Una víctima del último incidente en la cárcel de Asturias: “En 2018, casi me cortan el cuello”

El funcionario de prisiones José Álvarez Cano tiene 31 años de experiencia, pero el pasado día 15 no vio llegar la agresión por la que aún continúa de baja. Un recluso le propinó un puñetazo en la cara sin avisar. Mientras estaba en el suelo, “siguió dándome patadas”. Ese día terminó en el hospital, y aún no puede mover el brazo derecho. “En diciembre de 2018, un preso casi me corta el cuello con un ‘pincho’. Me libré por poco. Terminé con lesiones en el forcejeo”, recuerdo. “Le salió gratis. Le pedían un año y medio y terminó pactando medio año de prisión”, señala.

Álvarez Cano, de 51 años, explica que los últimos incidentes se produjeron después de que “un interno solicitase ir a la enfermería. Como no lo consiguió, intentó incitar a otros internos. Era una falta grave de indisciplina, por lo que llamé al jefe de servicio para llevarlo a aislamiento”. Fue entonces cuando el recluso le propinó tal puñetazo en la boca que le tiró al suelo. “Estaba totalmente calmado, por eso me cogió por sorpresa. Además, está cuadrado”, añade. Luego se produjo un incidente calificado por los funcionarios como un “intento de motín”. “Un grupo de 25 reclusos comenzó a golpear una cancela y lograron entrar finalmente. Pretendían que no nos llevásemos al agresor”, relata. Otros dos funcionarios sufrieron lesiones leves. “Se trata de un preso conflictivo, condenado por homicidio, que ya destrozó un arco de metales y golpeó a dos funcionarios”, explica. Con este comportamiento, “se cuelgan medallas, y los otros se suman a la fiesta”. “Estamos con la espalda abierta. No podemos ni mirarlos mal. He tenido que ir a juicio porque un preso al que cacheé me acusó de tocamientos por encontrarle un móvil en los calzoncillos. La mayoría son inimputables, tienen problemas mentales, lo que les sirve para recibir medicación y traficar con ella”, dice. “Uno de los agresores del otro día golpeó a un funcionario nada más salir de un vis a vis. Hay incidentes todos los días, en todas las prisiones. La droga circula sin problema, pero no se quiere cortar para garantizar la paz social. Además, la cárcel está llena de teléfonos móviles, algo prohibido. La mayoría tiene cuentas en redes y sube fotos de la prisión”, desgrana. No pueden hacer cacheos sin permiso del juez, ni tampoco a los familiares que acuden a comunicaciones. Para poner una camisa de fuerza a un recluso, también se requiere orden judicial. “Tampoco podemos llevar defensa. Vamos armados con un bolígrafo”, dice. Los funcionarios llevan trajes que iban destinados a los conductores de una empresa de autocares. “Pedimos ser autoridad y veinte asociaciones ponen el grito en el cielo. Somos los represores y no paran de agredirnos”, se queja. De esta situación de violencia, así como de las negociaciones congeladas con Interior para obtener más sueldo y la condición de autoridad, hablarán este lunes con la Delegada del Gobierno, Delia Losa, los cuatro delegados de Acaip-UGT y CSIF que se encerraron el pasado viernes en el salón de juntas de la cárcel.