Mantener actualmente una empresa y conducirla al crecimiento es una tarea muy compleja. El aumento de una competencia globalizada, la necesidad de modernización tecnológica permanente, la dificultad en ocasiones para captar personal capacitado, las enormes fluctuaciones en los precios de la energía y las materias primas son algunos de los aspectos más relevantes que hay que manejar en el día a día de cualquier empresa.

El hecho de que en una empresa coincida el negocio, la propiedad y la familia hace que haya que gestionarla de forma singular. Más del 70% de las empresas familiares desaparecen como tales en el tránsito entre la primera y la segunda generación. Hasta la tercera generación tan sólo subsiste el 15%. Este dato tan relevante explica la complejidad del proceso relativo al relevo generacional y la necesidad de preparar con tiempo suficiente y con asesoramiento dicha sucesión. “En Asturias debemos apoyar a nuestras empresas familiares ya que ofrecen productos y servicios de primera calidad. Apostemos preferentemente por lo nuestro. “Si tenemos excelentes productos y buenos servicios aquí no vayamos a buscarlos fuera”, indican desde AEFAS. “La empresa familiar es claramente la institución socioeconómica más relevante para la creación de empleo en Asturias. En ocasiones, tenemos la impresión de que aún no la hemos descubierto con todo su potencial y que no la conocemos suficientemente”, señalan las mismas fuentes.

AEFAS promueve en 2022 numerosas iniciativas como el programa “Empresa familiar en las aulas”, con la Consejería de Educación. En la iniciativa, que cuenta con la colaboración de Caja Rural de Asturias y ALSA participan once empresas familiares.

También se organizarán jornadas en el oriente, occidente y comarcas mineras dirigidas a empresas familiares, en colaboración con las antenas de la Cámara de Comercio de Oviedo y el despacho Vaciero. Con esta iniciativa se busca apoyar a las empresas familiares de esas zonas que están haciendo un verdadero esfuerzo por mantenerse y sobrevivir en el territorio que los vio nacer.

Otro de los proyectos es el relanzamiento de la cátedra de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Oviedo que se constituyó en 2002 gracias a la iniciativa del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), la Asociación Asturiana de Empresa Familiar (AEFAS) y la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). Durante más de una década, la Cátedra desarrolló su labor docente y de investigación.