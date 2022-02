“La cocina asturiana tiene de todo: grandes maestros, gente en el medio y banquillo futuro”

Quedan pocas horas para que la Guía Repsol desvele su nuevo contenido para este año, en el que figuran un buen número de restaurantes por toda España distinguidos con sus famosos soles, que premian la calidad a la mesa y el buen servicio. Por ahora, son 23 los que acumula Asturias, entre los que solo dos se encuentran en la máxima categoría con tres: Casa Marcial, de Nacho Manzano, en La Salgar (Parres), y Casa Gerardo, de Marcos Morán, en Prendes (Carreño). Ocho restaurantes lucen dos soles, y 13, uno. Los últimos en incorporarse a la nómina de Repsol el pasado año fueron Ca Suso, de los hermanos Iván y Vicente Feito, en Oviedo, y Ferpel Gastronómico, de Elio Fernández, en Ortiguera (Coaña). Pero la famosa guía española –creada en 1979 con el objetivo de proponer rutas e itinerarios en automóvil y dar información de interés turístico de los lugares por los que se pasa, con especial atención a la gastronomía– incluirá novedades para la cocina del Principado, que sumará nuevas distinciones.

Así lo avanza su directora, María Ritter (Bogotá, Colombia, 1974), que atiende vía telefónica a LA NUEVA ESPAÑA pocos días antes de la gala Repsol, este mismo lunes 28 de febrero en San Sebastián. Ritter pilota la considerada como una de las “biblias” de los viajes y la buena mesa en España desde hace más de seis años.

–Ya puestos, ¿puede concretar alguna de las novedades en la guía?

–Adelantar, poco puedo, pero novedades habrá, desde luego. Porque ahí en Asturias tienen una foto perfecta, muy equilibrada, del panorama gastronómico. Hay dos restaurantes con tres soles, que es un lujazo. Ocho de dos soles, 13 con un sol, además de 41 recomendados. En Asturias tienen de todo: grandes maestros, gente que está en el medio, y muchos básicos, recomendados en la guía, lo que demuestra que hay banquillo futuro y evolución por venir.

–Es cierto que se nota cierta renovación en los fogones.

–Totalmente. Siempre digo que los 3 soles no solo son importantes por el renombre y porque atraen a gente, sino porque los que los ostentan son una especie de embajadores de la gastronomía y en sus cocinas crían, forman a cocineros y cocineras muy importantes que, en el futuro, acaban montando sus proyectos.

–¿Cree bueno el momento de la cocina asturiana?

–Muy bueno. Porque no hay que olvidar a toda esa gente joven, que en la Guía Repsol llamamos “generación Z”, que está inmersa en una reinterpretación de las recetas tradicionales, ahondan en la cocina de toda la vida, que respetan pero también le aplican vanguardia. Es lo que viene ahora. Además, en Asturias tienen una gran despensa de mar y de montaña; hay mucha potencialidad.

–En Asturias hay mucho orgullo del producto local.

–Es que tenéis de todo. Y cocineros que trabajan codo con codo con pescadores, ganaderos, gente de la huerta que recupera nuevas variedades. El otro día alguien me habló con mucha pasión y orgullo del gochu asturcelta que tienen ahí. Lo de Asturias no es ya kilómetro cero, sino que va mucho más allá. Ese mix de producto y cocineros te da una gastronomía fresca, muy en el día a día, tradicional pero reinterpretada y adaptada a los nuevos tiempos. No todas las comunidades disfrutan de esa ventaja de tener una despensa de mar y de montaña a mano.

–¿Son las guías como Repsol o Michelin, por citar las más conocidas, una especie de “biblia” que la gente sigue y en las que confía mucho?

–A ver, con la irrupción de las nuevas tecnologías, se modificó mucho el panorama. Hay que tener en cuenta que Repsol surge hace más de 40 años, como la francesa, en pleno desarrollo económico, cuando la construcción de carreteras animó a los viajes y eso obligaba a llevar un gran mapa, además de unas indicaciones para saber dónde parar, dónde comer o qué ver, pues los trayectos eran largos.

–Del mapa en la guantera se ha pasado al mapa en el móvil, pero la utilidad sigue ahí.

