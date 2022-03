Nada mejor que el tañido de las campanas de la iglesia a modo de música de ambiente para un foro sobre la España rural. ¿Habrá algo que se identifique tanto o más con un pueblo como el sonido de un campanario?

Pues el de las campanas del templo de Nuestra Señora de la Asunción y San Roque, en Vegadeo, se coló este lunes a primera hora por las ventanas del salón de plenos del Ayuntamiento, donde tuvo lugar una sesión sobre esa España rural –ahora llamada vacía o vaciada– y sobre las medidas necesarias para transformarla y crear oportunidades de futuro. El foro, organizado por Prensa Ibérica, LA NUEVA ESPAÑA y MAPFRE, contó con la participación de César Álvarez, alcalde de Vegadeo; Luis Gutiérrez, director general territorial de MAPFRE en el Noroeste; Alejandro Calvo, consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado; Álvaro Lastra San Julián, delegado de MAPFRE, e Isabel Menéndez Castelao, presidenta de la Asociación de Comerciantes veigueña (ASCOVE).

Cada uno ofreció desde su campo de actuación y sector su punto de vista sobre los retos del mundo rural y qué hacer para ayudar a captar y fijar población, generar empleo y facilitar iniciativas emprendedoras.

Tres ejes de desarrollo básicos y que, en realidad, van unidos. Como unidos han de estar también los diversos actores implicados (pequeñas y medianas empresas, comercio, Administración pública) para que las medidas adoptadas fructifiquen. Una colaboración básica: la Administración pública y la empresa privada, como puso de manifiesto Luis Gutiérrez, al que todos los ponentes secundaron en el sentido de que no hay que bascular toda la responsabilidad siempre en las instituciones.

Alternativas de ocio y cultura, gancho para que la juventud apueste por vivir en el campo

“Los políticos ayudan, por supuesto, y es su deber. Pero esto no debe servir para hurtar la responsabilidad que tenemos las empresas, que debemos dar un paso adelante para garantizar los sueños de futuro y apostar por nuestro entorno”, señaló Gutiérrez, quien quiso dejar claro que hay que acabar con un convencimiento muy habitual hoy en día: “No es verdad eso de que las empresas son más fuertes en los núcleos urbanos que los rurales. MAPFRE, por ejemplo, cuenta con aproximadamente 1.500 oficinas en pueblos de menos de 20.000 habitantes y 500 en localidades de menos de 5.000”.

Un guante que recogió Alejandro Calvo. “Siempre se pone el ojo en la mala praxis de las empresas que deciden irse del medio rural. Pero yo prefiero quedarme con la buena, con el trabajo de las que se quedan”, dijo el Consejero, convencido y dispuesto a convencer de que el campo asturiano tiene futuro y muy bueno, pero con una advertencia: que las políticas que se desarrollen deben tener un enfoque global.

“Difícilmente vamos a convencer a los jóvenes de que se queden en los pueblos si no les planteamos proyectos de futuro atractivos. Es importante generar desarrollo económico estas zonas, para que tengan trabajo, pero también hay que ofertar ocio, cultura... Debemos hacer un enfoque global”, insistió Calvo, contrario a confundir las ideas de reto demográfico, “algo que afecta también a las ciudades”, con despoblamiento rural. “No es lo mismo”. El Consejero apuesta por “fortalecer de forma completa el tejido económico para que funcione, porque lo que vivimos en la actualidad es un fenómeno global”.

Toda ayuda empieza desde abajo. Y de eso saben muy bien Álvaro Lastra, el delegado de MAPFRE en Vegadeo y resto del territorio, así como el Alcalde y la presidenta de los comerciantes del concejo. Lastra habló de sus clientes en la firma de seguros como “amigos, conocidos de toda la vida, de esos que con verles sabemos lo que necesitan”. Una cercanía que solo se consigue si se toma el ejemplo de MAPFRE, “con una oficina en cada pueblo”, señaló el delegado. Un mensaje que llega en el contexto de queja de la ciudadanía por el cierre y desaparición de numerosas empresas de servicios (bancos fundamentalmente) en los pueblos españoles.

El trato cercano en los servicios, como las firmas de seguros, un valor al alza

“Es muy importante para nosotros el trato cercano con el asegurado, darle garantías de futuro. asesorarles, acompañarles ante los nuevos retos, los nuevos riesgos, debemos estar a la altura y garantizarles servicios, porque se lo merecen”, dijo Álvaro Lastra.

De ese apego al territorio de las empresas nacen oportunidades de empleo, porque unas tiran de otras. Un ejemplo: tan solo en 2021 MAPFRE encargó 200 servicios de asistencia a sus tres talleres de referencia en la zona de Vegadeo, así como 1.200 asistencias de grúa. Esto, como recordó el delegado, genera empleo y riqueza.

Son el empleo y la riqueza territorial dos obsesiones, por llamarlo así, de César Álvarez, quien resaltó: “Los primeros activos del medio rural, de los pueblos, es la gente. Los retos son ocuparse de las personas, cuidar a los nuestros y defender nuestra identidad”. El Alcalde cree que hay muchas iniciativas de emprendimiento, pero que también muchas “se quedan por el camino porque no llegamos a todo”. Y es que el regidor veigueño sufre, y mucho, cuando tiene que decir “no” a la gente porque no hay dinero. “Lo es todo, y muchas veces a los ayuntamientos se nos acusa de todo si no cumplimos con algo, pero es imposible”.

