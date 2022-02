“Aumenta la violencia machista en jóvenes, hay que combatirlo con más educación”

La ovetense Olaya Rossell quedó ayer proclamada como nueva secretaria general de Juventudes Socialistas de Asturias (JSA), tras expirar el mandato de Víctor Rodríguez Caldevilla. Hoy asumirá formalmente el cargo y designará a su Ejecutiva. Graduada en Derecho, de 25 años, trabaja en el sector privado y se afilió en Juventudes hace seis años, cuando estaba en el primero curso de carrera.

–¿Cuáles son los principales retos con los que aborda su incipiente mandato?

–Conseguir que la organización siga creciendo, porque si conseguimos movilizar a la juventud podremos impulsar un gran proyecto. Queremos seguir abriendo casas del pueblo de Juventudes, en territorios en los que no estamos, y fortalecer las que tenemos y en especial las históricas. Ya hemos abierto nuevas sedes en Cangas del Narcea y Vegadeo con el objetivo de formar agrupaciones propias.

–Asturias es una región con una alta tasa de desempleo juvenil y siempre está el problema del éxodo de talento por la falta de oportunidades.

–Esa es una cuestión que precisamente hemos estado debatiendo. Compartimos esa problemática, que también aborda el gobierno de Asturias, que está comprometido en ayudar a los jóvenes. Debemos buscar soluciones, en especial en las alas. Y un buen punto de partida pueden ser esas ayudas a la gente joven, para que pueda emprender proyectos y desarrollar sus iniciativas y no tenga que abandonar Asturias.

–¿Cree que se ha perdido la oportunidad de la oficialidad del asturiano?

–No. Creo que la oficialidad va a ser una realidad. Todos hemos visto lo que ha ocurrido en este último mes, y el PSOE ha sido claro al respecto. Desde luego, si no hay oficialidad no es por el PSOE.

–Existe un auge de Vox, lo hemos visto en Castilla y León. Y parece que buena parte de ese voto proviene de las nuevas generaciones. ¿Cree que hay una derechización de la juventud?

–Se observa que hay un aumento de casos de violencia de género o de posiciones homófobas. Y esa denegación de derechos de la mujer está afectando y convenciendo a jóvenes, especialmente de los núcleos rurales. Tenemos que atajarlo con más educación.

–Pese a todas las campañas y medidas de concienciación... ¿por qué cree que persisten esas actitudes?

–Vengo del mundo del feminismo, una causa que he defendido durante años. Creo que fallan varias cosas, principalmente la educación. Tenemos que reforzar los estudios de igualdad, hacer más visibles las figuras femeninas de referencia en los libros de texto, porque cuando no se habla de algo parece que no existe. Y debemos seguir haciendo campañas, duras, frente a quienes niegan la existencia de la violencia de género. Denunciar esos casos nos compete a todos.

–No solo a las víctimas, también a quien conoce de algún caso de violencia machista.

–Por supuesto; hay que pedir ayuda por esa otra persona que la sufre. Si no, seríamos cómplices.

–La política no tiene buena fama. ¿Por qué alguien joven se adentra en ella?

–A mucha gente le puede parecer raro: pasar muchas horas estudiando, haciendo política, aparcando planes con tu pareja o familia. A mí me motivaron las ganas de cambiar las cosas y dejar de quejarme por las injusticias. A medida que me fui adentrando en la situación de las mujeres, al investigar legislativamente me di cuenta de que las leyes en defensa de las mujeres fueron impulsadas por gobiernos socialistas. Por eso me acerqué a la casa del pueblo.