “con total normalidad”. “Hasta hace un par de años sí había relación por el carbón de NMR, que venía de Rusia, pero ahora eso ya no lo tenemos y, salvo algún contenedor suelto que podamos perder, no se espera ningún cambio”, concretan desde el puerto gijonés, que esperan seguir “tomando impulso” tras el parón del confinamiento.