Entre sus demandas, la necesidad de acortar los trámites burocráticos y reducir normativas, leyes. “Nos ralentizan mucho el trabajo, nos dificultan las cosas. Solo pido que no saquen más normas, o que si sacan quiten las que hay antes”, señaló.

Orgullosa del territorio en el que vive está Isabel Menéndez, al frente del sector comercial de Vegadeo, una atalaya mejor que ninguna para realizar una radiografía de la población. “Tenemos una ciudadanía muy envejecida y dispersa, y eso dificulta atenderla y por supuesto que eleva los costes”. La presidenta de Ascove cree que el Occidente tiene mucho potencial, tanto en paisaje como en emprendimiento.

Pero hay un problema: la falta de ajuste entre la oferta formativa y la demanda de empleo del tejido empresarial. “Creo que debemos formar a jóvenes adaptados al mercado para que puedan trabajar aquí en Asturias. Estamos cansados de ver cómo muchos se van a formar a Galicia, aquí al lado, porque allí tienen la educación de Formación Profesional que aquí no hay ni les ofrecemos”.

Al final, el Alcalde regaló a los ponentes un libro sobre la historia de Vegadeo. Por parte de LA NUEVA ESPAÑA asistió el gerente, Eduardo Suárez. Entre el público estuvieron empresarios, así como dirigentes locales y regionales, entre ellos, las alcaldesas de El Franco –a su vez presidenta de la Federación Asturiana de Concejos–, Cecilia Pérez, y de Tapia, Ana Vigón, así como el teniente de alcalde de San Tirso de Abres, Fernando Asenjo, y la diputada regional del PSOE y exedil en Vegadeo Alba Álvarez.

“Los que viven en los pueblos no son marcianos” Alejandro Calvo - Consejero de Medio Rural de Asturias

Alejandro Calvo encarriló con humor su intervención para hablar de un diagnóstico y de los retos del campo en Vegadeo. “¿En cinco minutos, seguro?”, dijo con humor sobre el tiempo marcado para intervenir. Lo cierto es que el Consejero de Medio Rural tiene en la cabeza la radiografía del sector y sabe que algo básico y para empezar es “garantizar servicios públicos de calidad y cercanos” a los residentes. Porque advirtió: “La gente que vive en los pueblos no son marcianos. Como todo el mundo, quiere evolucionar y tener un proyecto vital en los mismos, y eso pasar por garantizarle lo básico”, reseñó.

“El envejecimiento se ve como lastre, pero es una oportunidad” Luis Gutiérrez| - Director general territorial de MAPFRE en el Noroeste

Luis Gutiérrez tiene claro que para fijar empleo estable en el medio rural son necesarias “las empresas sostenibles y sustentables”. Respecto a estas últimas, concretó que es necesario innovar, “pero no copiar” otros modelos. “Por ejemplo, en turismo, en Asturias no se puede aplicar el modelo de Ibiza, haY que diseñar algo que se adapte a las características del lugar”, reseñó. Al tiempo, dio alguna idea. El director de MAPFRE en el Noroeste habla de ver “el envejecimiento no como un lastre, sino como una oportunidad”. Y explicó: “Si la gente vive más, a esa población de 80 y 90 años habrá que atenderla y propiciarle servicios”.

“El futuro es claro: hay mucho por donde ir” César Álvarez - Alcalde de Vegadeo

Tiene claro César Álvarez que el futuro de su concejo, Vegadeo, pasa por implicar a los jóvenes en el desarrollo futuro. Se refirió el regidor a la implicación, desde el Ayuntamiento, de los estudiantes del instituto veigueño en la elaboración del futuro plan de ordenación. “Si no contamos con ellos, que son los que deben tirar de esto, mal hacemos”, dijo. El regidor sabe que “el futuro es claro, hay mucho por donde ir”, pero advirtió: “Queda también mucho que hacer”. En este sentido aprovechó el foro para pedir la implicación del Principado, con esos fondos europeos que llegan a través de los grupos de desarrollo rural, y de la empresa.

“Debemos saber atrapar al turismo de la pandemia” Isabel Menéndez - Presidenta del comercio de Vegadeo, ASCOVE

“Debemos saber atrapar al turismo que trajo la pandemia”, dijo la presidenta de los comerciantes de Vegadeo, Isabel Pérez. No obstante, la empresaria reclamó por parte de la Administración más ayuda, pero no tanto de dinero, que también, sino de asesoramiento. “La actividad ganadera, tan tradicional aquí, necesita mentalizarse de que no es la oveja negra. Pero para eso es necesario pedagogía, transmitir que quedarse aquí no es peor que irse la ciudad. También es importante asesorar a los jóvenes para garantizar los sueños de futuro, orientarles por dónde pueden tirar que sea más útil”.

“Nuestra máxima es ser cercanos a la gente” Álvaro Lastra - Delegado de MAPFRE

Cuando Álvaro Lastra ve acercarse a la oficina de seguros MAPFRE a un cliente, asegura que más o menos sabe qué necesita. Es lo que tiene la cercanía: “Nuestra máxima es ser cercanos”. Un servicio amable que hoy en día se valora mucho, sobre todo, en los pueblos y, sobremanera, entre la población mayor. El delegado destacó además la red empresarial que generan empresas como la suya: “La cadena de servicios se desarrolla. Solo en un año generamos en la zona 84.000 expedientes de autos y 95.600 de hogar. Detrás hay una serie de empresas que trabajan con nosotros y esto genera riqueza”.