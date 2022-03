Un “acto criminal” de Putin con “afán de retar a Estados Unidos”

En el ataque de Rusia a Ucrania late de fondo la implantación de un nuevo orden mundial con un contrapeso de poderes en el que Rusia y China ocuparían el lugar que hoy ostentan Estados Unidos y Europa. Además, la guerra que ha emprendido Putin busca controlar todo el país y solo podría detenerse si China cambia de bando y se posiciona contra la guerra o si el presidente ruso desaparece del mapa. Así lo señalaron ayer en el Club Prensa Asturiana Olena Kosenko, presidenta de la Asociación de ucranianos en Asturias, natural de la zona fronteriza entre Ucrania y Rumanía; Krystina Pechena, matemática ucraniana de Kiev, y Javier González Vega, catedrático de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oviedo, durante un acto dedicado a analizar las causas de este nuevo conflicto en suelo europeo y sus repercusiones en el mundo. González Vega destacó la perplejidad con la que Europa asiste al primer conflicto armado en su suelo desde la II Guerra Mundial, sin tener en cuenta las guerras civiles que desangraron los Balcanes.

“Estamos ante un conflicto internacional con un acto inequívoco de agresión de un estado a otro; un acto criminal que conlleva acciones penales contra Putin”, indicó el catedrático, que llamó la atención sobre el empeño denodado del “zar ruso” por implantar un nuevo multipolarismo en el que, de forma paradójica, “los estados puedan relacionarse de un modo más democrático”. “En el fondo se esconde el afán por retar a Estados Unidos, poniendo a prueba su resiliencia; esa idea de desafío está muy presente en la estrategia rusa que lo fía todo a una victoria militar que tampoco está muy clara en estos momentos”, añadió el profesor.

“Nunca fuimos pueblos hermanos, eso es mentira. En 1940, debido a la hambruna causada por Stalin, en Ucrania no había niños de 7 años para empezar al colegio; se dice que las familias se comían a sus hijos más pequeños. Rusia hasta 1721 se llamaba Moscovia y siempre quiso apoderarse de la hermosa historia de Ucrania”, aseguró Olena Kosenko, que reivindicó la importancia de esa historia ligada a Europa, reescrita por Pedro I y Catalina II, ambos apodados “los grandes”, injustamente a juicio de Olena Kosenko.

También clamó por apoyo internacional para su país, donde aún se discrimina y agrede a la gente que habla ucraniano en detrimento del ruso, que hasta que el país no se independizó de la URSS, hace treinta años, ha sido la lengua vehicular en la cultura y en la universidad. “El mundo tiene que ayudarnos, de lo contrario estamos perdidos”, reclamó. Esa ayuda la concretó en suministros tales como chalecos antibalas, que equivalen ahora en Kiev a las codiciadas mascarillas al principio de la pandemia en España, cuando escaseaban. Cascos y armas también son necesarios para combatir la invasión, señaló la ucraniana afincada en Oviedo. Aún recuerda cómo en el colegio a los niños que no eran de origen ruso les consideraban “de segunda”. “Cuando llegué a España parecía que toda Europa tenía miedo a Rusia; durante la guerra de Georgia un consejero de Putin ya advirtió que la siguiente sería Ucrania, todos sabíamos que esto sucedería”, aseguró Kosenko. “Ser ucraniano siempre ha sido peligroso; somos independientes y no queremos que nos obliguen a ser rusos, queremos ser libres”, añadió.

Krystina Pechena, muy preocupada por su abuela de 95 años que permanece en Kiev, destacó el carácter pacífico de su gente, hasta que llega una agresión. “Entonces respondemos, como ahora”, señaló. A su juicio, el riesgo nuclear es real y no debe ser desdeñado. “La única forma de que esto acabe es que China se pronuncie en contra de la guerra pero para eso el mundo debería presionar; o que alguien liquide a Putin o también que los oligarcas cojan miedo a las represalias y dejen de prestarle apoyo”, manifestó.

“El anterior presidente dejó entrar al ejército ruso en Crimea y muchos soldados se vestían de ucranianos. Putin tiene en la mente llegar a Kiev desde 2014, está clarísimo; quiere al menos la mitad de Ucrania”, recalcó Pechena, visiblemente emocionada ante un auditorio que planteó numerosas preguntas.