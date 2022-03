De Kiev a Serín para ponerse a salvo

Casi 300 kilómetros en coche separan las ciudades ucranianas de Chernivtsi y Lviv. Cerca, pero todavía muy lejos para Vadim Papsuiev; su mujer, Olena Papsuieva; y su hija de doce años, María. A Chernivtsi, al suroeste de la antigua república soviética, llegó ayer esta familia procedente de Kiev. Desde ahí emprenderán el viaje hacia Lviv con la esperanza de escapar de la guerra vía Polonia. Su destino es Gijón; en concreto, Serín. En esta parroquia les aguardan con los brazos abiertos Virginia Prieto, César Fernández y sus tres hijos. Esta familia es una de las casi 500 en Asturias que se han ofrecido para acoger a refugiados del país sitiado por Putin. “Pueden quedarse aquí el tiempo que haga falta. Serán como de la familia”, asegura Virginia Prieto.

La familia Fernández Prieto colabora con Expoacción. Esta ONG se encargaba de organizar por el verano intercambios de estudiantes ucranianos. Ahora su cometido es otro. Salvarles de las bombas y del conflicto que pone en jaque a Europa. Jorge González es su presidente. Desde que empezó el ataque, su teléfono echa humo. “Nos están llamando familias que no pertenecían al programa. Queremos ayudar, pero no tenemos capacidad para tanto”, resume. Cuentan, no obstante, con traer a unas 150 familias. Una docena de ellas está ya en camino. Los primeros llegarán el viernes a Gijón, en autobús procedentes de Bucarest.

Los Fernández Prieto acogieron antaño a un niño ucraniano. Él y su familia están a salvo y se asentarán en Italia. Antes de que empezara la guerra, tenían previsto acoger a María Papsuieva, que cumplirá 13 años en mayo. “Iba a venir esta misma semana, antes de que empezara todo esto”, recuerda Virginia Prieto, cuyas últimas horas tampoco han sido sencillas. Ella ha estado en contacto permanente con los padres de María. “Son de Kiev, pero hasta hace dos días no se atrevían a salir de casa. Llegaron a la estación de tren, que está en la otra punta de la ciudad. No tienen coche y los puentes están destruidos”, relata.

Ayer, a última hora, llegaron a Chernivtsi. Desde este lugar se dirigirán hacia Lviv. En esta ciudad, Expoacción tiene una coordinadora que se encarga de tramitar los viajes. La esperanza de esta familia es poder atravesar Europa por Polonia. “Yo iba a acoger a la niña pero les dije que se vinieran todos. No sabemos si el padre lo podrá hacer”, dice en referencia a la llamada a las armas que hizo el presidente ucraniano Zelenski.

“Están siendo momentos de mucho agobio. Todas las familias de acogida tenemos un grupo de Whatsapp. Lo peor es querer ayudar y sentirte impotente. No poder hacer nada”, asegura Prieto, que en realidad está haciendo mucho. Ella y otros muchos demuestran que, en estos tiempos oscuros, Asturias derrocha solidaridad.