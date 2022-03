Auxilio asturiano con sede en Cracovia

La gijonesa Covadonga Solares tiene 25 años y en apenas dos días ha recaudado más de 20.000 euros en comida, medicamentos y ropa de abrigo para los civiles de Ucrania. Vive en Cracovia, donde está estudiando un máster en política europea. Cuando se enteró de que su ayuntamiento había acordado con Leópolis, ciudad vecina de Ucrania, la entrega de material de emergencia, quiso aprovechar sus contactos con España y organizar su propio punto de recogida. Y reconoce que la respuesta ha sido “abrumadora”. Ahora, junto a su amiga Nerea Prado, langreana, han organizado también un despliegue de puntos de recogida en Asturias para enviar más material a su ciudad, que se repartirá entre los vecinos aún atrapados en Leópolis y entre los primeros refugiados que ya están llegando a Polonia. Las dos jóvenes urgen ahora, ante todo, que alguna empresa de transporte se encargue de llevar todo el nuevo material hasta Cracovia.

Prado se encargará de completar esta campaña de Solares desde Asturias. Se han establecido puntos de recogida en Blimea, Oviedo, Gijón, Sama de Langreo, La Felguera, Pola de Laviana y Sotrondio. Ambas gestionan la iniciativa desde sus redes sociales. Prado estará compartiendo estos días información para posibles nuevos voluntarios en su página de Facebook (Nerea Prado Martínez) y Solares, desde su perfil de Instagram (@covasolares).

Su mayor urgencia ahora mismo es solventar la parte logística de transporte desde la nave que aglutinará todo el material, en la Escuela de Música El Ablanu (Piloña), hasta Cracovia. “Recogeremos material hasta el día 7 de marzo, el 8 gestionaremos lo recogido y el 9 intentaremos enviarlo para aquí”, cuenta Solares, que al principio esperaba que solo fuese a recibir la ayuda de su familia y algún amigo. “Ahora tengo la ayuda de mis 20 compañeros de máster y de muchísima gente, sobre todo de España, que están colaborando. Lo que nos están pidiendo desde Ucrania son sobre todo alimentos no perecederos, agua potable, sacos de dormir que resistan temperaturas muy bajas y test covid. También walkie-talkies y generadores para los refugios. Esto es más caro, pero nos han dado tanto dinero que hemos podido comprar cuatro. Está siendo increíble”, agradece.

Ayer mostraba en sus redes una compra ingente de medicamentos. “Bajé a la farmacia de debajo de mi casa y los farmacéuticos me ayudaron a subirla. Una chica alemana que pasaba por la calle y que no me conocía de nada me vio y sin preguntar me dio 300 para costear la compra. La gente se está uniendo”, aplaude.

Ucranianos en la región piden ayuda para enviar cascos y chalecos antibalas para las milicias

La comunidad de ucranianos residentes en asturias urge donativos económicos para comprar en masa chalecos antibalas y cascos para los ciudadanos que voluntariamente han regresado al país para alistarse en milicias ciudadanas contra el ejército ruso. Así lo hicieron saber ayer en un encuentro celebrado en el Museo del Ferrocarril de Gijón, organizado por el comité de inmigración del Partido Popular y con la ayuda de Olena Kosenko e Iryna Polyakova, presidenta y vicepresidenta, respectivamente, de la Asociación de Ucranianos en Asturias.

Explicaron ante varias decenas de compatriotas que están reorganizando la agrupación a marchas forzadas para habilitar métodos de envío de ayuda a su país. “Está siendo complicado. Teníamos una cuenta a la que mandar dinero, intenté mandar 50 euros, y me cobraron 15 de comisión”, lamentó Kosenko. “Queremos comprar chalecos, pero hasta los baratos cuestan 500 euros, necesitamos ayuda para poder colaborar”, añadió, aunque aseguró que Kravets, el futbolista del Sporting, ya les había ayudado a financiar varios. El colectivo se mostró muy preocupado por la “guerra informativa” que “difunde muchos bulos” en las redes sociales. “Hablamos con compañeros que están allí y están escondidos en sus sótanos, como ratas. Esto tiene que parar”, recordaron. Teresa Mallada, presidenta del PP, les garantizó que la mayoría de la población española “no se cree el relato ruso y apoya a Ucrania”.

La Escuela Politécnica de Gijón abrirá como sede de donaciones

La Escuela Politécnica de Gijón se habilitará también a partir de mañana como nueva sede de recogida de donaciones como ropa de abrigo y comida no perecedera. Se abrirán puntos, en concreto, en el Edificio Polivalente y en el Aulario Sur. Comenzarán a admitir donaciones desde el miércoles.

Además, Yarynka Kravets, esposa del jugador del Sporting, compartió ayer en sus redes otro punto de recogida, un centro de bella ubicado en la calle Dindurra número 8 en su esquina con Celestino Junquera. Se recoge todo tipo de material sanitario –como vendas y termómetros–, ropa de abrigo y sacos de dormir.