El juez da la razón a Sanz Montes en la polémica venta del edificio de unas misioneras en Barcelona

La justicia da la razón al arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, en la batalla jurídica que mantiene como comisario pontificio de Lumen Dei, una congregación fundada por el jesuita asturiano Rodrigo Molina y que terminó intervenida por la Santa Sede. Desde ese momento se inició una larga disputa judicial iniciada por integrantes de la asociación, que formaron otra con igual nombre y que defendían ser los verdaderos titulares de las propiedades de la congregación. Ese es el escenario en el que se encuentra el polémico caso de una docena de misioneras y una quincena de personas sin hogar que residen en un inmueble de la calle Xuclá del Raval de Barcelona, pendientes de un desahucio planteado por los actuales propietarios del edificio después de que el arzobispo de Oviedo realizase la venta.

Las misioneras habían reclamado ante la justicia la nulidad de la venta, confiadas así en bloquear el desahucio. Pero la sentencia atribuye a Sanz Montes el verdadero control de Lumen Dei y de sus propiedades. Según fuentes judiciales, la sentencia “reconoce que hay un solo Lumen Dei, que Sanz Montes es su legítimo superior y que la venta del inmueble de Barcelona es perfectamente legal”. Además, fuentes próximas al caso y a la asociación que encabeza el prelado de Oviedo aseguraron que el fallo “niega legitimidad” a las misioneras tanto en su comparecencia en el caso bajo el nombre de Pía Unión Lumen Dei, como en su comparecencia como miembros de Lumen Dei, al considerar que “no lo son desde 2014”.

El conflicto pasa desde hace años por las manos del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, designado por la Santa Sede –antes de que asumiese la prelatura asturiana– como Comisario Pontificio de Lumen Dei. Avalado por todas las sentencias de los procesos judiciales iniciados contra él, Sanz Montes decidió la venta del inmueble que ocupan las “misioneras” (no reconocidas por la Iglesia Católica), quienes afirman por su parte tener derechos para permanecer en el edificio por haber sido propiedad de la asociación en la que se integraban. El edificio fue adquirido en 2017 por un fondo de inversión que prevé construir viviendas de lujo y que ha iniciado un desalojo que ya intentó el 2 de febrero.

“Nosotras nos enteramos de que el edificio ya no pertenecía a la asociación cuando ya se había vendido. Nos llegó una carta y nos pedían que lo desalojáramos. Algunas de las hermanas están enfermas, están encamadas y otras ya son muy mayores y empiezan a tener problemas de demencia. No nos pueden dejar en la calle”, comenta una de las afectadas. “Nosotras no tenemos ningún inconveniente en abandonar el edificio siempre y cuando nos garanticen una alternativa donde podamos vivir y hacer nuestra labor”. La nueva fecha del lanzamiento está prevista para el día 5 de abril.

El conflicto en torno a Lumen Dei es largo y enrevesado. La entidad terminó intervenida por la Santa Sede en 2008 tras varias denuncias de miembros del colectivo, que acusaban de graves comportamientos (desórdenes financieros y morales) a dirigentes de la entidad. Ante el conflicto, el Vaticano nombró Comisario Pontificio al cardenal Fernando Sebastián, que recibió un aluvión de demandas y querellas de miembros de la asociación y terminó por dimitir. En 2009, la Santa Sede designó a Sanz Montes (entonces al frente de la Diócesis de Huesca y Jaca), que consiguió una inicial pacificación.

Situación insostenible

Cinco años más tarde, un importante grupo de integrantes de Lumen Dei se dio de baja de la asociación al no estar de acuerdo con el itinerario canónico establecido por la Santa Sede. Aquella salida masiva dejó a la asociación “en una situación financiera insostenible por falta de liquidez con que afrontar las deudas hipotecarias contraídas años antes por quienes dimitieron”, sostienen fuentes de la asociación. Sin embargo, otros integrantes de Lumen Dei pasaron a no reconocer el control de Sanz Montes y mantenerse como una nueva entidad utilizando también el nombre del movimiento. La asociación Lumen Dei bajo el paraguas del arzobispo de Oviedo, optó por vender inmuebles para saldar deudas y adquirir nuevos locales en Asturias, a donde trasladaron su sede “por indicación de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada”. Pero los antiguos integrantes del movimiento se aferran a derechos que creen injustamente arrebatados, pese a que la justicia ha dado la razón repetidamente a Sanz Montes.

"Algunas de las hermanas están enfermas, en cama, y otras ya son muy mayores y empiezan a tener problemas de demencia. No nos pueden dejar en la calle", dice una afectada. Aunque las "misioneras" llevan más de 20 años residiendo en el inmueble, la asociación Lumen Dei reconocida por la Iglesia las acusa de ocupación (al no tener ningún título para estar allí desde 2014) y las responsabiliza de iniciar "una campaña eclesial, judicial y mediática contra Sanz Montes", con el argumento de que pueden actuar en nombre de Lumen Dei, algo que es "falso", según los responsables de la entidad que tutela el prelado asturiano. De hecho, la Iglesia considera que cometen "fraude de simulación" al hacerse pasar por "misioneras religiosas".