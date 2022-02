La Agencia de Ciencia convence a la oposición: “Es un paso importante”

La oposición asturiana, con la excepción de PP y Vox, bendicen, en líneas generales, el nacimiento de la nueva Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (Accia), con la que el Principado pretende gestionar de forma integral todo el sistema de I+D+i regional y difundir el conocimiento científico en el tejido empresarial. La mayoría de partidos con representación en la Junta General califican de “paso importante” la constitución de este ente, en el que ven la oportunidad perfecta para emprender “la transformación científica y tecnológica de Asturias”.

El anteproyecto de ley de la Agencia superó la fase de audiencia pública y aún está pendiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno. Después, pasará a ser tramitado en la Junta General de cara a su aprobación por una mayoría parlamentaria. El nuevo organismo absorberá al Idepa, echará a andar con 40 millones de euros y más de 50 trabajadores, y podrá contratar de forma directa a investigadores de excelencia. Los grupos parlamentarios que apoyan el proyecto del Consejero de Ciencia, Borja Sánchez, expresan, no obstante, sus dudas sobre el funcionamiento –por ejemplo, cómo quedarán paradas las políticas de promoción empresarial– y advierten de que “sin más recursos para ciencia, ningún cambio estructural será suficiente”.

Partido Popular.

La diputada Cristina Vega, responsable de Ciencia e Investigación del grupo parlamentario popular, cree que la Agencia, “al absorber el grueso de las competencias y del personal del Idepa y del Ficyt”, viene a “desvestir un santo para vestir a otro”. Y lo que es “más preocupante”, apunta, “parece que la promoción empresarial quedaría relegada en un momento en el que es muy necesario apoyar a las empresas asturianas”. “Tan importante es la investigación científica y la innovación como su aplicación en la empresa. Lo que se deduce de esta decisión son las ganas del presidente del Principado de relegar a un consejero que ha demostrado sobradamente su ineficacia, en favor de otro que no tenía casi ni competencias ni presupuesto”, expresa Vega. Al Partido Popular también le genera “muchas dudas” el apartado de personal, “especialmente al futuro de los trabajadores adscritos a la Ficyt”.

Ciudadanos.

La portavoz del grupo parlamentario Ciudadanos, Susana Fernández, considera que la creación de la Agencia de Ciencia es “un paso importante para abordar la necesaria transformación científica y tecnológica de Asturias, puesto que cuenta con una capacidad y recursos de los que no disponía hasta ahora la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad”. Este organismo, expresa, “se constituye en un momento muy complicado, pero necesario para la recuperación económica de nuestra región”. “Esperamos que el Consejero del ramo sea valiente y rompa los clásicos modelos basados en subvenciones y que, como se ha demostrado, no han dado los resultados esperados; así como que sea capaz de liderar esta Agencia de modo que sirva para que la I+D+i sea una realidad en las empresas asturianas y permita aprovechar al 100% el talento científico”.

Podemos.

El diputado del grupo parlamentario Podemos Asturies Ricardo Menéndez Salmón “celebra” el anuncio de la Agencia de Ciencia, que “al fin, tras casi treinta meses, ha logrado vencer las reticencias, seguramente internas al propio poder socialista, que han postergado su nacimiento y financiación, encarnando lo que, de hecho, era uno de los proyectos diferenciales del mandato Barbón”. “Si la pandemia ha evidenciado algo es que el futuro de Asturias pasa por significarse como un polo de desarrollo e innovación científica, tecnológica, biosanitaria y agroalimentaria. Los cambios de paradigma son siempre complejos, y la reticencia a ellos muy intensa, pero esperamos que la Agencia impulse de forma decisiva la irrupción de nuestra región en un nuevo modo de interpretar las relaciones entre conocimiento, poder y progreso”, reflexiona. En todo caso, puntualiza Menéndez Salmón, “hay cuestiones de funcionamiento que convendrá aclarar lo antes posible, algunas generales, como el impacto de la Agencia en las políticas de promoción empresarial, y otras más particulares, como el estatuto jurídico del que gozará el personal que integre la futura entidad”.

Foro.

El secretario general y portavoz de Foro Asturias en la Junta, Adrián Pumares, recuerda que su grupo lleva “desde el inicio de la legislatura alertando que la Consejería de Ciencia no serviría de nada mientras no contase con recursos y competencias”. Además, “también reclamamos al propio Presidente Barbón una reestructuración de competencias y que la cartera de Ciencia asumiese parte de las de Industria. Por ello, creemos que la puesta en marcha de la Agencia de Ciencia es una buena noticia”, dice de entrada. Pumares espera que el nuevo ente sirva “para hacer más atractiva nuestra tierra para el personal investigador, puesto que hasta ahora los planes puestos en marcha por el Gobierno asturiano no han tenido el resultado esperado”. Foro termina con un aviso: “Tanto Barbón como el Consejero deben tener claro que sin una apuesta decidida y más recursos por la ciencia, estos cambios no serán suficientes”. “Y desde luego los presupuestos aprobados con el apoyo de IU y Ciudadanos no suponen una apuesta decidida por la ciencia ni por atraer a talento investigador”, remata.

Izquierda Unida.

La portavoz de Izquierda Unida en la Junta, Ángela Vallina, califica de “imprescindible” la Agencia de Ciencia “para poner, en primera línea, todo lo relacionado con la investigación y el desarrollo”. “Asturias tiene que hacer un esfuerzo para estar en la cabeza de la ciencia, para lograr que el conocimiento científico y sus aplicaciones prácticas se conviertan en una línea tractora que debe ser estratégica y con capacidad para la innovación”, manifiesta. Por tanto, la coalición considera que la Agencia “es un elemento fundamental que debe servir para enlazar y aprovechar sinergias entre Universidad y empresa”. “Asturias puede ser líder en conocimiento, al igual que hemos sido líderes en modernidad a lo largo del siglo XX”, sentencia Vallina.

Vox.

La diputada del grupo parlamentario de Vox Asturias Sara Álvarez Rouco no tiene buenas palabras. “La llegada de la nueva Agencia de Ciencia –dice– es un paso más en la instauración de la arquitectura social del PSOE. Un instrumento a su servicio destinado a dar lustre y apariencia de modernidad a sus políticas, y que resulta preocupante porque el Consejero habla de imponer su cambio de modelo sea posible o no, sea viable o no, guste o no guste”. Vox “no entiende muy bien cómo el Idepa seguirá con sus funciones de fomento empresarial tras ser absorbido por una agencia cuya única bandera son los asuntos relacionados con la ciencia y la I+D+i”. En definitiva, señala Álvarez Rouco, “todo suena demasiado elitista e impostado para la maltrecha realidad empresarial e industrial asturiana, necesitada de soluciones reales y cercanas a su día a día que van mucho más allá de la investigación y la economía verde que quieren ordenar a marchas forzadas”.