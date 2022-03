Aurora Astudillo, a solas sentada en la Real Academia de Medicina

Yolanda Calero nació en una familia humilde del Madrid de 1958. Su padre era electricista; su madre, ama de casa entregada que le elegía hasta la ropa. Y ella, con clara vocación de brillar por cuenta propia. Estudió Medicina en la Universidad Autónoma, pero la falta de dinero le impidió costearse la especialidad. Por eso, comenzó a trabajar en las por entonces conocidas como “lecheras”, ahora el servicio 112, donde encontró su verdadera vocación: la prevención. “Hay mucho cirujanos reputados que salvan la vida a montones de personas, pero ¿y si pudiéramos adelantarnos a esas situaciones de riesgo?”, ilustra Calero sobre su filosofía. Ese mismo pensamiento la llevó a especializarse en medicina de trabajo en la Jiménez Díaz. Se mudó a Asturias por amor y fue contratada por la empresa Dupont.

Sus comienzos fueron de doctora a pie de obra en construcciones de alto riesgo. Después lo compatibilizó con las charlas de seguridad y autocuidado para los empleados. Así fue adquiriendo cargos de mayor responsabilidad a nivel regional y nacional, hasta cruzar las fronteras del mapa. En el año 2016, le hicieron directora médica en el área europea de la compañía, un puesto que mantuvo hasta el año pasado. “No soy la primera mujer en llegar hasta ahí, pero sí en hacerlo desde abajo”, explica Calero.

No recuerda un ambiente patriarcal a lo largo de su trayecto, exceptuando el ser la única mujer en muchas reuniones directivas –aunque siempre rodeada de respeto–, y un episodio en el año 1985, recién terminada su especialidad, en el que el equipo técnico le reconoció, durante una entrevista de trabajo, que no pensaban cogerla por ser mujer. “Era para una plataforma petrolífera de Repsol. Fueron brutalmente sinceros. Me dijeron que era un ambiente masculino y que no iba a hacer nada allí”, explica la que es actual directora de la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias.

Ahora, su prioridad es finalizar los estudios de Psicología que comenzó en 2011 con el pensamiento de que invertir en prevención es apostar por la mente sana. “Con el Plan Bolonia se me hizo incompatible tanta práctica con el cargo que ejecutaba. Solo me queda el TFG”, asegura entre risas respecto a su nuevo y futuro reto. También desde abajo.

Aurora Astudillo recibió durante el primer año de la pandemia el honor de contar con un sillón en la Real Academia de Médicos del Principado de Asturias (Rampra). Reconocimiento más que merecido a una larga trayectoria de preparación e incansable estudio, con el capazo de sus bebés incorporado: “Al mayor lo traía mientras hacía experimentos en medicina, al pequeño lo llevaba a la biblioteca en una especie de cestita”. La única pega es que, en la actualidad, es el único asiento reservado para mujeres. “Hubo alguna antes que yo, pero ya están muertas”, explica la doctora, única representante femenina en la academia.

Nacida en el seno de una familia humilde en el año 1950, en Gijón, carecía de medios para ir fuera de la ciudad a estudiar la profesión con la que soñaba desde niña: medicina. Padre trabajador de Telefónica, madre telefonista, consiguió una beca de la empresa para comenzar sus estudios en Valladolid. Algo que le impidió disfrutar al cien por cien de la vida y ocio de la ciudad, ya que “trabajaba además en una biblioteca y tenía que esforzarme en no perder la ayuda económica. Aunque tuvo su parte positiva: llevarse todos los libros que deseara para continuar la formación por puro placer. Más tarde se especializó en Anatomía Patológica, una destreza que también tuvo que trabajar desde los ratones hasta llegar a los “organoides”, modelos compuestos por células que puede organizarse para formar tejidos similares a un órgano. En la actualidad dedica su tiempo a la investigación y el trabajo con este nuevo avance, y al biobanco del Principado de Asturias. Así espera la jubilación, tras más de tres décadas al frente de Anatomía Patológica del HUCA y tras dedicarse a la docencia con una cátedra en esta misma materia.

Para esta profesional sanitaria, la Medicina es una destreza bastante “paritaria”, donde siempre ha destacado un gran número de mujeres. El problema radica en las pocas para tomar posición en los cargos directivos y de relevancia. “Creo que es el propio sentido de la responsabilidad de la mujer lo que hace que ellas mismas rechacen estos puestos en diferentes ocasiones”, explica. Habla de la maternidad y la conciliación, y del propio miedo a no estar a la altura. Algo que asegura “por suerte está en constante cambio y evolución”. Al menos, las futuras médicas que ocupen un sillón en la Rampra, podrán agradecer al camino allanado que van dejando estas veteranas.