“Parece que la sordera está haciendo estragos en esta cámara”. Juan Cofiño afrontó desde ese punto de partida el asalto parlamentario de ayer a cuenta de la oficialidad del asturiano y del informe técnico y jurídico sobre su impacto que el Gobierno asturiano encargó, pagó y desechó. A la petición de cuentas que venía del diputado del PP Pablo González respondió el vicepresidente del Principado negando toda ocultación del contenido del estudio desde el Ejecutivo y defendiéndose de todas las acusaciones de falta de transparencia. La contratación estuvo durante “muchos meses” en el perfil digital del contratante de la administración, dijo, “con una nomenclatura suficientemente identificativa”. “Si alguien no lo ha visto es porque no ha querido verlo”, remarcó, “y esto no da para más”.

Añadió que “no se puede alegar ignorancia” y acusó al PP de haberlo visto y haber “pospuesto el asunto para un momento estratégicamente más interesante”. “O miente o esconde información”, le había dicho González volviendo al reproche por no aportar el documento en las negociaciones sobre la reforma del Estatuto. Cofiño se remitió a la versión repetida en varias ocasiones por el Gobierno, que sostiene que la Consejería de Cultura llegó a la conclusión, tras encargarlo y leerlo, de que “era un informe de parte, porque lo es, y entender, como yo también, que el contenido no se adecuaba a la posición que el Principado tiene sobre este asunto”.