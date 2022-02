El angustioso testimonio de los ucranianos de Asturias: “Nuestra familias están sufriendo”

La madrugada del miércoles al jueves fue muy dura para los ucranianos que residen en Asturias. Los rumores de un posible ataque ruso a su país se fueron transformando en noticias y, pasadas las cuatro de la mañana, en hechos. La noche se la pasaron colgados al teléfono para intentar hablar con sus familiares y pendientes de la televisión. Uno de los que vive con angustia toda esta situación es Yuri Nasushkin, de Kiev, director de orquesta y profesor del Conservatorio Superior de Música de Asturias, que lleva más de 30 años en la región y que no entiende que cosas así pasen todavía en el siglo XXI: “Estamos preocupadísimos, es increíble que en 2022 sucedan estas cosas”, se lamenta.

Uno de las aspectos que llevan a Nasushkin a ser un poco más optimista es que “todo el mundo civilizado tiene la misma o parecida opinión” y que “toda Europa, sin excepción, está con nosotros”. Esta situación también le hace sentirse orgulloso de su patria y de sus compatriotas: “Estoy muy orgulloso de mi país, nadie huye, todo el mundo está en casa, dispuesto a defender a su patria, estoy orgulloso de haber nacido en Ucrania”.

A pesar de lo mal que se está poniendo la situación en su país, Nasushkin tiene “fe en que esto pase rápido, pero nadie lo sabe”, admite. Para él, es muy diferente la actitud de un político como Putin a las cosas positivas que tiene Rusia y que sí valora y admira: “La cultura, la literatura y la música rusas son diferentes de la política”. Él, además, se siente un difusor de esa cultura: “Llevo 30 años representando esta cultura aquí”. A pesar de todo, espera que en España se considere a su país como un país europeo: “Quiero que la gente de aquí considere a mi país como un país europeo en todos los sentidos, por valores, criterios democráticos, educación y cultura”.

Olena Kosenko, presidente de la asociación de ucranianos en Asturias, reconoce que lo está pasando “muy mal”: “Esta noche la pasé sin dormir, atacaron de madrugada”, lamenta. Kosenko nació en Lugansk, ciudad que está ahora mismo ocupada por los rusos, pero siempre ha vivido en la región de Chernivtsi, en el Oeste, en la ciudad de Storozhynets. De momento, ha podido cerciorarse de que su familia “está bien” y que en su zona no han atacado, pero “sí a 150 kilómetros, donde bombardearon un aeropuerto”. A pesar de todo, “de momento la gente hace vida normal y no piensa moverse”. En cuanto a un final rápido del conflicto, no lo tienen nada claro: “Estas cosas se sabe cuándo empiezan pero no cuándo acaban”.

También en su caso está agradecida por el apoyo que están dando los países europeos a Ucrania y por la ayuda que le están dando: “Armas vienen sin parar, estamos muy agradecidos a Canadá, que se han mostrado dispuestos incluso a ir a luchar codo a codo, lo que demuestra que dan crédito a Ucrania”, añade. La movilización en el país está siendo enorme y la gente está muy concienciada: “Se está recaudando muchísimo dinero”.

Otra de las cosas que le ha sorprendido es que muchos de los hombres que están fuera de Ucrania están buscando la manera de volver al país a luchar: “En grupos de wasap que tenemos de gente de Ucrania que está en España muchos hombres dicen que están buscando transporte para regresar”. Y eso que no es fácil, ya que el tráfico aéreo está cerrado. “Si llegan a Polonia, desde allí pueden pasar la frontera”, explica Kosenko. Para esta ucraniana que reside en Oviedo desde hace veinte años, una clave de este conflicto puede estar en el apoyo Putin que tenga en el interior: “Allí se vive bien en Moscú y 50 kilómetros alrededor, el resto vive muy mal, por eso tengo la esperanza de que con esta guerra Putin pueda perder el poder, que Rusia se divida en varios países”.

Algo menos optimista es Stepan Uhryn, sacerdote ucraniano católico del rito oriental, capellán de los ucranianos en Asturias, que explica que en su país “la gente tiene mucho pánico” porque están “bombardeando por todo el país”. En opinión de este párroco nacido en Leópolis, la intención de Rusia es “bombardear bases militares”, pero el problema es que una vez que se lanzan las bombas “no se sabe dónde van a caer”. En su opinión, Europa ha reaccionado algo tarde a esta situación, aunque prefiere no entrar en temas políticos. Lo que sí advierte es de que en su país la gente lo está pasando muy mal: “Acabo de hablar con unas personas y estaban llorando, lo están pasando muy mal y yo también querría estar con los míos porque estoy con la mente en Ucrania”. Lo que, dice, pueden hacer es “juntarnos y rezar por Ucrania”.

Svetlana Manakova Semotiuk lleva 27 años en Asturias y el suyo es un caso particular porque, aunque nació en la ciudad ucraniana de Krivoi Rog, tiene la nacionalidad rusa, país en el que hizo sus estudios de música cuando aún no había caído la Unión Soviética. Sin embargo, no tiene duda del lado del que está en esta situación: “Estoy de parte de Ucrania, invadieron sus tierras soberanas”. Además, allí tiene a una hermana y a tres sobrinos que están “muy preocupados”. Manakova reconoce que todo esto le ha pillado por sorpresa: “Pensábamos que se iba a quedar en amenazas”. En ningún caso vio venir la contundencia del ataque: “Está siendo horrible”. El día de los ataques lo califica como “un jueves negro”.

Manakova, que vive en Gijón y es chelista de la orquesta Oviedo Filarmonía, agradece que “todos los países estén ayudando a Ucrania” y lamenta los efectos que va a tener todo esto para todo el continente y para todo el mundo por “la subida del gas y de los combustibles”. Tampoco sabe por dónde va a seguir el conflicto: “No se sabe si quieren invadir todo el país o si solo quieren una salida de agua potable para Crimea”. También ella, como rusa, tiene esperanza en una reacción interior contra Putin: “Que recapaciten las madres de los soldados rusos, que no las dejen combatir contra sus hermanos”. Lo dice alguien cuyo padre “es ruso” y que está convencida de que “la intelectualidad rusa está en contra de la guerra”.