–Sí, claro, tanto nosotros como la Michelin hemos tenido que adaptarnos, porque ese mapa apareció en internet y la gente ya lo tenía. Entonces fue cuando nos decantamos por centrarnos en las fuentes, atraer a gente que nos hiciera recomendaciones gastronómicas, pues eso sí que tiene potencial. Así que Repsol sigue siendo la guía local, hecha por gente del lugar y para gente del lugar, aunque también sirve para los turistas que vienen de fuera. Pero la gente que recomienda en ella lo hace con un conocimiento profundo de la cultura gastronómica del territorio, al que está muy apegada. Es el hueco que vimos cuando irrumpió internet: convertirnos en referentes de las recomendaciones en cada sitio. No hacer crítica, sino hablar de los lugares que conocemos, que hemos visitado. Usamos criterios objetivos, porque quien recomienda lo hace con autoridad al conocer la cultura gastronómica, la historia del lugar...

–Tienen inspectores apegados al territorio.

–Sí. Tenemos un “ejército de inspectores e inspectoras” autóctono, apegado a la calle, a la comunidad, que escucha lo que pasa, habla con los cocineros, con los productores...

–Es quizás la diferencia con Michelin, ¿no?

–Puede que sí, aunque no me gusta hablar de otras guías ni de cómo trabajan. Pero, en su caso, su sistema consiste en tener siete u ocho inspectores para toda España. Aunque la gran diferencia es que ellos son una publicación francesa, de fuera. Repsol es española y recorre durante todo el año el país.

–¿Cómo valoran?

–Tenemos una gran plataforma digital en la que los inspectores vuelcan sus datos: proponen sitios de los que les hablan los mismos cocineros, lo que leen en prensa, gente que les pone sobre la pista... Toda esa información se pone en común y se vuelca para tener una visión global, ver la “foto final” de la guía. Todo eso lo analiza un comité de asesores y de ahí surge el listado final. Apuramos mucho los plazos, creo que cerramos a mediados de diciembre la de 2022.

–¿Qué valoran?

–Con el Basque Culinary Centre de San Sebastián desarrollamos hace cinco años un sistema que incluyese más cosas aparte de las fijas de sala, bodega y cocina. Buscamos valorar más cosas, por ejemplo, el antes y el después de ir a un lugar: cómo se reserva, si resulta sencillo, de qué forma se paga, el ambiente, la música, si se está cómodo o no, si se recomendaría a alguien, si se repetiría la visita, el aspecto del lugar... Todo cuenta.

–¿Qué hay que hacer para ser inspector de Repsol? ¿Convertirse en uno de sus prescriptores?

–Es un perfil muy especial, pero que nadie se imagine el de un señor misterioso, que va de incógnito. Es gente que busca fomentar la comunidad gastronómica de España y posicionarla a nivel internacional. En España tenemos la mejor cocina del mundo. El inspector de Repsol debe saber ponerse en el lugar del comensal. No somos críticos gastronómicos, sino descubridores de sitios para que la gente vaya a disfrutar. No puede ser juez y parte, sino solo juez. Y por supuesto con buen paladar, entendido, disfrutón, con bagaje cultural, viajado, etc. Recibimos muchos currículums.

–Es normal, suena a chollo.

–Pero no es fácil, ojo. Y da mucho trabajo. No son profesionales, tienen sus oficios y luego hacen esto. Y algo indispensable: nunca identificarse, para tener la experiencia real del sitio.

–La hostelería ha sido uno de los sectores más afectados en España por la pandemia. ¿La damos por superada?

–Pues yo creo que sí, soy optimista. De hecho nuestra gala, este año, se llama “Llega el plato fuerte”. Creo que el covid ha propiciado una especie de renacimiento de la gastronomía, ha habido una revalorización y nos hemos dado cuenta de lo importante que es estar en la mesa, de la felicidad que da salir a comer junto con los amigos, la familia. El compartir, socializar, se ha revalorizado. Aparte, creo que nos hemos hecho más entendidos, la gente tiene más conocimiento gastronómico. Y a nivel social ha unido al hostelero con el cliente: este se ha volcado. Muchos chefs nos lo dicen, que están abrumados por el apoyo y afecto de su clientela.