“Esto no es racional: Putin debe tener algún problema interno, o quizá se ha vuelto loco”

Lo impensable se ha producido y el ejercicio de la fuerza bruta por parte de Putin deja a los expertos sin argumentos. “Esta actuación no responde a cánones racionales. Quizá Putin tiene problemas internos, o se ha vuelto loco”, cree Javier González Vega, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oviedo. González Vega descarta una intervención de la OTAN, salvo que Putin invada las repúblicas bálticas. Lo que sí es seguro es un encarecimiento del gas, lo que aboca a Occidente a una nueva crisis económica.

–¿Sorprendido?

–Tengo que admitir que todo me llevaba a pensar que esta acción militar no se iba a producir. Obviamente ha cambiado todo. Parecía que todo se cifraba en el reconocimiento de las repúblicas de Donetsk y Lugansk y sobre la protección militar que Rusia iba a darles. Pero claramente se trataba de una maniobra de distracción para preparar el ataque militar a Ucrania, primero con ataques quirúrgicos a instalaciones militares, que han alcanzado incluso el oeste del país, donde se han refugiado las embajadas occidentales, y luego con la invasión con tanques y otras unidades militares. La acción es clarísimamente una flagrante violación del derecho internacional.

–Putin dice que se está produciendo un genocidio...

–No tiene un pase. No estamos bajo ningún concepto ante un genocidio. La justificación humanitaria no se sostiene. Es una grosera agresión militar, un acto muy grave, porque todo uso de la fuerza que no se apoye en la legítima defensa es inaceptable.

–¿A qué nos enfrentamos?

–A una situación de guerra abierta que, dada la escasa fuerza militar de Ucrania, sabemos muy bien cómo va a terminar, con la derrota del más débil. Es previsible que se vayan endureciendo cada vez más las sanciones a Rusia. Tanto la OTAN como Estados Unidos no se plantean una intervención militar. No obstante, se está reforzando la presencia en los países de la OTAN limítrofes con Ucrania y Rusia. Una intervención no parece un escenario plausible, salvo que los acontecimientos se precipiten.

–¿Qué pretende Moscú?

–Con los movimientos previos sobre el reconocimiento de Donetsk y Lugansk, se podía haber pensado que esto se iba a solventar como la secesión de Crimea, dejando el oeste del país en manos de Ucrania y reduciendo su territorio. Puesto que se está avanzando hacia Kiev y el oeste de Ucrania, todo apunta a que estamos ante una intervención con miras a sustituir el régimen ucraniano por otro prorruso, que era un escenario que estaba en la mente de Putin, pero que parecía que se iba a quedar en una amenaza. En los últimos días se ha hablado incluso de algunos candidatos para encabezar ese Gobierno colaboracionista.

–¿Qué pasará con los dirigentes políticos ucranianos? ¿Se les eliminará?

–Lo más previsible es que terminen huyendo, igual que miles de ucranianos. Llegarán oleadas sucesivas de refugiados a la Unión Europea. No obstante, considero poco sensata la posibilidad de una ocupación sostenida por fuerzas rusas. Los ucranianos no parecen dispuestos a vivir bajo la bota rusa, como se demostró durante los incidentes de Maidán en 2013. Una pretendida anexión con una población tan hostil me resulta chocante. Ya decía Talleyrand que con las bayonetas se puede hacer cualquier cosa, salvo sentarse sobre ellas. Además, una ocupación supondrá gastos ingentes.

–¿Recurre Putin a una guerra para tapar una mala situación interna, como se ha hecho en otras ocasiones?

–Hasta ahora recurría al “chantaje” a las potencias occidentales. Pero esta actuación no responde a cánones racionales. Algún problema de orden interno debe tener, o quizá se ha vuelto loco. La situación que se vivió el otro día, cuando hizo retractarse a su jefe de inteligencia, que mantenía una posición distinta, deja ver ciertas fisuras en la estructura de gobierno.

–¿Va a detenerse Putin en la frontera ucraniana?

–Pertenecen a la OTAN y están recibiendo refuerzos defensivos en los que participa nuestro país. Un ataque contra ellas sería una agresión directa a países de la OTAN. Nos embarcaría en una guerra abierta. No sería precisamente una guerra fría, sería la Tercera Guerra Mundial, una perspectiva sin un mínimo de racionalidad.

–Pero quizá Putin no teme lo más mínimo a unas democracias que considera pusilánimes.

–No creo que estemos ahora ante una política de “appeasement”, apaciguamiento. Hay unas sanciones que se intensifican para minar la potencialidad de Rusia. El riesgo de enfrentamiento nuclear no lo había durante la conferencia de Munich. Y esa confrontación nuclear no es un riesgo menor, afectaría la supervivencia del género humano. ¿Desplegar el suelo ucraniano? La capacidad de maniobra de la OTAN no es en este momento fácil, es muy difícil que pueda movilizar y llevar efectivos a Ucrania. Sería un despliegue muy limitado. Es más plausible una respuesta híbrida de carácter económico y diplomático, ser gradualistas para hacerles volver a la normalidad. El escenario es muy parecido a las invasiones rusas de Checoslovaquia y Hungría. Hubo condenas, pero nadie se movió.

–¿Cómo afectarán las medidas contra Rusia?

–Hay un riesgo de un efecto bumerán de las acciones que se imponga a Putin, va a haber una réplica que afectará a Europa, que es muy dependiente del gas ruso. Se habló de alternativas, pero no son fáciles, como ya dejó claro Qatar, cuando dejó claro que no tiene capacidad para sustituir el suministro de gas ruso a Europa con gas natural licuado. Ahora tendremos que competir con otros países europeos para buscar proveedores, lo que hará que paguemos el gas más caro. La tendencia alcista se puede incrementar más aún y llevarnos a una crisis muy grave, cuando aún estamos saliendo de la causada por la pandemia.