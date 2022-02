A Santiago Alverú le coge la guerra

El cómico y presentador ovetense Santiago Alverú se encontraba en Ucrania cuando comenzaron los bombardeos de Rusia sobre el país. Alverú no ha desvelado aún la razón por la que estaba allí, pero sí que ha explicado a través de sus redes sociales cómo se ha ido dando cuenta de la situación. En un vídeo colgado el jueves en una de ellas, se podía escuchar el himno de Ucrania sonando en la capital a Kiev y el cómico se preguntaba: “¿Alguien me puede decir qué hago aquí, por favor?”.

En otra entrada, Alverú ponía una foto de una pantalla del aeropuerto que acompañaba con el comentario “desasosiego”. El asturiano buscó a continuación la mejor manera de salir del país y para ello se subió a un autobús con destino a Praga y aseguró en un nuevo mensaje que a su llegada contaría los detalles de esta peripecia por un país que acaba de comenzar a ser bombardeado.

Ya entrada la noche del jueves, Alverú explicaba que atravesaba la ciudad de Rivne, el Noroeste de Ucrania, y que desde emergencias consulares le había explicado que había tomado la decisión adecuada cogiendo ese autobús para salir del país. Alverú trataba de tomarse con humor el largo y tenso viaje de vuelta poniendo comentarios jocosos en sus redes: “He parado en una estación de autobuses y, a toda prisa, me he pillado una botella de agua. Era con gas. Las desgracias no cesan”.