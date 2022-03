Las “mil violencias” irán por Oviedo y Gijón

Para ellas todos los días son 8 de marzo o más bien 25 de noviembre, cuando se celebra el Día internacional contra la violencia de género. Son las Mujeres de La Escandalera, un grupo que surgió en 2015 a cuenta de varias amigas y conocidas en Oviedo y hoy son unas 70. Su cometido: concentrarse al día siguiente de que haya una mujer muerta víctima del maltrato. Este año suman 13 las veces que han tenido que cumplir con su cometido. La última, este viernes por la tarde, en recuerdo de la asesinada en Pozuelo de Alarcón (Madrid) el pasado miércoles. Son 13 para este colectivo las asesinadas (más 4 huérfanos), si bien el registro oficial incluye solo 5. El grupo de Oviedo se acoge al convenio de Estambul, que considera crimen machista cualquiera ejercido con violencia de un hombre sobre una mujer.

Flor Tejo y Mila Garzo, integrantes de la asociación, no se cansan una y otra vez de plantarse en La Escandalera, ni de repetir como un mantra lo que todo el mundo sabe y lo que quieren transmitir: que el machismo mata; que las mujeres se quieren vivas, combativas, rebeldes; que todo es culpa del patriarcado; que la violencia de género es terrorismo...

“Aquí estaremos siempre. No cansamos”, explicó Tejo, que se encargó de leer el primer manifiesto de la tarde junto a la escultura de “La Maternidad” de Botero. A ella le siguieron varias personas. No había muchas, el mal tiempo disuade. “Hay convocatorias de mucha gente, otras de poca... Nosotras no faltaremos”, zanja convencida.

No faltarán este martes 8 de marzo, Día de la Mujer, las de La Escandalera, que tienen preparado escenificar “las mil violencias”: irán con túnicas de las que cuelguen carteles donde se describa cada forma de agredir a una mujer. “Eso por delante. Por la espalda queremos poner el foco en los maltratadores”, avanza Tejo. Estará el martes al mediodía en Oviedo y por la tarde en Gijón. “Esperemos que de aquí al martes no haya que concentrarse antes otra vez en La Escandalera”, zanja.